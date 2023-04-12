"Що ви мені зробите?": жінка відмовилась евакуюватись з Авдіївки, а через день росіяни вбили її немовля

Стали відомі нові подробиці евакуації дітей з Авдіївки, яка потерпає від обстрілів окупантів. Нагадаємо, днями поліція Донецької області розповіла про історію родини, яка півроку переховувалась від поліції, щоб уникнути евакуації зі свого міста. Зараз в цьому місті, як виявилось, переховуються ще одні мешканці, які теж мають двох дітей. Незадовго до цього в Авдіївці після чергового обстрілу загинула 5-місячна дитина, мати якої відмовилась виїхати в безпечне місце.

Деталі цього явища та евакуацій під обстрілами в коментарі для ТСН.ua розповіла речниця поліції Донецької області Олександра Гаврилко, яка теж допомагає населенню виїхати з небезпечних локацій.

"Цього разу були евакуйовані двоє дітей – дворічний Єгор та 12-річна Арина разом з мамою, татом та бабусею. Вони казали, що у них все прекрасно, мовляв, можуть вийти гуляти та непотрібно лякати страшними історіями. Жінка казала, що у них своє життя і їм тут добре. Додала, що по Авдіївці стріляють, але не по ним. До цього вони півроку ховались, щоб їх не евакуювали. Їм було повідомлено, що є інструменти примусової евакуації, - повідомила нам Олександра Гаврилко. – Родині надали час на те, щоб вони все це сприйняли. Можу додати, що жінка та її чоловік – молоді люди. Згодом вони погодились на евакуацію".

За словами Олександри Гаврилко, наразі в Авдіївці можуть перебувати ще двоє дітей.

"Маємо інформацію про це, але процес пошуку триває", - каже Гаврилко.

Тримаються за житло

В поліції Донецької області розповідають, що зазвичай мешканці прифронтових населених пунктів відмовляються евакуйовуватись через низку факторів..

"У кожного різні погляди на життя. Наприклад, пенсіонери не хочуть виїздити через те, що тут їхній будинок, - розповідає Олександра Гаврилко. - Інші відмовляються евакуйовуватись до того моменту, поки не буде дуже страшно. А цей рівень страху у кожного свій. Є і такі люди, які були поранені внаслідок обстрілу, лікуються, а потім знов повертаються. Є і такі, кого не лякає смерть сусідів, які йшли набрати води та загинули по дорозі. Був випадок, коли в Авдіївці внаслідок обстрілу та пожежі загинула 5-місячна дитина. За день до цього ми вмовляли мати цієї дитини евакуюватись, але вона відмовилась. В результаті дитина з бабусею загинули, а мама з татом вижили. Незадовго до цього жінка нам казала, що відмовляється залишати будинок через те, що вона його будувала і нічого ви мені зробите. Додала, що це її категорична позиція. Через день загинуло її немовля".

До цього Олександра додає, що бувають дні, коли силовики евакуюють одиниці мешканців, а буває багато людей.

"Є таке, що нам телефонують родичі тих, хто мешкає в небезпечних районах. Коли ми розшукали тих, хто потребує евакуації, виявилось, що вони відмовляються. Загальна цифра евакуйованих, починаючи з минулого року – більше 61 тис.", - резюмує Гаврилко.

Не без "почекунів"

В той же час і волонтери, і українські правоохоронці розповіли нам, що серед мешканців прифронтових населених пунктів є одиниці таких людей, кого називають "почекунами".

"Це люди, які підтримують "сусідів". Але таких – одиниці", - розповіли нам ті, хто займається евакуацією.

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