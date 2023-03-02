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Що ви робили 8 років, поки бамбіли Брянськ: як українці у Мережі висміяли маячню про "ДРГ" у РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Що ви робили 8 років, поки бамбіли Брянськ: як українці у Мережі висміяли маячню про "ДРГ" у РФ

Фото: ТСН.ua

Тим часом президент РФ Володимир Путін заявляє про "теракт" і "атаку неонацистів" у Брянській області.

Вранці 2 березня українці спостерігали за екшеном, який вигадали російські пропагандисти про нібито проникнення "українських ДРГ" до Брянської області. Користувачі Мережі, звичайно, не обійшли увагу цікаві події у Росії та висміяли провокації кремлівських писак.

ТСН.ua зібрав найсмішніші реакції та меми на події, які розгорнулися 2 березня у Брянській області.

Українці у соціальних мережах жартують, що:

  • Всі думали, що буде похід на Тирасполь, а Гур всіх на*бали і пішли на Брянськ.
  • Брянськ - зустрічай з квітами.
  • Історично місто Брянськ входило до складу Чернігівського князівства.
  • Поки вони беруть Бахмут, ми візьмемо Брянськ.
  • Он вам в подарунок ледь Брянськ не взяли. 
  • Бєлгород напав на Брянськ, щоб відвоювати назву БНР
  • Що ви робили 8 років, поки Бамбіли Брянськ???
  • Не Брянськ область, а якийся прохідний двір. Захотіли-зайшли, захотіли-вийшли.
  • Ну що ж почалося! Громадянська війна на Росії.

Також українці придумали розклад із "взяття" Брянська за аналогією, який був в окупантів, коли вони йшли на Київ. "Розпорядок на день

  • 12:00 - беремо Сушани,
  • 16:00 - беремо Брянськ,
  • 20:00 - в Москві грає "Доброго вечора, ми з України".

А також відповіли на неодноразові погрози російський пропагандистів, опублікувавши мапу повітярних тривог.

Нагадаємо, 2 березня пропагандисти Кремля заявили про "атаку українських диверсантів", які нібито захопили заручників у селі Сушани у Брянській області. Втім, місцева влада це спростовувала. Згодом відповідальність за диверсійну вилазку взяв на себе "Російський добровольчий корпус". Укранська сторона озвучила дві версії того, що сталося - провокація Кремля або дії російських партизанів.

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Дата публікації
Перегляди
1205
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