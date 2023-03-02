Що ви робили 8 років, поки бамбіли Брянськ: як українці у Мережі висміяли маячню про "ДРГ" у РФ

Тим часом президент РФ Володимир Путін заявляє про "теракт" і "атаку неонацистів" у Брянській області.
Вранці 2 березня українці спостерігали за екшеном, який вигадали російські пропагандисти про нібито проникнення "українських ДРГ" до Брянської області. Користувачі Мережі, звичайно, не обійшли увагу цікаві події у Росії та висміяли провокації кремлівських писак.
ТСН.ua зібрав найсмішніші реакції та меми на події, які розгорнулися 2 березня у Брянській області.
Українці у соціальних мережах жартують, що:
- Всі думали, що буде похід на Тирасполь, а Гур всіх на*бали і пішли на Брянськ.
- Брянськ - зустрічай з квітами.
- Історично місто Брянськ входило до складу Чернігівського князівства.
- Поки вони беруть Бахмут, ми візьмемо Брянськ.
- Он вам в подарунок ледь Брянськ не взяли.
- Бєлгород напав на Брянськ, щоб відвоювати назву БНР
- Що ви робили 8 років, поки Бамбіли Брянськ???
- Не Брянськ область, а якийся прохідний двір. Захотіли-зайшли, захотіли-вийшли.
- Ну що ж почалося! Громадянська війна на Росії.
То вагнера додому через Брянськ вертаються, "водочкі прінєсі".— Та, шо справа (@cloud2809) March 2, 2023
Очікування - наступ на Мелітополь.— Капітан ✙ Дзен (@g_a_u_t_a_m_a) March 2, 2023
Реальність - наступ на Брянськ.
Також українці придумали розклад із "взяття" Брянська за аналогією, який був в окупантів, коли вони йшли на Київ. "Розпорядок на день
- 12:00 - беремо Сушани,
- 16:00 - беремо Брянськ,
- 20:00 - в Москві грає "Доброго вечора, ми з України".
А також відповіли на неодноразові погрози російський пропагандистів, опублікувавши мапу повітярних тривог.
Бєлгород, Курськ і Брянськ мають бути стерті з лиця землі pic.twitter.com/P3RCZMq3ZO— lis (@aimelisse_) February 25, 2023
Брянське ППО подавлене, визвольні загони вже взяли в кільце Брянськ. рос армія деморалізовано здаеться в полон. На звільнення всієї області залишилось 2-3 дні.— HARD KYIV (@hardkyiv) March 2, 2023
Путін, ввєді войска в брянськ! pic.twitter.com/TM8KbxMKRP— Херсонський Бавовняний Комбінат (@taranenko) March 2, 2023
⚡️⚡️стало извєстно кто стоит за атакой украинских дрг на брянськ pic.twitter.com/tixlIEJ7Ni— обі цейво кенобі (@akochehura) March 2, 2023
Нагадаємо, 2 березня пропагандисти Кремля заявили про "атаку українських диверсантів", які нібито захопили заручників у селі Сушани у Брянській області. Втім, місцева влада це спростовувала. Згодом відповідальність за диверсійну вилазку взяв на себе "Російський добровольчий корпус". Укранська сторона озвучила дві версії того, що сталося - провокація Кремля або дії російських партизанів.
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