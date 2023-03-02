Що ви робили 8 років, поки бамбіли Брянськ: як українці у Мережі висміяли маячню про "ДРГ" у РФ

Тим часом президент РФ Володимир Путін заявляє про "теракт" і "атаку неонацистів" у Брянській області.

Вранці 2 березня українці спостерігали за екшеном, який вигадали російські пропагандисти про нібито проникнення "українських ДРГ" до Брянської області. Користувачі Мережі, звичайно, не обійшли увагу цікаві події у Росії та висміяли провокації кремлівських писак.

ТСН.ua зібрав найсмішніші реакції та меми на події, які розгорнулися 2 березня у Брянській області.

Українці у соціальних мережах жартують, що:

Всі думали, що буде похід на Тирасполь, а Гур всіх на*бали і пішли на Брянськ.

Брянськ - зустрічай з квітами.

Історично місто Брянськ входило до складу Чернігівського князівства.

Поки вони беруть Бахмут, ми візьмемо Брянськ.

Он вам в подарунок ледь Брянськ не взяли.

Бєлгород напав на Брянськ, щоб відвоювати назву БНР

Що ви робили 8 років, поки Бамбіли Брянськ???

Не Брянськ область, а якийся прохідний двір. Захотіли-зайшли, захотіли-вийшли.

Ну що ж почалося! Громадянська війна на Росії.

То вагнера додому через Брянськ вертаються, "водочкі прінєсі". — Та, шо справа (@cloud2809) March 2, 2023

Очікування - наступ на Мелітополь.

Реальність - наступ на Брянськ. — Капітан ✙ Дзен (@g_a_u_t_a_m_a) March 2, 2023

Також українці придумали розклад із "взяття" Брянська за аналогією, який був в окупантів, коли вони йшли на Київ. "Розпорядок на день

12:00 - беремо Сушани,

16:00 - беремо Брянськ,

20:00 - в Москві грає "Доброго вечора, ми з України".

А також відповіли на неодноразові погрози російський пропагандистів, опублікувавши мапу повітярних тривог.

Бєлгород, Курськ і Брянськ мають бути стерті з лиця землі pic.twitter.com/P3RCZMq3ZO — lis (@aimelisse_) February 25, 2023

Брянське ППО подавлене, визвольні загони вже взяли в кільце Брянськ. рос армія деморалізовано здаеться в полон. На звільнення всієї області залишилось 2-3 дні. — HARD KYIV (@hardkyiv) March 2, 2023

Путін, ввєді войска в брянськ! pic.twitter.com/TM8KbxMKRP — Херсонський Бавовняний Комбінат (@taranenko) March 2, 2023

⚡️⚡️стало извєстно кто стоит за атакой украинских дрг на брянськ pic.twitter.com/tixlIEJ7Ni — обі цейво кенобі (@akochehura) March 2, 2023

Нагадаємо, 2 березня пропагандисти Кремля заявили про "атаку українських диверсантів", які нібито захопили заручників у селі Сушани у Брянській області. Втім, місцева влада це спростовувала. Згодом відповідальність за диверсійну вилазку взяв на себе "Російський добровольчий корпус". Укранська сторона озвучила дві версії того, що сталося - провокація Кремля або дії російських партизанів.

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