"Що ви зробили для того, щоб катастрофи не було?": Радуцький нагадав Шуфричу, що фракція ОПЗЖ не голосувала за чимало важливих медичних рішень

"Що ви зробили для того, щоб катастрофи не було?": Радуцький нагадав Шуфричу, що фракція ОПЗЖ не голосувала за чимало важливих медичних рішень

"Ваша фракція не дає голоси і провалює певні речі", - підкреслив Радуцький.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" відповів на зауваження народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

"Саме ваша фракція не дозволила екстрене використання вакцин в Україні, а потім звинувачуєте, що вакцини якісь не такі. По друге, ви не проголосували за відставку міністра, який провалив закупівлю вакцини. Дві третини вашої фракції покинули залу, не залишилися, залишилося десь десять депутатів, повага їм. Ви не проголосували за закон, який дозволив інтернам під час "червоної зони" працювати та допомагати лікарям, ваша фракція не дала ні одного голосу, ви не дали голосів, щоб в Україні виробляли вакцину за трансфертом технологій, тому, давайте без політики, бо цей міністр зробив чимало, бо ми - єдина країна в Європі, де люди мають можливість обирати, якою вакциною вакцинуватися. У вашій улюбленій Росії чи деяких країнах Європи такої можливості немає", - сказав він.

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Також, за словами політика, зараз є вакцинальні бригади Укрпошти, які виїздять в громади, коли там збирають людей.

"Тому, коли ви кажете якусь претензію, то ви не забувайте, що ви зробили для того, щоб цієї катастрофи не було, бо ваша фракція не дає голоси і провалює певні речі. Я вже мовчу про те, що ви не позбавили болю 2,5 млн людей, які змушені купувати наркотики, а не лікуватися нормальними препаратами. Давайте все-таки відповідати за свої дії, не лише на телебаченні, але й залі Верховної Ради", - резюмував Радуцький.

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