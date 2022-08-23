Що відбуватиметься на фронті з приходом зими, чи буде вигідне Путіну "заморожування" війни: Жданов пояснив нюанси

На думку експерта, якщо ЗСУ не збираються давати передих РФ, то військові просто продовжать бойові дії в тих умовах, які існуватимуть на той момент.

Військовий експерт Олег Жданов розказав, що відбуватиметься на фронті від кінця жовтня, коли прийдуть холоди. Він зауважив, що це тільки ускладнить ведення бойових дій, але не зупинить їх.

Про це Жданов розповів ТСН.ua.

"Я нагадаю, що ми активні бойові дії почали 24 лютого, потім був березень місяць, холоди, заморозки, зливи, сніг, але ми воювали. І те ж саме відбуватиметься й зараз. До речі, тут може бути як позитивна сторона, так і негативна. Негативна в тому, що це ускладнює хід бойових дій, а позитивна в тому, що той, хто буде більш готовий до зими, в плані підготовки особового складу і техніки, той і матиме перевагу на полі бою", - зазначив він.

Також читайте Військовий експерт назвав головну загрозу найближчих 48 годин

Відповідаючи на запитання, чи правда, що з приходом зими буде "заморожування" війни, яке вигідне Путіну, щоб він міг застовпити за собою загарбані українські території, Олег Жданов зазначив, що це залежить стовідсотково від нас – від українців.

"Якщо ми не збираємося давати передих Російській Федерації, то ми просто продовжимо бойові дії в тих умовах, які існуватимуть на той момент. Осінь – значить осінь, зима – значить зима. А зимою, до речі, ще легше вести бойові дії, тому що ґрунт промерзає, танення закінчиться, і якщо особовий склад обмундирований по-зимовому, має пункт обігріву і решту засобів ведення бойових дій в умовах низьких температур, то це не перешкоджає веденню бойових дій, а навпаки, ще й сприяє", - підсумував військовий експерт.

Раніше військовий експерт Олег Жданов попереджав, що на День Незалежності 24 серпня ворог може завдати масованого удару по Україні з трьох боків: Білорусі, Росії та Чорного моря.

Читайте також: