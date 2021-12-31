Що відбувається біля головної новорічної ялинки України: пряма онлайн-трансляція

Україна готується зустрічати 2022 рік. Біля головної новорічної ялинки країни, що розташована на Софійській площі в центрі Києва, вже зібралося чимало людей, аби опівночі зустріти Новий 2022 рік.

Що відбувається нині в новорічному містечку - дивіться в прямій онлайн-трансляції ТСН.ua:

Святкування Нового 2022 року на Софійській площі Дивіться наживо святкування з-під головної ялинки України. На прямому включенні з Софійської площі — кореспондентка Наталя Нагорна. А останній у цьому році випуск ТСН дивіться вже о 19:00 Опубліковано ТСН Пʼятниця, 31 грудня 2021 р.

Зазначимо, що новорічний випуск ТСН вийде в ефір на телеканалі "1+1" та онлайн на сайті ТСН.ua 31 грудня о 19:00.

Редакція ТСН.ua вітає читачів з Новим 2022 роком!

Нехай Новий рік принесе Вашій родині злагоду та радість, взаємопорозуміння та тепло. Бажаємо творчого натхнення, реалізації професійних планів, здійснення усіх мрій і задумів.

Нехай цей рік здивує Вас змінами на краще, приємними переживаннями та сюрпризами, а удача буде на Вашому боці.

Миру, оптимізму, щастя, натхнення, успіху та стабільності всім нам! Нехай ідеї рухають нас до перемог! Вірних друзів! Гармонії та злагоди в родинах! Шаленого і справжнього кохання! Добра, позитиву, добробуту!

Дякуємо за те, що Ви були з нами. У 2022 році чекайте ще більше цікавих новин та яскравих вражень!

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