Що відбувається на Херсонщині: ексклюзивний репортаж, як працюють бойові вертольоти (фото, відео)

Бої на Херсонщині - це одна з найменш висвітлених ділянок фронту через постійні заборони на знімання. Але війна там триває у гарячій фазі і крижаній воді.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

"Це - правий берег Дніпра. Херсонщина. Мої попутники - мобільна група авіаційних рятувальників. Такі команди працюють вздовж всієї лінії фронту, але зазвичай не потрапляють до випусків новин", - каже Наталія Нагорна.

ТСН не може назвати невеличке село на півдні, куди їде знімальна група. Цей населений пункт розташований біля Дніпра. На дорогах тут лишилися тільки військові машини, також тут постійно працює російська артилерія. Село під обстрілами, але досі лишаються місцеві - живуть серед побитих хат.

Робота бойових вертольотів.

"Ми їдемо в поле, бо наші авіаційні рятувальники заздалегідь знають, де пілоти збираються виконати своє ризиковане завдання - нанести з повітря удари по ворогу. Але екіпаж знає, що їх підстраховують на землі і в разі, якщо поцілять у вертоліт - до них прийдуть на допомогу", - каже Наталія Нагорна.

Командир групи авіаційних рятувальників на псевдо "33" в активних навушниках чує вертоліт здалеку. Гелікоптери розкидають теплові пастки, але обережно, щоб не зачепити місцевих.

Авіаційна рятувальниця на псевдо "Фаворитка" зізнається - щоразу розчулюється та переживає, коли летять наші

"Здається, що вертольоти навіть не летять, повзуть по землі. Вони рішучі і зухвалі. Літають парами. Спочатку відпрацьовує перший. Пілоти випускають теплові пастки - це спосіб убезпечити себе від збиття. Я не знаю, як звати пілотів, чи страшно їм в цей дуже небезпечний момент і відверто негарну для польотів погоду, чи розуміють вони свій щоденний героїзм, але тут на землі я переживаю замість них", - зауважує Наталія Нагорна.

Робота бойових вертольотів.

Все це триває менше хвилини - і судно пірнає і зникає. Найкращий робочий день авіаційних рятувальників, коли нікого не довелося рятувати. Авіація відпрацювала і відійшла

"Найцінніше в авіації - льотчик або член льотного екіпажу, який виконує свою задачу найбільша цінність їхнє життя та здоров'я", - каже "33".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Те, що не показують! Ексклюзивне відео бою вертолітників на Херсонщині

Нагадаємо, біля Роботиного позиції ЗСУ штурмували найманці з Непалу.

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