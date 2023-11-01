Що відбувається на лівому березі Херсонщини: полковник запасу пояснив, як можна форсувати Дніпро

Інститут вивчення війни повідомляє, що ЗСУ активізувалися на лівому березі Херсонщини. Водночас усі визнають, що форсування Дніпра на цьому напрямку є надзвичайно складним завданням.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Віталія Афанасієнка.

Оператори ССО показали ТСН, як на островах Дніпра воїни ЗСУ на двох човнах вирушають на штурм ворожих позицій. Окупанти починають стрілянину з артилерії та мінометів. Тоді українські захисники змінюють позиції.

"Це не класичне форсування Дніпра, про яке було написано чимало книжок після закінчення Другої світової, коли Ватутін втопив у Дніпрі цілу армію, аби догодити Сталіну. Нині Дніпро форсують переважно малі групи. Хоча для швидкого й успішного просування цього замало, вважає колишній командувач аеромобільними військами", - каже кореспондент ТСН.

Командувач аеромобільних військ України у 1998-2005 роках, полковник запасу Іван Якубець пояснює, як можна форсувати Дніпро: "Можна було б зібрати флотилію, баржі, малі судна і таким чином форсувати Дніпро. Після того, як висадився певний загін і захопив певну територію, як це було 2 тижні тому - за ним пішла бригада. Оце серйозне рішення форсування річки Дніпро. А якщо за цією бригадою пішла б іще, вона розширила б цей плацдарм, прийшли би 2-3 бригади - оце був би вже контрнаступ".

Іван Якубець

Про те, що ЗСУ активізувалися на низці островів дельти Дніпра в районі Антонівського мосту, неодноразово згадував у своїх звітах Інститут вивчення війни. Аналізуючи геодані з відкритих джерел, дослідники припустили, що українські військові, ймовірно, вже зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Такої ж думки і більшість наших військових аналітиків, які, посилаючись на відкриті джерела, стверджують, що перехід ЗСУ на лівий берег Херсонщини почався задовго до підриву Каховської ГЕС.

Складність таких операцій полягає у тому, що наляканий "проривом" ворог починає гатити по річці з усього, що тільки має, розповів ТСН боєць із позивним "Рус".

Війна на Херсонщині

На Херсонщині майже всі острови контролюються нашими воїнами, з якого боку не був би ворог. Втім, поки без можливості на них стаціонарно перебувати. Їх використовують як невеличкі бази, на які ССО, десантники та морпіхи мають непомітно підійти, відпрацювати і підготувати нові вигідні позиції для подальшого просування. Для "тихої" висадки ЗСУ вже випробували бойовий каяк.

Бойовий каяк

Те, що звільнення лівобережжя Херсонщини неминуче - ні в кого не викликає сумнівів. Величезні резерви окупаційне командування стягнуло під Авдіївку та в район Бахмута. Нині на півдні, на переконання військових аналітиків, незважаючи на зміну командування угруповання "Днєпр", окупанти не мають достатньої кількості сил, щоб стримати просування ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Форсування Дніпра! На Херсонщині всі острови контролюються ЗСУ! Рейди на лівий берег постійні

Нагадаємо, пілоти групи "Адама" розповіли, як працюють на фронті FPV-дрони.

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