Що відбувається на лівому березі Херсонщини: полковник запасу пояснив, як можна форсувати Дніпро

Деякі аналітики вважають, що на півдні окупанти не мають достатньо ресурсів.
Інститут вивчення війни повідомляє, що ЗСУ активізувалися на лівому березі Херсонщини. Водночас усі визнають, що форсування Дніпра на цьому напрямку є надзвичайно складним завданням.
Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Віталія Афанасієнка.
Оператори ССО показали ТСН, як на островах Дніпра воїни ЗСУ на двох човнах вирушають на штурм ворожих позицій. Окупанти починають стрілянину з артилерії та мінометів. Тоді українські захисники змінюють позиції.
"Це не класичне форсування Дніпра, про яке було написано чимало книжок після закінчення Другої світової, коли Ватутін втопив у Дніпрі цілу армію, аби догодити Сталіну. Нині Дніпро форсують переважно малі групи. Хоча для швидкого й успішного просування цього замало, вважає колишній командувач аеромобільними військами", - каже кореспондент ТСН.
Командувач аеромобільних військ України у 1998-2005 роках, полковник запасу Іван Якубець пояснює, як можна форсувати Дніпро: "Можна було б зібрати флотилію, баржі, малі судна і таким чином форсувати Дніпро. Після того, як висадився певний загін і захопив певну територію, як це було 2 тижні тому - за ним пішла бригада. Оце серйозне рішення форсування річки Дніпро. А якщо за цією бригадою пішла б іще, вона розширила б цей плацдарм, прийшли би 2-3 бригади - оце був би вже контрнаступ".
Про те, що ЗСУ активізувалися на низці островів дельти Дніпра в районі Антонівського мосту, неодноразово згадував у своїх звітах Інститут вивчення війни. Аналізуючи геодані з відкритих джерел, дослідники припустили, що українські військові, ймовірно, вже зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Такої ж думки і більшість наших військових аналітиків, які, посилаючись на відкриті джерела, стверджують, що перехід ЗСУ на лівий берег Херсонщини почався задовго до підриву Каховської ГЕС.
Складність таких операцій полягає у тому, що наляканий "проривом" ворог починає гатити по річці з усього, що тільки має, розповів ТСН боєць із позивним "Рус".
На Херсонщині майже всі острови контролюються нашими воїнами, з якого боку не був би ворог. Втім, поки без можливості на них стаціонарно перебувати. Їх використовують як невеличкі бази, на які ССО, десантники та морпіхи мають непомітно підійти, відпрацювати і підготувати нові вигідні позиції для подальшого просування. Для "тихої" висадки ЗСУ вже випробували бойовий каяк.
Те, що звільнення лівобережжя Херсонщини неминуче - ні в кого не викликає сумнівів. Величезні резерви окупаційне командування стягнуло під Авдіївку та в район Бахмута. Нині на півдні, на переконання військових аналітиків, незважаючи на зміну командування угруповання "Днєпр", окупанти не мають достатньої кількості сил, щоб стримати просування ЗСУ.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Форсування Дніпра! На Херсонщині всі острови контролюються ЗСУ! Рейди на лівий берег постійні
Нагадаємо, пілоти групи "Адама" розповіли, як працюють на фронті FPV-дрони.
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