Що відбувається у найгарячіших точках війни: всі подробиці про Часів Яр і Курахове

Бої тривають у Часовому Яру та місті Курахове, що є стратегічно важливими населеними пунктами у Донецькій області. Про те, що відбувається у цих найгарячіших точках війни, де просунулися росіяни, а також, що відомо про ймовірно перше застосування ракет ATACMS по території РФ та зміну ядерної доктрини Путіним – в ексклюзиві ТСН.ua.

Бої за Часів Яр

Як зазначає аналітик видання BILD Юліан Рьопке, Часів Яр розташований на височині та захищений зі східного боку водним каналом Сіверський Донець – Донбас, що довгий час стримувало просування російських сил. Однак, тепер окупантам вдалося подолати цей природний бар’єр, і, за опублікованими відеоматеріалами вуличних боїв, підрозділи РФ майже дісталися стадіону "Авангард", розташованого в центрі міста.

Водночас речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в коментарі "Суспільному Донбас" розповіла, що російська піхотна група "забігала" у центр міста Часів Яр, однак була ліквідована. Вона зазначила, що це не поодинокий випадок, коли російські війська намагаються "перебігати" піхотними групами по кілька людей. Щоразу українські військові намагаються їх виявляти.

"Не можу назвати це проривом, бо їх всього кілька людей, може бути таке, що й одна людина перебігає, намагаються сховатись", – зазначила речниця.

Вона зауважила, що такі російські піхотні групи "забігають" у місто без підтримки техніки.

"Мушу визнати, що ситуація у місті Часів Яр складна. Російські війська накопичують свої сили за каналом, двоє-троє людей перебігають ховаються в схованках і намагаються накопичуватись до штурмів. До того, вони використовують тактику "м'ясної розвідки". Це не просування. Вони посилають вперед групи військових, хто добіг, той зміг, хто не добіг — значить не вийшло. Такі спроби російських військ українські військові виявляють й перерізають логістичні шляхи так, щоб ці групи не могли закріпитись чи протягнути пару днів", – додала Бобовнікова.

Анастасія Бобовнікова підкреслила, що російським військам не вдалось перетнути канал із технікою. Однак, ворожа армія накопичується тут і найближчим часом вони зможуть знову почати активні штурми на цьому напрямку. Кількість обстрілів тут залишається без змін, як і використання FPV-дронів. За словами речниці ОТУ "Луганськ", їх тут використовують сотнями.

Битва за Курахове

Українські військові розповіли, що важкою залишається ситуація й на Курахівському напрямку, де росіяни потужно тиснуть та намагаються оточити місто. Зокрема, Telegram-канал "Курахівський напрямок" повідомляє, що росіяни перейшли греблі, зайняли територію Роївського елеватора та ринку на перехресті.

Бої тривають у приватному секторі за вихід до п'ятиповерхівок. Бої в Кураховому деінде доходять до центральних районів міста, частково окупантів вдається відкидати звідти, але вони починають нові накати. Елеватор в місті зайнятий противником.

Однак зазначається, що всупереч поширеній недостовірній інформації, насамперед ворожими ресурсами, жодного відходу українських захисників з Курахового найближчим часом не планується. На Курахівський напрямок прибувають резерви: нові підрозділи та бригади.

Ускладнюється ситуація на північ від міста в районі села Берестки. З величезними зусиллями стабілізується ситуація в Солнцевці. Південніше біля населеного пункту Дальнє, що захоплений окупантами, противник розширює зону контролю на північ і південь і формує ударний кулак для атак – як на Курахове з півдня, так і на Успенівку, щоб замкнути кільце.

Просування росіян

Командувач ракетних військ і артилерії Сергій Мусієнко розповів, що РФ використовує тактику малих груп, коли 1-2 окупанти перебігають вперед, до укриття. Там вони накопичуються і далі переходять у штурм.

Мусієнко також зазначив, що забезпечення артилерійськими снарядами залишається проблемним. За його словами, ЗСУ зараз отримують вдвічі менше артснарядів, ніж потребують.

За даними аналітиків Deep State, російські війська змогли окупувати чотири населені пункти лише за останній тиждень, а їхнє просування фіксується на десятках ділянок фронту. Ці успіхи ворога пов'язані як із перевагою в боєприпасах, так і з виснажливими атаками, що тримають українські підрозділи під постійним тиском.

Додамо, що мета російських військ – захопити весь Донбас – залишається однією з ключових стратегічних цілей Кремля у війні проти України. Це завдання має як військове, так і політичне значення для Росії.

Перше застосування ракет ATACMS по території РФ

Тим часом західні ЗМІ поширюють інформацію про те, що ймовірно вперше в історії було завдано удару по території РФ далекобійними ракетами ATACMS. Зазначається, що це був удар по військовому об'єкту в районі міста Карачев у Брянській області, де розташований 1046 центр матеріально-технічного забезпечення РФ. Однак, наразі жодна зі сторін офіційно не підтвердила цю інформацію.

Путін оновив ядерну доктрину

На тлі інформації про те, що США надали дозвіл Україні на удари ракетами ATACMS по території РФ, російський диктатор вже встиг затвердити оновлену ядерну доктрину, в якій розширено умови для застосування відповідної зброї. В одному з пунктів зазначено, що РФ сприйматиме агресію будь-якої держави з коаліції, блоку чи союзу як агресію цієї коаліції в цілому, а агресію з боку неядерної держави за участю або за підтримки ядерної — як їхній спільний напад. У доктрині йдеться, що рішення щодо застосування ядерної зброї ухвалюється особисто Путіним.

Отже, чергові російські лякалки в дії. До слова, Росія вже застосовувала по Україні всі види озброєння, які має, крім ядерної зброї. Тобто, ядерка – єдине, що лишилося у Путіна для погроз.

Ну а українські військові зазначають, що дозвіл на застосування ATACMS по території РФ потрібен був "ще вчора", щоб вибити російські аеродроми, склади та логістичні центри на території РФ. Командир Протитанкового батальйону 3 ОШБр Олег Романов у своєму Telegram-каналі лаконічно висловив сподівання, що ці удари будуть продовжуватися, попри всі погрози росіян. Адже в України немає іншого вибору, тому що ворог розуміє тільки мову сили.

"Треба битися і залишити позаду всі ці страхи перед ядерною зброєю. Зараз ми маємо діяти рішуче, тому що наша безпека та свобода вимагають сміливих і рішучих кроків", – наголосив Романов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЙГАРЯЧІШІ ТОЧКИ ВІЙНИ! Часів Яр і Курахове: що відбувається просто зараз?

Читайте також: