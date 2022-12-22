Що відбувається в Бахмуті: експерт заявив, що там загине останній росіянин зі зброєю

Світан повідомив, що в районі Бахмута ¬– вогневі вали і хвилі живої сили, якої окупанти зараз не шкодують.

Під Бахмут російські війська кинули основні свої сили і засоби для наступальних дій, проте потрапили там у капкан. У районі міста дуже добре облаштована українська оборона, тому ЗСУ його не залишать.

Про це в межах спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, пілот-інструктор Роман Світан.

"Під Бахмут росіяни кинули основні свої сили і засоби, які в них є, для виконання наступальних дій. В районі Бахмута ми бачимо цей рух: тобто всі ці вогневі вали і хвилі живої сили, якої зараз росіяни не шкодують. Вони потрапили в капкан у районі Бахмута. Там загине останній росіянин зі зброєю в Україні. Скоріш за все, це буде Пригожин, оскільки його змусять там загинути", – прогнозує військовий експерт.

Він запевнив у дуже хорошій українській системі оборони в Бахмуті, тож Сили оборони не залишать місто.

"Сам Бахмут дуже добре облаштований системою української оборони, яка там проходить від Вугледара до Сіверська. Його підтискають із півдня, заходу та північного-сходу дуже потужні (українські – ред.) угруповання: сіверське, слов’янське, краматорське, дружківське, костянтинівське. Тому Бахмут наші війська не залишать, це дуже хороший зараз укріпрайон. Особливо, після того, як його росіяни практично "розкатали" армійською "артою", ці десятиповерхівки стали дуже хорошим укріпрайоном. Тому ми його не залишимо. А росіян там знищуватимемо рівно стільки, скільки буде треба", – наголосив Світан.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили 21 грудня, що російські війська за останній тиждень трохи просунулися на східній околиці Бахмута. Проте в міських боях загарбники навряд чи зможуть досягти успіху.

Раніше в ЗСУ пояснювали, що окупанти хочуть прорвати оборону в районі Бахмута, щоб досягти двох цілей. Так, ворог хоче вийти на оперативний простір та продовжити наступ на Слов'янськ, Краматорськ.

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