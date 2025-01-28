Що відбувається в найстрашнішій російській тюрмі "Чорний дельфін": колишній полонений "азовець" розповів 

Артура Ніверчука росіяни 2,5 роки тримали в полоні, а потім відправили на довічний термін в одну з найстрашніших в'язниць РФ.

Український боєць, "азовець" 24-річний Артур Ніверчук, якого росіяни за два з половиною роки полону тримали у восьми різних тюрмах, судили за видумані вбивства, і в решті відправили за ґрати на довічний термін в одну з найжахливіших в'язниць "Чорний дельфін", розповів про перебування там.

Про це йшлося в його інтерв'ю кореспондентці ТСН Мар'яні Бухан.

За словами Артура, самі в'язні називають цю тюрму "червоною" через особливо жорстокі умови утримання та систему доносів.

"На слензі є такі вирази, як "червона", "чорна" колонія... От "Дельфін" — "червона". Це означає, що там все під контролем адміністрації, тобто люди пишуть один на одного доноси під тиском самих оперативників. За день вашої розмови у вас нічого не проскочить непоміченим. Люди занотовують все у блокнот, а потім передають адміністрації. І не дай Бог, там буде згадка про адміністрацію, уряд, засудження війни, виправдання української сторони тощо, це буде підставою для того, щоби вас закинути в ізолятор", — розповів Артур Ніверчук.

В ізоляторі були дуже жорсткі умови, але в травні 2024 року відбувся переламний момент і "дихати" в'язням стало легше. До цього моменту росіяни знущалися на повну, так, як лише могли собі дозволити.

В ізоляторі у тюремників була вже інша система впливу на психіку людини.

"Вони вмикають на повну гучність радіо із правилами внутрішнього розпорядку увязнених. А камера в ізоляторі абсолютно пуста. Там ідеальна луна. І ви повинні в таких умовах від ранку до вечора перебувати на ногах. Ось ви ходите по колу і слухаєте-слухаєте те, що повторює цей радіотранлятор. Це важко, особливо, якщо ви напередодні, до прикладу, захворіли", — каже Артур.

За його словами кожний новий день у "Дельфіні" був початком нового стресу.

"Лише при згадуванні про цю тюрму зеки в інших в'язницях йдуть на крайні міри, щоби лише не потрапити до "Дельфіна", вони вішаються — кінчають життя самогубством", — додав боєць.

Проте навіть не ізолятор для нього став справжньою тортурною.

"Після того, як відбувся теракт в Крокус-Сіті Голл (концертний зал у передмісті Москви, де стався масштабний теракт, під час якого загинуло 145 людей — ред.), мене забирає інспектор, заводить до знаменитого ванного боксу", — розповідає Артур Ніверчук.

Як він додав, там його жорстоко побили троє наглядачів лише за те, шо він українець.

"Вони прив'язали це до того, що у теракті винні українці", — розповів хлопець.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ВІН ПРОЙШОВ 8 ТЮРЕМ РФ! АЗОВЕЦЬ про ПОМСТУ БРАНЦЯМ ЗА КРОКУС та СХИБЛЕННІСТЬ РОСІЯН на г*ніталіях!".

Нагадаємо і неймовірну історію втечі з російського полону 58-річного жителя Донеччини.

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