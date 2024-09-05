Що відбувається в Покровську: нові заяви Зеленського і Путіна — огляд

На Покровському напрямку ситуація все напруженіша. Через загострення на лінії зіткнення влада скасувала евакуаційні потяги з Покровська. В місті досі залишаються тисячі людей, серед яких — діти. Тим часом кремлівський диктатор знову виліз із заявами щодо українців та заговорив про “звільнення Донбасу”, очевидно, від нормального життя.

Про те, що цього разу наговорив господар Кремля, ситуацію на Покровському напрямку таі реакцію Зеленського розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Яка ситуація в Покровську

Мешканці Покровська до останнього не хотіли залишати рідне місто, втім, виїжджати довелося. Вже кілька тижнів триває активна евакуація.

Станом на 4 вересня у Покровську все ще залишалося 26 тисяч людей, з них понад тисячу – це діти. За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за останній місяць з міста евакуювалися понад 20 тисяч людей.

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Поліція патрулює місто в посиленому режимі. Правоохоронці через гучномовці переконують мешканців евакуюватись та обходять додатково кожну родину, де є діти.

Через наближення лінії фронту почастішали російські удари по місту. Тепер ворог б’є по цивільних не лише КАБами, ФАБами та ракетами, до міста дістає вже й ворожа артилерія.

В районі триває подовжена комендантська година. Люди можуть вільно пересуватися містом лише від 11:00 до 15:00. Але, за словами начальника Покровського районного управління поліції Станіслава Загурського, якщо люди евакуюються або їдуть власним транспортом, щоб вивезти свої речі, то їх пропускають і в час дії комендантської години.

Як відбувається евакуація

За лічені тижні лінія фронту в Донецькій області стрімко наблизилася до Покровська, який у перші два роки повномасштабної війни був тилом. 5 вересня через загострення ситуації влада скасувала евакуаційні поїзди з міста. Тепер цивільні можуть евакуюватися зі станції в Павлограді Дніпропетровської області.

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“У звʼязку з ускладненням безпекової ситуації посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ Донецької області скасовано. Починаючи від 05 вересня 2024 року початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, які евакуюють цивільне населення Донецької області, визначено станцію Павлоград (Дніпропетровська область)”, — повідомили в Мирноградській міській військовій адміністрації.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав органи місцевої влади розробити логістичні маршрути евакуаційних автобусів.

"На місцевих адміністраціях лежить завдання розробити логістичні маршрути евакуаційних автобусів, щоб мінімізувати труднощі для жителів Донеччини, які хочуть евакуюватися. Евакуація цивільних з Донецької області триває. І я вкотре закликаю всіх скористатися цією можливістю", — йдеться у його зверненні.

Ворог не припиняє натиск

Тим часом у Генштабі повідомили, що станом на 8 ранку 5 вересня окупанти 52 рази штурмували на Покровському напрямку.

“На Покровському напрямку українські воїни відбили 52 штурми та атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селидового, Миколаївки та Миролюбівки, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи з займаних рубежів”, — йдеться у зведенні.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в інтерв'ю Radio NV заявив, що РФ залишилося 8 км до самого Покровська, і сказав, що зараз терміново потрібно зробити, щоб сповільнити наступ.

“Ворог продовжує просування, на жаль. І ці наступальні дії російських військ продовжуються тривалий час. Уже чотири місяці йде повзучий російський наступ і ворог уже проповз майже понад 20 кілометрів. Тому фронт уже впритул наблизився до Покровська. Зараз ворог перебуває на відстані вісім кілометрів від міста Покровськ і на відстані 3,5 кілометра від міста Мирноград, який є частиною єдиної Покровсько-Мирноградської агломерації фактично”, — сказав він.

Нові заяви Путіна

В той час, коли українці змушені залишати свої домівки та рятуватися від “руского міра”, Путін продовжує заявляти про “визволення Донбасу”.

В Росії 5 вересня організували пленарне засідання дев’ятого східного економічного форуму, на якому виступив господар Кремля і заговорив про Україну.

Гучний прорив ЗСУ на Курщині Путін назвав спробою відвернути РФ від наступу на Донбасі, а Донеччину — пріоритетною ціллю. Водночас він заявив про успіхи російської армії, а ще дуже влучно зазначив, що на першому місці для російської армії — мирні громадяни.

А ще Путін знову заявив, що готовий до переговорів, але, звісно ж, на своїх умовах. Назвав посередників у перемовинах, яким він “довіряє”.

Путін також зазначив, що все, що нині відбувається в Україні, тобто повномасштабна війна — це нібито наслідок Майдану 2014 року. Саме тоді, коли українці виявили бажання рухатися в бік Європи, а не до Росії. Путін не зміг пробачити, що не всі готові жити в російській злиднях і повній диктатурі.

Крім цього, Путін назвав "дуже небезпечними терактами" дії ЗСУ на території Росії та пригрозив дзеркальною відповіддю.

А закінчив своє марення господар Кремля твердженням, що Україною керують… “іншопланетяни”.

Що говорить Зеленський

Тим часом президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю для NBC News заявив, що Курська операція аж ніяк не означає, що ми мінятимемо одну територію на іншу. Він зазначив, що її проведення зумовлене необхідністю створити “буферну” зону, щоб убезпечити території Сумської та Чернігівської областей України.

Також Зеленський повідомив, що хотів представити "план перемоги" президенту США Байдену лише після успіхів у Курській області.

Крім цього, Зеленський заявив, що “Путіну начхати, що буде з Курщиною та Донбасом, для нього головне — продовжувати війну”.

А Путіну й дійсно, схоже, важливо лише приносити побільше горя, навіть якщо це вже починає стосуватися його народу. На це він просто заплющує очі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ПОКРОВСЬК! Що відбувається? НОВІ ЗАЯВИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПУТІНА!"

Нагадаємо, за даними ГУР, чисельність російського угруповання на Покровському напрямку становить від 70 до 80 тисяч особового складу.

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