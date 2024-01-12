Що відомо про візит Сунака до Києва: $3,2 млрд допомоги та безпекова угода до вступу до НАТО

В ОП пояснили, що відповідно до підписаної безпекової угоди з Британією, Україна більше не має просити про допомогу і зброю, а отримуватиме їх автоматично.

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак прибув 12 січня до Києва із військовою допомогою для України та підписав із главою держави Володимиром Зеленським двосторонню безпекову угоду.

Що відомо про візит Ріші Сунака до України 12 січня – читайте на ТСН.ua.

Вдень 12 січня Сунак прибув потягом до України та виклав у Мережу свої фото із залізничного вокзалу. Британський прем’єр також повідомив, що перебуває в Україні, "щоб донести просте послання".

"Наша підтримка не може і не буде слабнути. Усім українцям: Британія з вами – стільки, скільки буде потрібно", – запевнив політик у своєму дописі в Мережі.

Ріші Сунак у Києві / Фото: Associated Press

Військова допомога від Британії

Під час свого візиту до Києва Сунак оголосив про виділення 2,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 3,2 млрд дол.) військової допомоги Україні на 2024-2025 роки. З цієї суми 200 млн фунтів (255 млн дол.) підуть на закупівлю сотень тисяч дронів для ЗСУ.

"Це найбільший пакет оборонної допомоги від початку війни. До нього увійдуть тисячі снарядів, ракети, підготовка українських військових. Зокрема, 200 мільйонів фунтів виділять на сотні тисяч нових дронів", – оголосив британський прем’єр-міністр.

"Дрони, які ми надаємо, допоможуть вражати російські сили і допоможуть відкинути Росію з України, а також вони знизять ризики для українського експорту через Чорне море. (До цього пакета дронів увійдуть – ред.) розвідувальні дрони, атакувальні дрони далекої дії, а також FPV-дрони", – повідомив Сунак.

"Є також інші речі, які ми надаємо, але я не хочу розкривати операційні деталі", – додав політик.

Він також ухилився від відповіді на запитання, чи дозволяє Британія використовувати надану зброю, зокрема дрони, для ураження військових цілей на території Росії.

Коментуючи візит Сунака до Києва, Зеленський заявив, що "це сигнал світові: Україна не наодинці". Український президент також зустрівся із прем’єром Британії та написав у Мережі: "Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч як друзі та союзники".

Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком у Києві

Безпекова угода між Україною та Британією

Після переговорів у Маріїнському палаці в Києві Сунак і Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду з назвою "Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії".

Ріші Сунак і Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві / Фото: Getty Images

Як повідомив після підписання угоди Зеленський, безпекові зобов’язання Британії за цим документом діятимуть до вступу України до НАТО.

"Якби такі гарантії були досягнуті у 1991 році, зокрема з Британією, то війна б не почалася", – висловив переконання український президент.

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Цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G-7 та державами, що до них приєдналися.

Як пояснив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, відповідно до підписаної угоди, Україна більше не має просити допомогу і зброю, а отримуватиме її автоматично.

"Як у разі нової агресії, так і у разі загострення поточної. Великобританія надасть Україні необхідну допомогу – зброю в усіх вимірах: для посилення військових спроможностей на суші, на морі і в повітрі", – написав Жовква у Мережі.

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