Що врятує від вірусу "Кракен": поради від головного санлікаря Києва

Поки у столиці агресивний вірус не було виявлено.

Новий та агресивний штам коронавірусу "Кракен" поки не виявлений в Києві. Про це сайту ТСН.ua розповів головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак. Він розповів, що кожен центр профілактики хвороб надсилає на секвенування в Центр громадського здоров’я зразки матеріалів осіб, у яких вже підтверджено коронавірус.

"Після проведення секвенування і був виявлений різновид «Омікрону» - вірус «Кракен». Ним захворіла людина похилого віку з Сумської області, яка була у важкому стані. Відомо, що людина була не щеплена від коронавірусу. У нас в Києві подібні випадки поки не зафіксовані. Хоча зразки ми кожного тижня надсилаємо на дослідження – поки фіксується лише вірус "Омікрон", – розповів сайту ТСН.ua Сергій Чумак, головний санітарний лікар Києва.

Фахівець радить незмінно дотримуватися правил, які діяли раніше.

"Рекомендації залишились незмінними. Перше – це вакцинація. Також раджу зберігати безпечну дистанцію в транспорті та громадських місцях, регулярно мити руки після повернення додому, носити маску в транспорті та в місцях великого скупчення людей", – радить Сергій Чумак.

Нагадаємо, небезпечне печиво, яке було виготовлене в Румунії та завезено до України, шукатимуть у торгових мережах Києва.

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