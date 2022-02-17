Що є фейком, а що – правдою: українських школярів навчатимуть медіаграмотності

Що є фейком, а що – правдою: українських школярів навчатимуть медіаграмотності

Мета уроків – навчити дітей змалечку критично мислити і бути медіаграмотними.

Міністерство культури та інформаційної політики разом з Міносвіти України рекомендують провести уроки медіа-грамотності для школярів.

Про це йдеться 17 лютого в сюжеті ТСН.19:30.

Також читайте Київських школярів навчають, куди бігти та що робити в разі бойових дій

Такі заняття в Україні відбуватимуться вперше. Для вчителів уже підготували матеріали на спеціальному ресурсі. Там є все необхідне, щоб педагоги змогли цікаво розповісти дітям різного віку про те, як розпізнавати неправдиві повідомлення. Це надважливо в теперішній ситуації, коли в Інтернеті – потік російської пропаганди і відверті маніпуляції.

Мета таких уроків – навчити дітей змалечку критично мислити і бути медіа-грамотними.

"Насправді це захисний щит, який змалечку може кожен носити з собою для того, щоб бути готовим до тих потоків інформації, яка зараз нас оточує в соцмережах і повсюди. Тому цей урок – дійсно важлива подія", – розповів голова Мінкульту Олександр Ткаченко.

Для школярів вперше в Україні проводитимуть уроки медіаграмотності

Читайте також: