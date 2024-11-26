Що з повітрям у Києві та чому все місто у жовтих позначках: еколог пояснив

У Києві погіршився стан якості атмосферного повітря. Майже по всьому місту фіксувався "жовтий" або середній рівень забруднення шкідливими домішками. Місцями навіть є завищення шкідливих речовин у повітрі.

Варто зазначити, що такий стан повітря у столиці фіксується вже не перший день, а вранці місто ще й накриває густий туман.

Через це міська влада зазвичай рекомендує обмежити прогулянки на вулиці, фізичну працю та зайняття спортом, людям радять більше пити води.

ТСН.ua з’ясовував, що відбувається з повітрям у Києві та звідки взялися шкідливі домішки.

Настав час для температурної інверсії

За словами еколога Олександра Соколенка, забруднення повітря у Києві, ймовірно, може бути пов’язано з температурною інверсією – підвищення температури повітря з висотою в якому-небудь шарі атмосфери.

Це метеорологічне явище, яке найчастіше спостерігається у холодну пору року. Особливість інверсії полягає у тому, що температура повітря змінюється та підвищується з висотою. Не так, як це буває зазвичай, коли температура вища біля поверхні землі, а з висотою знижується. При температурній інверсії все відбувається навпаки – температура біля поверхні землі є нижчою, а в якомусь шарі повітря вона зростає.

"Таке трапляється при антициклонах в холодну пору року. Через це явище порушується циркуляція повітря, воно фактично застоюється біля поверхні землі. Тобто всі вихлопи від транспорту у Києві, дим від міських димарів та труб нікуди не зникають, а накопичуються. Через відсутність вітру, все що продукує місто, фактично залишається над нашими головами. До цього додається висока вологість, формуються тумани. Часточки бруду та пилу змішуються з краплям води. Все це потрапляє до легень людей, коли ми дихаємо", – розповідає ТСН.ua еколог Олександр Соколенко.

Як вплине на людей

Фахівець додає, що температурна інверсія – це сезонне явище, воно часто фіксується у межах великих міст наприкінці осені та взимку. Саме за таких погодних умов, як маємо зараз.

"Небезпека одна – ми дихаємо токсичними речовинами. Найчастіше люди відчувають від цього швидку втому, зниження працездатності, головні болі, погіршення хронічних захворювань. Це наслідки того, що ми дихаємо не дуже якісним повітрям. На жаль, нічого з цим не поробиш – треба дочекатися, коли зміниться погода", – розповідає Олександр Соколенко.

Відмовитися від пробіжок і пити багато води

В побуті еколог радить більше пити води – чим більше п’ємо рідини, тим більше виводимо з організму те, що потрапляє до нього через органи дихання.

"У разі тимчасового забруднення повітря, фахівці рекомендують обмежити прогулянки на вулиці, закривати вікна у помешканнях. Ці поради мають ефект при короткотривалих забрудненнях повітря. Якщо ж це триває декілька діб, то, на жаль, неякісне повітря буде скрізь вже за 3-5 годин. Тому у такі дні варто менше рухатися на відкритому повітрі і відкласти заняття спортом, особливо пробіжки. Не варто себе труїти ще більше", – підсумовує Олександр Соколенко.

Раніше ТСН.ua розповідав про страшний гул у небі над Києвом: що відбувається.

Загроза минула! Рівень забруднення повітря в Києві знижується!

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