Що з законопроєктом про мобілізацію: покарання для ухилянтів, відстрочка, бронювання, які норми приберуть

У Верховній Раді триває робота над законопроєктом про мобілізацію до винесення його на голосування у другому читанні. Депутати в комітеті з нацбезпеки та оборони опрацьовують понад 4000 правок. Політики чубляться щодо низки норм у нашумілому документі, зокрема щодо обмежень для ухилянтів і термінів демобілізації. Щодо деяких пунктів у парламенті все ж дійшли згоди.

Все, що відомо про останні зміни в законопроєкті про мобілізацію, читайте на ТСН.ua.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що законопроєкт про мобілізацію у другому читанні може бути ухвалений до кінця березня. Цей законопроєкт – один із найскладніших, з яким працює парламент.

Зараз текст проєкту перебуває на опрацюванні в комітеті з нацбезпеки: там розглядаються 4195 правок. Після цього документ буде переданий до юридичного управління Ради і тоді вже буде внесений на голосування до зали парламенту.

Хоча робота над документом ще триває, різні нардепи вже розповіли, що залишать, а що приберуть з мобілізаційного законопроєкту.

Покарання для ухилянтів

8 березня нардеп Вадим Івченко повідомив, що робоча група виключила з законопроєкту про мобілізацію обмеження для ухилянтів щодо керування транспортом і блокування рахунків. Нардеп уточнив, що блокування рахунків вирішили виключити, тому що "влада може, власне, робити це нормативно-правовими актами Національного банку".

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що 12 березня на засіданні комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки ухвалили правку до законопроєкту про мобілізацію, яка виключає такі обмеження для ухилянтів: заморожування рахунків, банківських карток, керування авто, виїзд за кордон.

"Знімаються пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон і керування автівкою", – написав нардеп у Мережі.

Обмеження для ухилянтів у керуванні авто можуть залишити, повідомив 13 березня нардеп Олександр Федієнко.

"Щодо автомобілів – комітет це не прибрав. Але вчора була підтримана правка щодо механізмів притягнення до відповідальності. Якщо ви отримали повістку, але ухиляєтеся від того, щоб ТЦК вас узяв на облік, ТЦК подає вас як ухилянта. Далі вас там по базі поліції дивляться, чи є у вас водійське посвідчення. І ваше водійське посвідчення отримує там якусь галочку, що вам, як ухилянту, заборонено керувати. І коли поліція зупиняє вас і перевіряє ваше посвідчення, вона каже: "Друже, вибачай, ти є ухилянтом, твоє посвідчення водія недійсне". І там, можливо, будуть якісь адміністративні дії далі", – пояснив Федієнко.

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Відстрочка від мобілізації

Відстрочку від мобілізації матимуть усі аспіранти – як бюджетної, так і контрактної форми навчань, повідомив нардеп Федір Веніславський. Міносвіти має розробити механізми для перевірки, чи справді людина здобуває науковий ступінь, чи вона використовує науку для ухилення від мобілізації.

Про те, що право на відстрочку залишать для аспірантів усіх форм навчання, заявив напередодні і нардеп Давид Арахамія.

Право на відстрочку матимуть лише ті, хто здобуває другу вищу освіту в послідовному форматі.

"Тобто спочатку людина здобуває вищу освіту, магістерську та наукову. А ті, хто отримав ступінь бакалавра і знову пішов на бакалавра, права на відстрочку від мобілізації не матимуть. Так само, як і ті, хто, маючи вищу освіту одного профілю, вирішив здобувати вищу освіту такого ж рівня, але іншого профілю. Це не буде підставою для відстрочки від мобілізації", – пояснив Веніславський.

Відстрочка від мобілізації для аспірантів / Колаж: ТСН.ua

Право на відстрочку матимуть ті, хто доглядає за особами з інвалідністю I та II груп. Також це стосується тих, хто за рішенням лікарів доглядає за людиною, яка потребує постійного догляду. Однак, за новими нормами, в однієї недієздатної особи може бути лише один опікун, який отримає відстрочку.

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Відстрочка залишиться для усиновителів, опікунів дітей-сиріт, а також батьків, які мають трьох і більше дітей, патронатних вихователів.

Зниження призовного віку

Нардеп Єгор Чернєв нагадав, що Рада окремо голосувала за законопроєкт щодо зниження призовного віку з 27 до 25 років, але документ досі непідписаний. Можливі два варіанти: або президент підпише законопроєкт, або ця норма буде проголосована в законопроєкті про мобілізацію.

"Є погодження всередині комітету про те, що норма має залишитися – зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Далі вже процедурно – що буде першим підписано, те й набере чинності", – повідомив Чернєв.

Бронювання від мобілізації

Заброньовані будуть усі працівники Нацполіції України. В разі звільнення з поліції така людина, як військовозобов’язана, може бути мобілізована.

На початку березня Веніславський повідомив, що в Раді дійшли консенсусу: бронювання зберігатиметься для тих, чия "діяльність в економічній сфері є критичною для функціонування держави і органів державної влади, органів місцевого самоврядування, життєдіяльності населення. Але це визначатиметься детально постановою Кабінету міністрів".

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У законопроєкті визначено лише те, що в органах держвлади, місцевого самоврядування можуть бути заброньовані керівники цих органів. Щодо держслужбовців категорій "Б" і "В", то серед них може бути заброньовано до 50% осіб.

"Також ми погодилися, що в органах прокуратури, в Бюро економічної безпеки, ДСНС, службі судової охорони, працівники судів та інших правоохоронних органів матимуть можливість бути заброньованими. А щодо суддів, прокурорів – для них варто зберегти право на відстрочку, щоб вони не стали залежними від стороннього впливу і щоб не було паралічу судової та правоохоронної систем", – розповів нардеп.

Бронювання за гроші

Нардеп Роман Грищук повідомив, що так зване бронювання від мобілізації за гроші, найімовірніше, не буде прописане в цьому законопроєкті.

"Не думаю, що це стосуватиметься цього закону. Можливо, якесь окреме рішення, але навряд чи це буде висвітлено в законопроєкті, про який ми говоримо", – сказав політик.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює над новою системою бронювання від мобілізації. За його словами, насамперед мають бути заброньовані ті, хто забезпечує життєдіяльність країни, критичні підприємства: енергетичні і ті, що забезпечують водопостачання, водовідведення; підприємства, які наповнюють держбюджети, дають змогу фінансувати армію.

Шмигаль повідомив, що Кабмін працює над умовами бронювання відповідно до цих параметрів: "Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією".

Після заяв прем’єра Гончаренко повідомив, що в Кабміні планують прив’язати бронювання до рівня зарплати.

За даними нардепа, уряд пропонує забронювати всіх:

чиновників категорії "А",

робітників підприємств, установ і організацій ОПК, постачальників для ЗСУ,

працівників поліції.

У бізнесі пропонується забронювати всіх:

працівників паливно-енергетичного комплексу,

операторів зв'язку.

Також отримують можливість бронювання:

ті, хто отримує зарплату від 35 тис. грн,

ті, хто сплачує ПДФО ≥ 6,3 тис. грн і ЄСВ ≥ 7,7. тис грн,

айтівці, а саме резиденти "Дія сіті", за умови сплати ПДФО ≥ 6,3 тис. грн.

Бронювання від мобілізації / Колаж: ТСН.ua

Нардепи готують законопроєкт про економічне бронювання

Нардеп Дмитро Наталуха повідомив про плани до кінця березня зареєструвати в Раді окремий законопроєкт про економічне бронювання від мобілізації. Модель, яку запропонують народні обранці, полягатиме у сплаті додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, зарплати чи якихось інших критеріїв. Розмір цього військового збору – 20 тис. грн за кожного заброньованого.

За словами Наталухи, ця модель передбачає можливість бронювання фізосіб-підприємців.

Електронні повістки

За словами Веніславського, в законопроєкті передбачено, що реєстрація в електронному кабінеті призовника не буде обов'язковою. Вона залишається як право, а не як обов'язок.

"Ми залишили можливість, передусім особам, які проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їх виїзду", – розповів нардеп.

Може йтися і про студентів, які навчаються за кордоном, і про тих чоловіків, які ще до війни переїхали жити за кордон.

Решта способів вручення повісток залишаться такими ж, як зараз.

Електронна повістка / Фото: ТСН.ua

Мобілізація засуджених

Як повідомив на початку березня Веніславський, мобілізаційним законопроєктом передбачено, що частину засуджених можуть долучати до ЗСУ.

"Ми передбачимо, щоб засуджені, які отримали покарання без реального відбуття його в місцях пенітенціарної системи (або засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі), можуть бути мобілізовані, вони також будуть взяті на військовий облік", – розповів нардеп.

Він зазначив, що засуджені, які перебувають у місцях позбавлення волі, також отримають можливість воювати. Однак будуть винятки – засуджені за злочини проти основ нацбезпеки, проти статевої свободи людини і деяких інших найбільш сенситивних злочинів.

Зауважимо, що 9 березня міністр юстиції Денис Малюська анонсував, що в парламенті буде зареєстрований законопроєкт про мобілізацію засуджених та ув'язнених. Міністр зазначив, що є тисячі чоловіків, які перебувають у місцях позбавлення волі, але хочуть стати захищати країну.

"Військові попросили, щоб ми виключили з-під можливої мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну та вчиняв злочини під час виконання військового обов'язку. Так само вони не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти держави. Тому такі категорії, напевно, під мобілізацію не потраплять", – розповів Малюська.

"Не всі командири військові готові брати засуджених та ув'язнених до себе, але ми не будемо і не плануємо нікому нав'язувати таких мобілізованих. Найімовірніше, це будуть окремі загони", – додав міністр.

Демобілізація

За словами Веніславського, нардепи схиляються до того, щоб встановити 36 місяців військової служби до моменту демобілізації. Але конкретні терміни, деталі та механізми ще обговорюватимуться.

"Чи це стосується участі у бойових діях, виконання бойових розпоряджень чи обов'язків з несення військової служби в тилу тощо. 36 місяців – це той орієнтир, до якого ми зараз консенсусно схиляємося", – повідомив народний обранець.

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Водночас нардеп Роман Костенко повідомив 10 березня, що нардепи досі не дійшли згоди щодо демобілізації під час війни.

"Звісно, ми, як парламентарі, говоримо про те, що цих людей потрібно відпустити через 36 місяців, тому що вони виснажені, більшість їх безпосередньо беруть участь у бойових діях", – висловився народний обранець.

Повторна ВЛК

Відповідно до нового законопроєкту, мобілізації не підлягають військовозобов’язані, визнані особами з інвалідністю.

Однак оборонний комітет підтримав поправку про необхідність проходження повторної ВЛК тими військовозобов’язаними, які в період від 24 лютого 2022 року отримали статус особи з інвалідністю II та III груп. Вони мають пройти повторно медкомісію, яка визнає особу такою, що має інвалідність.

Також особи, які були визнані обмежено-придатними, мають повторно пройти ВЛК, щоб бути визнаними або придатними, або непридатними. Бо статус обмежено-придатний буде скасований.

Мобілізація людей з інвалідністю / Колаж / Фото: ТСН.ua

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