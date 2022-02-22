Що задумав Путін після визнання ОРДЛО: "заморозка" конфлікту чи оголошення війни Україні

На сьогодні існує чотири варіанти розвитку подій: заморозка за сценарієм Абхазії та Південної Осетії; війна за розширення меж "ДНР"/"ЛНР"; "миротворці" ОДКБ; та повномасштабне вторгнення Росії.

Володимир Путін оголосив нову Холодну війну Заходу. І мова вже не про намагання переписати невигідні для Росії наслідки колапсу СРСР. Путін вважає себе царем колишньої Російської імперії, на просторі якої, за його словами, і був сформований Радянський Союз. А це вже відкрита претензія не лише на українські землі, а й, за словами постпреда США при ООН Лінди Томас-Грінфілд, на Фінляндію, Грузію, Молдову, країни Балтії, частини Польщі та Туреччини.

Визнавши "ДНР"/"ЛНР", хазяїн Кремля не лише назвав Україну штучно створеною Леніним державою, а й кілька разів поставив під сумнів наш суверенітет через буцімто "зовнішній вплив" Сполучених Штатів. А Держдума 400 голосами "за" ратифікацію договорів про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу ОРДЛО по суті відкрила Путіну шлях до широкомасштабного вторгнення в Україну.

На сьогодні існує чотири варіанти розвитку подій: заморозка за сценарієм Абхазії та Південної Осетії; війна за розширення меж "ДНР"/"ЛНР"; "миротворці" ОДКБ; та повномасштабне вторгнення Росії. ТСН.ua проаналізував кожен із цих сценаріїв.

Заморозка війни

Напередодні визнання Росією "ДНР"/"ЛНР", ТСН.ua вже писав, що Москва діє за грузинським сценарієм зразка 2008 року. Як і на Донбасі, тоді Росія теж евакуювала людей з Цхінвалу та довколишніх селищ, звинувативши офіційний Тбілісі у провокації. Вже не кажучи, що цьому передувала незаконна російська паспортизація на грузинських територіях, а потім власне і офіційне визнання їхньої "незалежності" Росією.

Вже 14 років конфлікт перебуває у "замороженому" стані. Грузії він не дає рухатися до ЄС і НАТО. У Росії там є свої військові бази. Власне, заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко не виключив, що на Донбасі можуть з’явитися аналогічні. Ситуація така ж, як із Придністров’ям у Молдові, за допомогою якого Росія також стримує прозахідний курс офіційного Кишиніва. Чим "заморозка" збройного конфлікту на Донбасі могла б стати в нагоді Україні?

По-перше, перестали б гинути українські воїни.

По-друге, ми б вивільнили ресурс на реформування країни.

Але це можливо лише за жорсткого санкційного тиску на Росію. Бо Путін із барського плеча не подарує цього Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вже заявив про зупинку сертифікації "Північного потоку-2". Ціна питання для Путіна – майже $10 млрд.

На думку заступника виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергія Герасимчука, рішення Німеччини стало певною несподіванкою для Росії. Іноді відверте замовчування Шольцом питання зупинки "Північного потоку-2", навіть попри тиск Байдена, спричинило сподівання росіян, що з ким-ким, а з німцями можна сподіватися на business as usual.

Також експерт не виключає, що спрацював і особистий фактор: Шольц, як і Меркель свого часу, дійшов висновку, що Путін дуже відірваний від реальності. Водночас Сергій Герасимчук не переконаний у довгостроковості такого рішення Німеччини. В ситуації дефіциту газу на європейських ринках, про "Північний потік-2" знову можуть заговорити. Однак сертифікація навряд чи буде завершена. Максимум, на що можуть піти німці та й загалом європейці, - до ad-hoc використання газогону в ситуаціях дефіциту. Але вже зараз ЄС разом із американськими партнерами активно працює над тим, щоб такого дефіциту не виникало, зокрема завдяки поставкам скрапленому газу.

"Взагалі проблема російсько-німецьких відносин дуже багатовимірна. Йдеться про відносини Німеччини зі США, Німеччини з Україною та позиціонування Німеччини в ЄС. "Північний потік-2" давно був точкою зіткнення. Держави Центральної і Східної Європи протестували проти втілення проєкту. Адміністрація Трампа навіть застосувала санкції. Нині, коли РФ вдалася до відвертого продовження агресії проти України, Німеччина опинилася в дуже незручному становищі. Якщо німці продовжать співпрацю з Росією, репутаційні втрати будуть настільки великими, що сама лідерська роль Німеччини в ЄС буде підважена", - пояснює ТСН.ua Сергій Герасимчук.

Війна на Донбасі

Велика Британія санкціонувала п’ять російських банків і трьох олігархів. І це, за словами прем’єра Бориса Джонсона, лише перший "транш". Проте західні оглядачі одразу ж дорікнули, що в "чорному" списку немає ВТБ, "Сбєрбанку" та інших 50-ти російських олігархів.

Євросоюз також узгодив перший раунд санкцій, який включає: 351 депутата Держдуми, які голосували за звернення до Путіна про визнання ОРДЛО (йдеться про заборону в’їзду в ЄС та заморозку активів); 27 осіб і об’єднань (в тому числі банки та фінустанови), які відіграли ключову роль у підриві територіальної цілісності України, фінансували та підтримували окупаційні адміністрації; та заборону доступу російському уряду до капіталу, фінансових ринків та послуг ЄС.

Визнанням "ДНР"/"ЛНР", Росія в односторонньому порядку вийшла з Мінських домовленостей. Причому про це в ультимативній формі завив сам Путін, додавши, що визнає ОРДЛО "в кордонах" Донецької та Луганської областей.

Що цікаво, питання "кордонів" залишалося у підвішеному стані аж до вечора вівторка, 22 лютого. Ні в Держдумі та Раді Федерації, які "освячували" угоди з "ДНР"/"ЛНР", ні в МЗС, ні навіть говоряща голова Путіна - його прессекретар Дмитро Пєсков, - не могли дати на це відповідь. Мабуть Путін ще й сам не знав, а надвечір вирішив, отримавши згоду Ради Федерації на використання російської армії за кордоном.

Чому це важливо? Бо тепер на Донбасі будуть не військові, які просто заблукали, і купили зброю в супермаркеті, а регулярна російська армія, яка може піти у наступ, щоб окупувати всю Донецьку та Луганську області.

За словами заступника директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайла Самуся, питання "кордонів" дійсно є дуже потенційно небезпечним. Якщо Росія зрозуміє, що Захід не відповів драконівськими санкціями, то може ухвалити рішення піти на ескалацію.

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"Далі схема дуже елементарна. "ЛДНР" почне вимагати від України звільнення "їхньої", як вони вважають, території. Україна звісно каже, що навіть не збирається про це говорити. І починається наступ, масована хоча б артпідготовка, Україна потужно відповідає, бо технічна можливість це зробити у нас зараз є, і Росія заявляє: якщо Україна не припинить "атаку" (бо знову ж таки можуть сказати, що це Україна почала атаку на "нові незалежні держави"), Росія має договір фактично про оборонне союзництво з ними, Росія може виступити на підтримку цих "республік", почати свої операції, які можуть мати місце і в Азовському морі. З Ростовської області є пояс, який вони завжди мріяли продовжити до Криму. Щодо Луганської області там теж знаходяться багато російських військ, вони можуть заявити, що приходять на допомогу і там", - пояснює ТСН.ua Михайло Самусь.

"Миротворці" ОДКБ

Це напевно був би найкращий варіант для Росії. Одразу після визнання Путіним "ДНР"/"ЛНР", по гарячих слідах ТСН.ua розбирав цей сценарій. Адже не дарма за кілька днів до цього про готовність визнати ці квазі-утворення заявив і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Віднедавна саме Росія і Білорусь складають "кістяк" ОДКБ, яку Путін успішно випробував під час січневих подій у Казахстані. Тепер вже зрозуміло, що це була проба пера. Та й генсек ОДКБ Станіслав Зась закликав ввести на Донбас "миротворців" Організації.

Ще у понеділок, 21 лютого, у коментарі ТСН.ua політична аналіткиня Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Марія Золкіна не виключала, що Росія може використати свої війська у якості "миротворців", в тому числі під егідою ОДКБ, які туди зайдуть і будуть начебто зупиняти вогонь. Проте, як бачимо, Росія схоже піде за сценарієм відкритого введення своїх військ на Донбас.

До того ж, в історії з ОДКБ є одне вагоме "але". Для того, щоб "миротворці" Організації зайшли в ОРДЛО, треба, щоб країни-учасниці визнали ці квазі-утворення. Попри всю проросійськість влади в країнах-членах, жодна не визнала "ДНР"/"ЛНР", навіть Білорусь і Казахстан. А останній навіть офіційно виключив відправку "миротворців" в ОРДЛО.

Широкомасштабне вторгнення

Надвечір вівторка, 22 лютого, одразу після заяви Путіна щодо "кордонів" "ДНР"/"ЛНР" та отримання дозволу Ради Федерації на використання російської армії за кордоном, Білий дім оголосив про термінове звернення Джо Байдена.

Американський президент був досить лаконічним і виваженим, заявивши, що США запроваджують санкції проти "ВЕБ.РФ" (це російський державний інвестиційний банк – ред.) та "Промзв'язокбанку". До цього вони вже зупинили будь-які операції з ОРДЛО.

"Хто, в ім’я Господа, дав Путіну право оголошувати нові так звані "держави" на території, яка належить його сусідам? Також ми запроваджуємо комплексні санкції проти суверенного боргу Росії. Це означає, що ми відрізаємо російський уряд від західного фінансування. Починаючи від завтра США почнуть запроваджувати санкції проти російських еліт та членів їхніх родин", - запевнив Джо Байден.

За словами американського президента, Путін не відмовився від ідеї широкомасштабного вторгнення в Україну, біля українських кордонів все ще перебуває понад 150 тис. російських військових.

"Це зокрема російські військові в Білорусі, які можуть атакувати Україну з півночі. Там перебувають наступальні ракетні комплекси. Російські кораблі маневрують у Чорному морі, на півдні від України", - пояснив президент США.

У разі подальшої ескалації, Захід обіцяє діяти рішуче, караючи Росію пекельними санкціями. Україна не сама - світ став на наш бік. Путін загнав себе в пастку. Помітно, що всі ці рішення про визнання та військову підтримку ОРДЛО ухвалювалися поспіхом, як рефлексія на мюнхенську промову Зеленського.

І Путін це фактично визнав під час спільної пресконференції з президентом Азербайджану у Кремлі у вівторок, 22 лютого, говорячи про те, що слова Зеленського про Будапештський меморандум були адресовані Росії. Проте пастка, в яку вже потрапив Путін, на нашій території. І треба розуміти, що визнання "ДНР"/"ЛНР" – лише крок у його великій грі із Заходом.

Адже відповідь на, як він каже, "анти-Росію", в яку перетворюють Україну, та наближення НАТО впритул до Росії, маючи на увазі теж Україну, ще попереду. І це, на превеликий жаль, може обернутися для нас великою війною, про яку від жовтня попереджали Сполучені Штати. Путін може повторити історію 1 вересня 1939 року, або ж влаштувати провокацію на Донбасі, звинувативши Україну у нападі на російських військових.

За словами Михайла Самуся, Росія може заявити, що Україна фактично оголосила їй війну, тому теж оголошує війну і починає широкомасштабне вторгнення, про яке нам вже довго розповідають західні партнери, з усіх сторін, де є російські війська, в тому числі з використанням, що важливо, авіації і ракет.

"Дуже цікаво, чи будуть зараз відновлювати інфраструктуру для розміщення авіації в ОРДЛО. Бо до цих пір авіація була заборонена Мінськими домовленостями. Зараз їх немає, тому Росія в рамках своїх договорів із цими "республіками" може використовувати авіацію, а коли піде повномасштабна операція – ракетні інструменти і авіацію в повному масштабі. Цей сценарій є дуже небезпечним. Але я думаю, поки що Росія відпрацьовує сценарій визнання, підготовки і освоєння цієї території, спостерігаючи за санкційною реакцією міжнародного співтовариства", - підсумував Михайло Самусь.