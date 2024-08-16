"Розуміли, що це змінить перебіг війни": один із командирів "Курської операції" розповів ТСН її подробиці

Україна проводить операцію у Курській області. ТСН уже побувала у Суджі та показала, що там відбувається. Тепер наша журналістка Наталія Нагорна поспілкувалась із військовим, який готував та проводив наступ ЗСУ на Курщині.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Наталія Нагорна ексклюзивно поспілкувалась із одним із командирів на рівні бригади, який готував та проводив операцію на Курщині. Він каже, що військові того дня розуміли, що змінюють хід війни.

Військовий та Наталія Нагорна

"Адреналін зашкалює, емоції переповнюють. Розуміння того, що ми можемо змінити хід війни. Перший фактор - це підрив РФ, яка позиціонує себе, як непереможна країна. Яка себе позиціонувала, як країна із сильними збройними силами та дозволила собі окупувати частину територій", - сказав він.

Крім того українські захисники взяли у полон російських військових, що дозволить Україні звільнити своїх полонених, яких Росія утримує у жахливих умовах.

Військовий переконаний, що ця операція змінить хід війни.

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Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував операцію ЗСУ в Курській області.

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