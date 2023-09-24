Що змінилося в іранських “Шахедах” російського виробництва: детальний аналіз запчастин

Західна мікроелектроніка потрапляє до РФ і дозволяє російським ракетам та дронам атакувати українські міста.

Віднедавна Росія для завдання ударів по території України почала запускати "Шахеди", зібрані з деталей не в Ірані, а на російській території. Але навіть у російських дронах багато комплектувальних, які виготовлені не в РФ, а за кордоном. Зокрема, до Росії потрапляє західна мікроелектроніка, без якої ні безпілотники, ні ракети не могли би влучати у ціль.

У сюжеті кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка фахівці Київського науково-дослідного Інституту судових експертиз детально розповіли, чим відрізняються “іранські” та “російські” дрони-камікадзе.

Що змінилося в російських “Шахедах”

Нові російські "Шахеди" від старих іранських відрізняються маркуванням — замість літери “М” тепер стоїть літера “К”, але були й перехідні моделі з літерою “Ы".

Дещо змінилася система кріплення та наповнення нутрощів планера. Відбулися зміни і в конструкції двигуна. Зокрема, в іранському варіанті були сервоприводи американського виробництва, вони ж регулювали закрилки. Зараз на планері і двигуні сервоприводи китайської компанії KST.

Карбюратори на старих двигунах були японського виробництва, зараз — виробництво ірландське.

Двигун у російському “Шахеді” встановлено китайський. На офіційному сайті виробника він коштує 12 тисяч доларів. На іранських “Шахедах” стояла іранська копія німецького двигуна.

Знайти якусь суто російську деталь виявилося непросто. Навіть кнопка для запуску двигуна зроблена не в Росії, а німецькою компанією Bosch.

Навігаційний блок “Комета” — ледь не єдина запчастина російського виробництва. В іранських використовувалися ті, які були виготовлені в Канаді. Але навіть в цій навігаційній системі використовуються мікросхеми, які виготовлені не в РФ, зокрема американські мікросхеми Altera.

Як західні компанії допомагають Росії

Великий відсоток комплектувальних для російських “Шахедів” можна придбати у відкритому доступі. ДО РФ вона потрапляє через так званий “сірий імпорт”.

Лише минулого року в Росію надійшло електронних компонентів на суму щонайменше 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Принаймні третина із цієї продукції, на майже 800 мільйонів доларів, виготовлена західними фірмами, мікросхеми яких знайдені в російських системах зброї.

Західна мікроелектроніка, без якої не літатимуть російські ракети та дрони, заходить до Росії через Китай, Гонконг, Мальдівську Республіку, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай, на який припадає 67% поставок.

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