Що зміниться в Україні у вересні: тарифи на комуналку, пальне і чи зростуть податки

Вересень вже на носі, і це означає, що з настанням осені на українців чекає низка змін. Зокрема, зростуть акцизи на пальне та можливе здорожчання квитків на потяги. Буде спрощено отримання паспортів за кордоном. Також відомо, якими будуть тарифи на компослуги, і чи зростуть податки.

Які зміни чекають на українців у вересні 2024 року – читайте на ТСН.ua.

Тарифи на комунальні послуги

Тарифи на електроенергію

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Більшість українців у вересні не відчують підвищення цін на комунальні послуги, електроенергію та газ. Нагадаємо, що в Україні тариф на електроенергію для населення було збільшено від 1 червня 2024 року: від 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год. Цей тариф залишатиметься незмінним до 1 травня 2025 року.

Додамо, що для помешкань із двозонним лічильником так званий нічний тариф на електроенергію становить 2,16 грн/кВт-год.

Тарифи на газ

Тарифи на газ також не зміняться у вересні. Вартість блакитного пального для побутових споживачів, яких обслуговує "Нафтогаз України" залишиться на рівні 7,96 грн за куб. Йдеться про 98% споживачів. Водночас в інших постачальників газу ціна коливатиметься в межах від 7,70 до 9,90 грн за куб.

Тарифи на опалення

Тарифи на опалення залишаться незмінними. Так, очільник Міненерго Герман Галущенко нещодавно повідомив про подовження спеціальних зобов’язань щодо постачання газу для виробників теплової енергії до кінця опалювального сезону 2024-2025 років.

"31 серпня закінчується дія "газового" ПСО. Воно буде продовжене до кінця наступного опалювального сезону, тобто до 30 квітня. Відповідний проєкт уже напрацьований", – заявив Галущенко.

Тарифи на водопостачання

Щодо цін на водопостачання, то у вересні такі послуги можуть здорожчати в деяких невеликих населених пунктах. Усе тому, що місцева влада має право самотужки встановлювати тарифи на воду. Водночас у великих містах тариф на воду для побутових споживачів залишиться на попередньому рівні.

Зокрема, від 1 вересня планується запровадження нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення у Київській області. Буде перераховано тариф для КП "Гореничі", що належить Білогородській сілраді Бучанського району. Для населення тариф на водовідведення становитиме 34,16 грн за куб. з ПДВ, а для бюджетних установ та інших споживачів – 53,45 грн за куб.

Ціни на пальне

Від 1 вересня уряд планує збільшити акцизні податки на різні види пального – бензин, дизпаливо та автогаз:

акциз на бензин зросте від 242,6 євро до 271,7 євро за 1000 л,

акциз на дизельне пальне – від 177,6 євро до 215,7 євро,

акциз на автогаз – від з 55,6 євро до 59,2 євро.

Через це на АЗС України можуть зрости ціни на пальне.

"Від 1 вересня акциз на бензин зростає на 1,5 грн. На дизпаливо – менш ніж на 2 грн за літр. Більше зростання – на 5 грн – на скраплений газ. Щодо бензину й дизеля, то не факт, що ми побачимо якісь зміни. Адже йтиметься про "буденні" ринкові коливання, яких споживач навіть не помічає", – озвучив свої оцінки директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Водночас НБУ прогнозує, що ціни на пальне можуть зрости більш ніж на 9% до кінця року.

Ціни на пальне зростуть / Фото: ТСН.ua

Податок на нові авто

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Від вересня очікується збільшення ціни на нові автомобілі. Усе через запровадження військового збору у розмірі 15% від ціни машини під час першої реєстрації.

Як пояснював міністр фінансів Сергій Марченко, запровадження збору необхідне у зв’язку з підвищенням фінансування безпеки та оборони України.

Підвищення податків

У липні в Кабміні анонсували підвищення податків від 1 вересня. Це потрібно для додаткового фінансування потреб оборони. Однак, схоже, ці зміни відкладаються, адже відповідний урядовий законопроєкт наразі не знаходить підтримки у Верховній Раді. Народні депутати пропонують змінити підхід до підвищення податків. Ухвалити законопроєкт до кінця тижня буде складно.

Нардепи Ярослав Железняк та Данило Гетманцев назвали попередні параметри доопрацьованого варіанту законопроєкту. Зокрема, у ньому містяться такі норми:

підвищення ставки військового збору від 1,5% до 5%;

встановлення військового збору для ФОП першої та другої груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати;

встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (у зміненій редакції).

підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% ( у майбутньому, а не 2024 року).

Виплати ВПО у вересні

У вересні частина внутрішньо переміщених осіб надалі отримуватиме фінансову допомогу, попри чутки про можливе скасування виплат. Право на допомогу для ВПО подовжено ще на пів року.

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Як заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук, від 1 вересня виплати залишаться незмінними для всіх ВПО, хто раніше мав на них право, включно зі школярами.

"До мене звертаються люди з числа ВПО, які скаржаться на те, що деякі представники місцевої влади погрожують позбавити їх виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн-режимі з 1 вересня. Це неправда, ніхто не має права позбавити виплат тільки за те, що діти не навчатимуться в очному режимі. Тому хочу заспокоїти мам, які хвилюються з цього приводу", – повідомила Верещук.

Субсидії та соціальна допомога у вересні

У вересні українці надалі та без змін отримуватимуть субсидії на оплату компослуг, абонентського обслуговування, на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного палива.

Додамо, що українці мають право на компенсацію за постачання та розподіл таких компослуг як природний газ, електроенергія, опалення, гаряче водопостачання, централізоване водопостачання та водовідведення. Субсидії у вересні також надаватимуться на послуги із поводження з побутовими відходами.

Субсидії

Нові тарифи "Укрзалізниці" та новий сайт

"Укрзалізниця" планує підвищити вартість пасажирських квитків, повідомив керівник пасажирського напрямку "УЗ" Олександр Перцовський. Щоправда, він не сказав, коли саме це відбудеться. Держкомпанія має намір розробити модель, яка передбачає кілька тарифних змін.

"Модель базуватиметься на поступовому помірному підвищенні базових тарифів щорічно з урахуванням інфляції, а також планується відпустити ціни на "СВ" та прив'язати вартість квитків до попиту", – розповів Перцовський.

Від 1 вересня припинить роботу старий сайт "Укрзалізниці" (booking.uz.gov.ua), де можна було купувати та резервувати квитки. Його функції будуть перенесені на новий портал та до мобільного застосунку "Укрзалізниці", а також будуть доступні через сторонні сервіси купівлі квитків. Під час переходу на адресу старого сайту, автоматично відкриватисяметься нова версія.

Отримання паспортів закордоном

У вересні запрацює нова послуга від "Укрпошти". Так, у серпні компанія та МЗС підписали меморандум про співпрацю, який обіцяє змінити процес доставки закордонних паспортів для громадян України.

Від 1 вересня українці, які замовлять перевипуск закордонного паспорта, зможуть скористатися оновленою послугою доставки через сайт "Укрпошти". Для цього необхідно буде використовувати електронну марку з QR-кодом та сплатити послугу в особистому кабінеті на сайті поштового оператора.

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