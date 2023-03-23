Щоб не чорніли хрести: в "Софії Київській" пояснили, навіщо обстежували головний купол храму (фото)

В Києві вперше за десятки років обстежили головний купол та хрест на древній Софії. В Національному заповіднику "Софія Київська" розповіли про незвичну подію, адже там з осені чекали на підйомник, який може підняти люльку на висоту понад 66 метрів.

В заповіднику для ТСН.ua розповіли, що зараз розробляють комплексний проєкт реставрації куполів та хрестів древньої Софії. Адже будь-який метал піддається корозії, тому потрібно завчасно все перевіряти. А до головного куполу не могли дістатися. Тому що він знаходиться посередині храму.

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"Для повної картини нам не вистачало інформації про обстеження центрального куполу храму. Звичайні підйомники з люлькою не могли до нього дістати, адже купол знаходиться в центрі собору і на висоті (від землі до верхівки хреста 46.9 м). Тому потрібен був спеціальний підйомник. Нещодавно такий з’явився у Києві. Він може піднімати люльку на висоту 66 метрів по платформі. Довелося стати в чергу і замовити послугу такої техніки. Щоб дістатися до головного куполу з хрестом на Софії, підйомник потрібно було підняти вверх, нахилити його і висунути вперед люльку. Нам все вдалося зробити. І в середу ми провели повне обстеження головного куполу та хреста Софії", - розповідає Вадим Кириленко, головний реставратор Національного заповідника "Софія Київська".

Цікаво, що останній раз до цього хреста вчені піднімалися 1967 року.

"Шість хрестів, які розміщені навколо центрального, були реконструйовані в 1978-1979 роках, а центральний хрест Софії в останній раз був реконструйований аж в 1967 році. З того часу, туди ніхто не піднімався. І тепер ми вперше туди дісталися за майже 60 років. Зробили комплексне обстеження і тепер можемо завершити підготовку проекту реконструкції куполів та хрестів собору. Це дасть нам можливість приступити до наступного етапу – самих робіт", - каже Вадим Кириленко.

Напевно, вже всі чули історію про "почорнілі хрести" в Києво-Печерській лаврі над Трапезним храмом. В "Софії Київській" пояснили, чому темніють хрести і куполи.

"Існує регламент проведення позолочувальних робіт. Їх необхідно виконувати один раз на 35 років, тоді вони не будуть "чорніти". За 35 років позолота просто злазить з хреста чи куполу. Відповідно і у нас вже прийшов час, коли центральний купол і хрест Софії потребують реставраційних і позолочувальних робіт", - додає головний реставратор Національного заповідника "Софія Київська".

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