Щоб ніхто не вийшов у вікно: вдови воїнів створили спільноту підтримки, в якій вже 600 жінок

"Ми разом" вдови об'єдналися в закриту спільноту, аби допомагати одна одній пережити втрату. В групу додають лише дружин та наречених полеглих героїв і в ній вже понад 600 учасниць. Однак таких жінок за час повномасштабної війни тисячі, йдеться в ТСН.

Олександра з Владиславом зустрілись за кілька тижнів до повномасштабної війни, він майже одразу зробив пропозицію. Тепер вона має на шиї ланцюжках з його жетоном і обручкою.

До повномасштабного вторгнення Владислав Колестик три роки був на сході, там від отримав позивний “Маєстро”, бо грав на кількох інструментах, і там, де був він, лунала пісня. На одруження, каже Олександра, у них було 3 години, а потому Влад з Дніпра знов повернувся на передову.

Також читайте Не користувались 20 років: відновлено закритий через контрабанду залізничний шлях між Україною та Польщею

Саша їздила до нього на схід, він кілька разів приїздив до неї у Славутич. За пів року подружнього життя вони загалом були разом 40 днів. Решта часу - це короткі відеочати в перервах між обстрілами. Це було кохання посеред війни. У серпні Владислава важко поранили під час артобстрілу, він кілька тижні провів в реанімації, але врятувати його не змогли. “Спочатку не розумієш нічого, суцільна безодня, немає ні часу, ні простору, нічого взагалі . Просто є якесь існування”, - розповідає Саша.

Жінка не розрізняла день і ніч, не відчувала часу, голоду, потреби вставати з ліжка і спілкуватися. Закинула своє хобі і просто механічно існувала. Вона випадково побачила пост в соцмережі, теж вдови, і написала під ним коментар співчуття. Так вона дізналася про закриту спільноту "Ми разом". Каже, що підтримка таких як вона жінок, витягла її з думок про суїцид.

У закритій спільноті Саша знайшла психологічну підтримку, бо в такій ситуації, каже вона, ніхто краще не розуміє, як жінка, що теж втратила коханого. Влада не має 5 місяців, Саша ще не пережила втрату, але стала помічати час, повернулася до написання віршів.

У неї двоє дітей від першого шлюбу, під її опікою молодша сестра, бо мама померла від онкології під час евакуації у травні минулого року. У травні Олександра має народити ще одну дитину - від Влада. Вона встигла сказати йому про вагітність, але він так і не дізнався, хто буде - син чи донька. Саша вже знає і звертається до дитини іменем тата - Владислав Владиславович.

Вона потроху повертається до життя. На кухні з дітьми роблять окопні свічки на фронт, для підрозділу, де служив її чоловік. Каже за 5 місяців легше не стало. “Час не лікує взагалі, ця біль, як морфій, ти звикаєш”, - переконує вона.

Спільнота вчить її жити з цим болем, такі самі вдови, як Саша допомагають одна одній не тільки психологічно, але й юридично, піклуються про дітей та підтримують жінок, як тільки чекають на своїх малюків вже після смерті чоловіка.

Спільноту організували Оксана Боркун та Тетяна Ваценко Бондарєва, які теж втратили своїх чоловіків на війні. Все почалося маленького чату, каже Оксана. Він розростався і стало зрозуміло, яка величезна потреба є у підтримці вдів. Те, що переживає Оксана, вона передавала у постах, що отримували шалений відгук. “Тебе топить горе, що ти щось не встиг, щось не встиг сказали, щось не встиг зробити, це з'їдає кожен день”, - каже вона.

Оксана з чоловіком прожили 2 роки, вони зустрілися, коли Володимир Гунько за плечима мав досвід війни. У 2014 він був добровольцем батальйону "Донбас", пройшов Іловайський котел, полон, знов бойові дії на сході, а 2016 повернувся у цивільне життя. Коли вони зустрілися одним захопленням на двох стали мандрівки.

24 лютого Володимир відвіз Оксану до Ужгорода, повернувся і став у лави ЗСУ. Офіцера Володимира Гунька залишили тренувати новобранців у Києві, але він шукав можливості потрапити на передову, там були усі його побратими. Він загинув під Бахмутом в ніч проти 30 липня 2022 року. Володимиру назавжди залишилося 33 роки. Найбільше про що шкодує Оксана, що вони відкладали народження дітей. Вони мріяли об'їхати весь світ, а тоді мати дім під Києвом - пара жила в Ірпені. Мріяли завести собаку, і мати двох дітей. “Коли він бачив дітей, він в них розчинявся. Все сталося так швидко, його зі мною не має, залишились тільки фотографії і пам'ять. Він один в сім’ї. Я дуже вдячна що він у мене був, він і зараз поруч”, - переконує Оксана.

Жінка продовжує традицію Володимира - дарувати подарунки дітям полеглих герої на свята і активно працює над розширенням спільноти вдів "Ми разом". Спільнота закрита, аби туди потрапити, зокрема у фейсбуці, треба знайти сторінку Оксани Боркун, написати в особисті повідомлення. До групи включають тільки дружин, наречених, або коханих полеглих героїв.

Для кожної - період горювання свій, але головне аби після нього дружина чи наречена, полеглого військового знаходила свій сенс рухатися далі.

Аліна Карнаухова мобілізуватися вирішила після смерті чоловіка, з який познайомили у 2015 році. Він військовий - вона волонтерка, привозила гарячу їжу на позиції. 5 років Аліна була поруч на сході зі своїм коханим. “Я постійно їздила за ним, це фронтове життя, де б він не був, я кожні два тижні приїжджала, жили в розбомблених хатах”, - розповідає вона.

У 2019 році Сергія поранили, а після реабілітації і закінчення контракту Сергій повернувся у цивільне життя. Вони купили квартиру у Бердянську з виглядом на море, але спокійне життя тривало тільки два роки. “На жаль, дуже мало нам було відміряно. Ми прожили в тій квартирі біля моря, ми насолоджувалися цим життям, але дуже мало”, - каже Аліна.

В день повномасштабного вторгнення Сергій вивіз дружину у Дніпро і одразу поїхав у свої військову частину. Він резервіст першої черги з величезним військовим досвідом. Сергій - кіборг, він був на вогневій підтримці ДАПУ. Під час повномасштабної війни був розвідником. 27 травня на Харківщині його розвідгрупа працювала на окупованій території і потрапила під обстріл. Сергій загинув від поранення у голову, Аліна одразу поїхала у сектор, аби забрати тіло чоловіка. “Я дуже вдячна що побратими змогли забрати його тіло, бо це окупована територія”, - каже жінка.

Аліна вирішила продовжувати справу коханого. “Чоловік загинув за перемогу, за свободу, за незалежність, він цю справу не доробив, його вбили, тому я маю докласти своїх зусиль до його справи”, - переконана жінка.

Вона працює в тилу - фінансистом у військовій частині. Допомагає родинам загиблих отримати виплати і піклується, аби у військових на нулі була їжа, одяг, забезпечення. У спільноті "Ми разом" шукає підтримку для себе та надає її іншим дівчатам. “Найголовніше - щоб ніхто не вийшов з вікна, допомогти навчитися з цим жити, пережити це неможливо, можливо навчитися з цим жити”, - кажуть жінки.

Тисячі родин полеглих військових - це і океан болю, каже Аліна Карнаухова, і в той самий час велика сила і підтримка, бо ніхто не може зрозуміти її так, як жінка, що теж втратила свого коханого на війні. “Така дурне слово "тримайся". Триматися немає за що, але ми тримаємося одна за одну”, - каже Аліна.

Читайте також:

За добу росіяни обстріляли чи не увесь Херсон: наслідки зафіксували журналісти ТСН

Витримують наліт дронів-камікадзе і знищують колони танків: бійці у Вугледарі показали свою роботу

"Буде елемент новизни у зустрічі": Кулеба назвав два головних питання обговорення із головним дипломатом Китаю