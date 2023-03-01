Щоб оточити Бахмут, росіяни невпинно штурмують не лише околиці, а й намагаються перерізати дороги до міста

Ворог не полишає надій оточити Бахмут, тож намагається прорвати лінію оборони з північних околиць міста - посилив наступ на Богданівку, села у передмісті Бахмута і обстрілює трасу, яка веде з міста, йдеться в ТСН.

Просто титанічними зусиллями наших Збройних сил вдається відтіснити росіян, яких в рази більше. Військам вдалось відкинути окупантів з села Іванівського - південного форпосту, яке на підступах до міста. Тепер росіяни вирішили зайти з півночі.

Снаряди фактично літають над головами місцевих, у кварталах Бахмута невпинно точаться стрілецькі бої. Постійні обстріли перетворюють його на місто-привид. Люди перебираються із зруйнованих осель в більш вцілілі будинки, а вільних підвалів тут майже немає.

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У одному з них волонтери облаштували пункт обігріву. Це фактично єдине місце у Бахмуті, де можна зустріти місцевих, яких і досі лишається кілька тисяч. Для них тут їжа, а ще пральня з десятком душових кабін із теплою водою, що неймовірна розкіш для міста в облозі, де немає світла і водопостачання вже давно.

Поки українська армія бореться з ворогом на околицях Бахмута, місцеві гуртуються у цих підземних сховищах та підтримують один одного. Волонтери з Краматорська привезли провізію: харчів, теплих речей та окопних свічок. Поліцейські, які теж родом із Донеччини і чергують в місті, вмовляють місцевих виїхати.

Весь біль війни, яка відбувається в Бахмуті, добре видно із дошок оголошень. Де поряд з телефонами евакуації, розшукують людей, до того ж цілими сім’ями. В місті немає зв’язку і що з цими людьми, геть невідомо.

Бахмут направду ризикує опинитись в оточенні росіян, адже ті невпинно штурмують не лише околиці, а головне - намагаються обстрілами перерізати дороги до міста.

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