Щоб РФ не встигла виграти ініціативу: Столтенберг пояснив, чому треба швидко постачати Україні зброю

Очільник Альянсу зазначив, що ця важка війна на виснаження ¬– це битва логістики, тому швидкість рятує життя.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що часто закликає пришвидшити постачання зброї до України, адже необхідно, щоб держава отримала все перед тим, як Росія зможе виграти якусь ініціативу у війні.

Про це очільник Альянсу розповів у інтерв’ю ТСН на полях Мюнхенської безпекової конференції 17 лютого.

Він наголосив, що ця важка війна на виснаження ­– це битва логістики.

"В моїх зустрічах і розмовах з українськими лідерами, з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Кулебою, міністром оборони Резніковим та іншими – всі кажуть мені, що швидкість критично важлива, що потреби термінові – і це очевидно. Бо ми бачимо, як Росія нарощує кількість військ, мобілізує нових солдатів, виробляє більше зброї та боєприпасів. Тож ця важка війна на виснаження ­– це битва логістики", – пояснив Столтенберг.

"Ми мусимо зробити так, аби Україна отримала боєприпаси, зброю, пальне, запчастини перед тим, як Росія зможе виграти якусь ініціативу в цій війні. Тому швидкість рятує життя", – наголосив генсек НАТО.

Тож, додав він, під час своїх подорожей столицями державам-членів Альянсу головною темою розмов є не тільки необхідність постачати Україні більше, а ще й необхідність постачати швидше. "Щоб Україна змогла зібрати достатню кількість сил в найкоротший проміжок часу", – зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський закликав партнерів якнайшвидше надати державі необхідну зброю, адже "Путін має потенціал, на жаль, він намагається виграти час, щоб торгуватися зі світом, і він все ще може зруйнувати багато життів".

Після першого дня конференції Зеленський увечері повідомив, що світ іде назустріч Україні у постачанні зброї. Зокрема, за словами президента, "вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет" та "світ почув, наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції для України".

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