Щоб туристів приваблювати: у Києві комунальники замовили мінімакети на 1,8 мільйона

Ще 600 тисяч бюджетних коштів хотіли витратити на фотозони.

Комунальне пiдприємство "Київський центр розвитку туризму" при КМДА замовило фотозони у вигляді 3D конструкцій – логотипа міста та архангела Михаїла. На їх виготовлення та встановлення з міського бюджету готові витратити 640 тисяч гривень.

Закупівля, оприлюднена на Prozorro, викликала обговорення у Мережі. Вчергове українці дивуються використанням сотень тисяч гривень під час повномасштабної війни.

Позолочений архангел і величезні літери

Переміг на тендері єдиний учасник – ФОП “Шиш Олександр Васильович”, зареєстрований у Харкові. Його основний вид діяльності – виробництво готових металевих виробів. Підприємець запропонував виконати роботу за 599 989 гривень. З ним і уклали договір.

Скриншот / Фото: ProZorro

Перша конструкція, яку замовило комунальне підприємство – це двометрові дзеркальні літери KYIV з харчової сталі. У тендерній документації йдеться, що вони мають бути обов’язково виконані шрифтом Arial Bold, а на гранітній основі розміщений ще один напис у вигляді офіційного туристичного логотипу. Гострих кутів, зображених на ескізі, бути не повинно.

Друга конструкція – двометрова сталева фігура Архистратига Михаїла, позолочена нітридом титану. Перед скульптурою має бути встановлений графічний бренд міста Києва.

Скриншот з додатку до тендерної документації

Скриншот з додатку до тендерної документації

Обидві скульптури слугуватимуть фотозонами, їх мають встановити у жовтні.

Три мінімакети за 1,8 млн

Ще один тендер від комунального підприємства, який вартий уваги – на виготовлення, встановлення та обслуговування бронзових мінімакетів туристично привабливих об’єктів. Його оголосили 1 вересня.

Єдиний учасник і переможець тут той самий, що і в попередньому тендері – ФОП “Шиш Олександр Васильович”. Однак сума зовсім інша. У цьому випадку на “розвиток туризму” готові витратити 1,8 млн бюджетних коштів.

Скриншот / Фото: ProZorro

Перший макет – це відтворення будівлі Національної опери України, другий – пам’ятнику засновнику і засновницям Києва, третій – пам’ятнику Тарасові Шевченку. Висота кожного макету становить 4 см.

Фігурки мають розташувати поруч із будівлею та пам’ятниками. По периметру також планують встановити таблички з описом українською, англійською мовами та шрифтом Брайля.

У тендерній документації йдеться, що мета цієї закупівлі – виконати завдання Міської цільової програми розвитку туризму на 2022-2024 роки, яку затвердили рішенням сесії Київської міської ради.

Що кажуть у КМДА

Сайт ТСН.ua звернувся до Київської міської державної адміністрації із питаннями щодо цих закупівель. Нам готували відповідь, однак згодом з пресслужби зателефонували і повідомили, що закупівлі скасували.

На офіційному порталі Києва пізніше з’явилася відповідна публікація.

“На початку року планувалося замінити пошкоджені фотозони, проте, враховуючи умови сьогодення, закупівлю було скасовано. Майбутні проєкти щодо оновлення туристичної інфраструктури Києва планується реалізовувати за кошти залучених інвесторів. Тому підстав для хвилювання громадськості наразі немає”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закупівля нібито була скасована 13 вересня, вже після укладення договору. Про другий тендер на 1,8 млн гривень на сайті КМДА наразі не йдеться.

Нагадаємо, у Кременчуці дитячий садочок хотів купити кухонний термометр за 384 млн гривень.

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