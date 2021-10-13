Щодня госпіталізують сотню хворих: у Львові в лікарні збільшують кількість місць для хворих на коронавірус

Щодня госпіталізують сотню хворих: у Львові в лікарні збільшують кількість місць для хворих на коронавірус

Хворі закликають українців вакцинуватись.

У Львівській лікарні швидкої допомоги збільшують до тисячі кількість ліжок для пацієнтів із коронавірусом.

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Про це 13 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Щодня у Львові шпиталізують майже сотню нових хворих. І це - вдвічі більше, ніж виписують. Тепер у лікарні майже пів тисячі "ковідних" пацієнтів. Кожен десятий - у реанімації у вкрай тяжкому стані. Загалом у Лікарні швидкої допомоги залишилося ліжок для пацієнтів із коронавірусом менше ніж на три дні. Медики зізнаються - дуже знесилені. Тож закликають людей вакцинуватися, бо це єдина можливість уберегти себе та рідних від коронавірусу. За даними медиків лікарні швидкої допомоги, з пів тисячі їхніх пацієнтів із COVID-19 - вакцинований лише один.

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"Звичайно зараз важко. Хворі важкі, в більшості лежачі, є киснева залежні. Хочеться, щоб люди були обережні, поважали себе і один одного, тримали дистанцію і вакцинувалися", - сказала лікарка-терапевтка коронавірусного відділення Львівської лікарні швидкої допомоги Зоряна Романишин.

"Прошу вас вакцинуватися, люди, бо це дуже серйозно. То не жарти", - каже хворий на коронавірус.

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