Щодня госпіталізують сотню хворих: у Львові в лікарні збільшують кількість місць для хворих на коронавірус

Хворі закликають українців вакцинуватись.
У Львівській лікарні швидкої допомоги збільшують до тисячі кількість ліжок для пацієнтів із коронавірусом.
Про це 13 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Щодня у Львові шпиталізують майже сотню нових хворих. І це - вдвічі більше, ніж виписують. Тепер у лікарні майже пів тисячі "ковідних" пацієнтів. Кожен десятий - у реанімації у вкрай тяжкому стані. Загалом у Лікарні швидкої допомоги залишилося ліжок для пацієнтів із коронавірусом менше ніж на три дні. Медики зізнаються - дуже знесилені. Тож закликають людей вакцинуватися, бо це єдина можливість уберегти себе та рідних від коронавірусу. За даними медиків лікарні швидкої допомоги, з пів тисячі їхніх пацієнтів із COVID-19 - вакцинований лише один.
"Звичайно зараз важко. Хворі важкі, в більшості лежачі, є киснева залежні. Хочеться, щоб люди були обережні, поважали себе і один одного, тримали дистанцію і вакцинувалися", - сказала лікарка-терапевтка коронавірусного відділення Львівської лікарні швидкої допомоги Зоряна Романишин.
"Прошу вас вакцинуватися, люди, бо це дуже серйозно. То не жарти", - каже хворий на коронавірус.
Нагадаємо, львів'янин "без прикрас" розповів про лікування та жахи коронавірусу в лікарні