Щодня незаконно виїхати з України намагаються десятки чоловіків: не нехтують навіть “смертю” близьких

Щодня незаконно виїхати з України намагаються близько 30 чоловіків. За десять місяців 2023 року затримали сім тисяч порушників під час спроби перетнути кордон. А від початку дії воєнного стану — близько 16,5 тисячі. Ще понад сім тисяч чоловіків намагалися виїхати завдяки підробленим документам.

Про це розповів помічник голови Державної прикордонної служби України, прессекретар Андрій Демченко на прессконференції в “Укрінформ”, передає ТСН.ua.

За його словами, ці цифри набагато менші, ніж були в перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді на кордоні виявляли по 80-90 чоловіків, які намагалися виїхати незаконно.

Підробляють документи

Найбільш розповсюдженою схемою є використання підроблених документів, які надають право виїхати з України.

“Беріть будь-яку категорію, припустимо, самостійне виховання дитини. Ми мали такі випадки, коли підроблялися свідоцтва про смерть матері. Тобто мама реально жива, а батько приїжджає на кордон з підробленим свідоцтвом про смерть. По багатодітним — підробка свідоцтв про народження дитини, як в “Дії”, так і паперових носіїв. Дуже багато підробок військово-облікових документів про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Підробка документів про постановку на консульський облік, спектр дуже широкий”, — розповів начальник відділу паспортної роботи Управління організації прикордонного контролю АДПСУ Валерій Бойко.

Ще одна категорія документів — ті, що видаються медичними установами, медико-соціальна експертиза (МСЕК). Також прикордонники виявляють багато підробок специфічних документів, розповів начальник Управління боротьби з транскордонною злочинністю АДПСУ Юрій Ковальчук.

“Наприклад перебування особи на постійному проживанні за кордоном. Навіть свідоцтвами про смерть близьких родичів не нехтують правопорушники”, — розповів Юрій Ковальчук.

Переховуються в автівках і серед вантажу

Близькі родичі намагаються переховувати військовозобов'язаних в автівках під час виїзду за кордон. Водії вантажівок у такий спосiб також намагаються переховувати чоловіків призовного віку в кабіні чи серед вантажу.

Вносять недостовірні дані в “Шлях”

Ще однією розповсюдженою схемою для незаконного виїзду за кордон стала система Укртрансбезпеки “Шлях”. Наприклад, працевлаштовані на ту чи іншу фірму громадяни виїжджають з України і не повертаються назад. ДПСУ встановила понад 2,5 тисячі підприємців-ліцензіатів, які допустили подібні правопорушення. 122 підприємцям закрили доступ до системи.

“У пунктах пропуску організовано додаткові перевірки осіб, які внесені в базу “Шлях”. Особливо тих, хто виїжджає з України вперше. З початку року було виявлено майже 8 800 осіб, які були внесені в незаконний спосіб або не мали жодних підстав бути внесеним в дану систему", — розповів Юрій Ковальчук.

Тікають через зелену ділянку кордону

Ще одна незаконна схема — переправлення військовозобов'язаних через зелену ділянку кордону. Їхніми організаторами здебільшого є мешканці прикордонних населених пунктів. Ті, хто раніше займався контрабандою, переключилися на переправлення чоловіків за кордон.

“За організацію незаконного переправлення через державний кордон було розпочато 958 кримінальних проваджень, з них 507 цього року. 1 187 особам повідомили про підозру. 125 громадян, які організовували дані процеси було засуджено і притягнуто до кримінальної відповідальності. На жаль, не всі вони отримали реальні терміни покарання. Можна сказати лише за 25 осіб, яких позбавили волі на понад п'ять років”, — розповів Юрій Ковальчук.

Нагадаємо, на Одещині ухилянтів перевозили до кордону у кареті "швидкої", вони вдавали хворих.

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