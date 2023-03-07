Щодня по 20-30 осіб: у ДПСУ розповіли про охочих незаконно перетнути український кордон

Щодня прикордонники затримують близько 20-30 осіб, які намагаються перейти кордон України поза межами пунктів пропуску.

Про це 7 березня розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"На жаль, спроби незаконного перетину кордону не припиняються. Фактично щоденно прикордонники затримують групи осіб, які штурмують кордон для того, щоб перетнути його поза межами пунктів пропуску, тобто по зеленій ділянці кордону. В середньому в день ми можемо затримувати близько 20-30 осіб", - розповів він.

Демченко додав, що це переважно громадяни України призивного віку, яким обмежено можливість перетину кордону на час дії воєнного стану.

Натомість випадків перетину кордону для незаконного входу до України небагато. Є навіть іноземці, які намагаються це зробити.

"Було кілька випадків і від громадян РФ, а також інших країн. В кожного своя мета, з якою вони намагаються потрапити на територію України незаконно, незважаючи на те, що вони не мали належних документів або підстав для перетину кордону законним шляхом", - сказав Демченко.

Нагадаємо, студентам, спортсменам й іншим громадянам, які не підлягають мобілізації, можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану. Відповідні проєкти законів №9075 та №9074 внесли до Верховної Ради.

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