Щодня виходять на перехрестя, аби вітати військових: братик і дві маленькі сестрички дякують ЗСУ за звільнення рідного Ізюма

П'ять місяців діти не вчилися у школі, але довелось вивчити, як звучить ворожа зброя.

Вони щодня виходять на перехрестя, аби вітати українських військових. Із українським прапором у звільненому Ізюмі троє дітей по кілька годин можуть стояти біля дороги, аби всі солдати бачили, як вони вдячні, що їхнє місто звільнили. Ця історія про дітлахів, які попри те, що місто вже два місяці, як вільне від ворога, досі не можуть натішитись, що Ізюм повернувся в Україну.

Як пережили окупацію і водночас зберегли український стяг, - у сюжеті ТСН.

Щодня, після онлайн-уроків вони виходять сюди. На дорогу, яка веде на фронт. Із нещодавно звільненого Ізюма.

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Із українським стягом діти вітають військові авто, які проїжджають повз.

Так вони дякують, що Збройні сили звільнили їхній рідний Ізюм.

Але, здається, розчулюють не лише військових, а й своїх сусідів.

"Це 9-річна Влада, на два роки старший від неї її брат Олег і маленька сестричка Ангеліна. Я помітила їх вперше за кілька тижнів після звільнення Ізюма. Дівчинка із синьо жовтим стягом кілька годин простояла вздовж дороги. Але навіть тепер, коли місто вже кілька місяців, як вільне від русні, вони не припиняють виходити. Бо вони надто багато пережили, коли Ізюм був окупованим. Ховались від артилерії у власному домі і спали у коридорі просто на підлозі. Разом із найменшою сестричкою Домінікою та мамою Сніжаною", - йдеться у сюжеті.

"Двері закривали. Там холодно було. Там розбите скло було. Тут стелили простирадло, лягали, спали, укривались куртками", - розказує Олег.

Їжа в родини була. Як і надія, що Збройні сили звільнять Ізюм.

П'ять місяців окупації Олег не вчився в школі. Проте, довелось вивчити, як звучить ворожа зброя.

"Бомбили нас літакми. На нас пускали "Гради", "Урагани"… Я уже знаю більше, ніж наші українці", - каже 11 річний хлопчик.

Але він не боявся, каже Олег. Навіть тоді, коли поряд із їхнім будинком оселились окупанти.

"У нас тут ЛНРівці жили… Не ображадли. Ми їх більше. Ми українською мовою вчили їх спілкуватися. А то вони забули", – розповідає хлопчик.

Під час окупації цей стяг, з яким тепер дітлахи вітають наші війська родина тримала у схованці в дивані.

Тепер їх у дітлахів вже два. Новенький подарували військові. І ще купу скарбів, якими дітлахи залюбки хизуються і дуже бережуть.

Мама не проти таких забавок дітей . Бо виховує їх у любові до України. А вони, діти війни, дуже просять наших армійців якнайшвидше повернутись додому із перемогою.

Нагадаємо, у результаті активних бойових дій інфраструктура та житловий фонд Ізюма зазнав значних руйнувань. За попередніми підрахунками, пошкоджено чи знищено 80% будівель.

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