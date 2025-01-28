Щодобові збитки сягають 750 тисяч гривень! Хто віджимає одеський порт: все заблоковано своїми ж

Чи стоїть за цим боротьба зі злочинами чи це саботаж?

Одеський порт – стратегічний центр експорту українського зерна – опинився під загрозою. Причиною стали затяжні та сумнівні “обшуки” Бюро економічної безпеки (БЕБ), які паралізували роботу підприємств. Власники та адвокати б’ють на сполох, заявляючи про незаконність дій слідчих. Щодобові збитки сягають 750 тисяч гривень, а економіка країни втрачає мільйони.

Чи стоїть за цим боротьба зі злочинами чи це саботаж? Читайте ексклюзивне розслідування Хапуга.UA.

Одеський порт – одне з ключових логістичних сердець України сьогодні перетворився на поле бою. Підприємці скаржаться на свавілля БЕБ, які замість пошуку реальних злочинців паралізують роботу місцевих підприємств. Чи може наша економіка дозволити собі таку розкіш?

Багатостраждальний, відомий, напевно, на весь світ “український зерновий коридор” – під загрозою. Експорт мільйонів тонн зерна і надходження мільярдів гривень податків опинилися під ударом – і цього разу не від російських загарбників, а від вітчизняних силовиків.

Одеський порт / Скриншот із відео Хапуга.UA

“З 19 грудня в нас зупинена робота, до нас прийшли представники ДБР та СБУ, які просто проводять гарно час на території і нічого не роблять”, – розповідає технічний директор “Атолло Гранум” Євген Гайдаєнко.

Вже майже місяць підприємства в одеському порту залишаються заручниками затяжних “обшуків”.

“На цій території знаходиться майно порядка восьми-десяти компаній, які стали заручниками незаконних слідчих дій з боку БЕБ України”, – каже адвокат Валерій Сніткін.

Валерій Сніткін / Скриншот із відео Хапуга.UA

Адвокати знизують плечима: закон дозволяє проводити такі процедури одноразово і з того моменту, як слідча група залишає територію, обшук вважається завершеним, але хто тут рахував? І це попри те, що лише за 2024 рік ці компанії сплатили 25 млн гривень прямих податків і 47 млн грн непрямих податків, із яких 70% також надходять до державного бюджету. І попри закиди з боку БЕБ, ніякої заборгованості перед бюджетом вони не мають, про що свідчать офіційні документи з податкової.

Підприємства, які щорічно наповнюють казну десятками мільйонів, сьогодні замість роботи рахують збитки й чекають, поки “обшуки” закінчаться.

“З 19 числа на території проходять слідчі дії. Працівники БЕБ та СБУ блокують роботу підприємства, слідчі дії не проводять. На даний момент на території підприємства знаходиться один працівник СБУ, працювати не дають змоги”, – каже директор ТОВ “Зерновий порт” Євген Мандриченко.

Детективи кожного ранку прибувають на місце проведення обшуку, де зачитують ухвалу про необхідність “поновлення слідчої дії”, а ввечері того ж дня оголошують їх “зупинення”. Щоб краще зрозуміти ситуацію, ми вирушили в офіс однієї з цих компаній. Там нас зустріла ціла делегація з керівників та адвокатів, які зібралися, щоб докладно пояснити свою позицію.

Всі вони в один голос запевняють – підприємство працює законно.

“Це велика територія, тут працює порядка 600 людей і сьогодні вони не можуть виходити на роботу та здійснювати свою професійну діяльність. Я не буду тиснути на жалість і казати, що вони не можуть годувати свої родини, поки питання так гостро не стоїть. Але 20 днів у нас заблоковані підприємства, які не здійснюють господарську діяльність. Відповідно питання, коли ми перестанемо платити зарплатні і податки це питання одного-двох тижнів”, – каже директор ТОВ “Аттолло Гранум” Олександр Павленко.

Варто зазначити, що під виглядом обшуків БЕБ заблокували не лише діяльність компаній, а й агропромислову продукцію третіх осіб, які взагалі не мають відношення до кримінального провадження. При цьому, в ухвалі суду йде мова про обшук, але немає жодного слова про арешт майна, який фактично відбувається.

Працівники Бюро економічної безпеки – ті, хто мали б ловити великих риб у корупційних водах, але натомість зависають у TikTok, влаштовуючи марафони сну просто під час обшуків.

Камери спостережень в офісах компаній безпристрасно фіксують “дозвілля” оперативників – ті принесли розкладні ліжка, сплять, або годинами сидять в телефонах. Дивні якісь слідчі дії, іронізують співробітники портових компаній.

“Проведення слідчої дії це активна дія, але, як ви бачите, крім одного працівника СБУ, який сидить на цій території, я вибачаюсь, тут слідча проводиться в два види, як ми бачимо – це огляд тіктоку та огляд ютуба. На жаль, будь-який інший огляд їх не цікавить”, – каже адвокат Валерій Сніткін.

Олександр Павленко / Скриншот із відео Хапуга.UA

Боротьба з економічними злочинами в одеському порту дійсно дуже виснажливе заняття. Переконатись у цьому ми змогли й самі, завітавши в одне з приміщень зернового порту посеред робочого дня, де майже засинав один-єдиний співробітник СБУ. Ба більше, на території, де мали б активно проводитись обшуки, не було навіть слідчого, переконують адвокати.

“Ті приміщення, які їх цікавлять, вони просто не оглядають. Це парадокс, але ми наполягаємо на проведенні обшуків і нарешті на закінченні слідчої дії. Бо, як ми бачимо, тут вони не проводяться, тут проводяться дії з саботажу та блокуванню діяльності підприємства”, – каже адвокат Валерій Сніткін.

За словами директорів, це вже не перші подібні обшуки, які відбуваються на цих підприємствах, схожа ситуація була й тогоріч.

“Обшуки у нас не припиняються, вони були не лише минулого року, а й позаминулого теж. І БЕБ ті самі, слідчі ті самі, люди. З періодичністю 3-4 місяці вони з’являються у нас на підприємстві і роблять обшуки. Тому коли вони 20 днів поспіль не можуть визначити залишки на підприємстві, але, якщо я не помиляюсь, 1.5 роки тому вони це зробили за 5 годин вночі, то з цього можемо зробити висновок, що саме вони переслідують”, – каже директор ТОВ “Аттолло Гранум” Олександр Павленко.

Адвокат пояснює – проведення обшуків у такому вигляді просто незаконне, адже затягування обшуків на кілька тижнів це пряме порушення норм кримінального процесуального кодексу – слідча група не має права постійно повертатися.

“Як ви бачите, протокол не закритий і обшук не закритий. Ухвала, яка надала дозвіл на проведення обшуку, чітко в останньому пункті зазначила, що ухвала дає дозвіл на проведення обшуку лише один раз. Якщо слідчий зайшов на цю територію, провів якісь дії і вийшов, він використав свою змогу на проведення цього обшуку. А як ви бачите, я можу вам надати для огляду територію, о другій годині в будній день слідчого немає під час проведення обшуку, він відсутній”, – розповідає адвокат Валерій Сніткін.

Представники підприємств звернулися до всіх можливих органів, які могли б розібратися в діях БЕБ. Скарги полетіли до Офісу Президента, Офісу Генерального прокурора, Державного бюро розслідувань та Ради з підтримки підприємництва України.

Результат – абсолютна тиша.

Доведені до відчаю блокуванням роботи й повним ігноруванням з боку владних органів, представники цих компаній вирішили навіть організувати пресконференцію, аби публічно заявити про свавілля.

“З початку військової агресії РФ приблизно рік ми працювали і відвантажували зернові та олійні культури на експорт. В минулому році жодного дня не зупиняли роботу підприємства та працювали в умовах військового стану. А зараз ми вже не працюємо 22 дні, але блокують нас не російські воєнні суда чи російська армія, а наш рідний БЕБ. Через блокування нашої діяльності зупинений важливий для нашої країн експорт зернової продукції, не поступають надходження валютної виручки для нашої держави, яка наразі дуже її потребує”, – заявив директор підприємства Олександр Павленко.

Наша редакція, щоб розібратися у цій загадковій ситуації, також надіслала офіційні запити із проханням пояснити дії БЕБ.

Вгадайте, що ми отримали у відповідь? Нічого. Лише красномовне мовчання, яке, можливо, означає: “Ми зайняті. У TikTok зараз новий тренд.”

Обшуки проводяться в першу чергу силами одеських БЕБівців, тож ми вирішили звернутися за відповіддю до місцевого управління БЕБ, щоб почути їхню версію подій. Проте навіть поріг їхнього офісу ми не змогли переступити – нас просто не пустили всередину.

Натомість, телефоном нам лаконічно повідомили, що жодних запитів від нас вони, нібито, не отримували.

Щоб почути позицію безпосередньо від слідчих, ми вирушили до одеського порту, де тривають затяжні обшуки. Сподівалися побачити роботу в дії, але натомість вийшла трохи інша історія. На наші спроби поспілкуватися зі слідчими, один із них телефоном заявив, що спілкуватися з журналістами не має бажання. Причина? Він, за його словами, “дуже зайнятий слідчими діями”.

Біля порту нас зустріли обурені працівники підприємств, які не можуть виконувати свої обов’язки, оскільки роботу фактично заблоковано.

Одеський порт / Скриншот із відео Хапуга.UA

“З 19 грудня в нас зупинена робота, до нас прийшли представники ДБР та СБУ, які просто проводять гарно час на території і нічого не роблять. Зайшли вони робити типу обшук, але ніяких слідчих дій стосовно обшуку вони не проводять. Відкривають протокол, закривають протокол і додому на нічний час.Вони залишають на пульті керування свою людину, яка дивиться, щоб ми нічого не запускали, ніякої роботи щоб не проходило”, – каже технічний директор “Атолло Гранум” Євген Гайдаєнко.

Ситуація стає ще цікавішою, якщо згадати нещодавні звинувачення проти Олександра Ткачука – керівника детективів БЕБ, на адресу якого було чимало закидів. Його пов’язували з блокуванням розслідувань навколо Львівської тютюнової фабрики, тоді детективи заявили про тиск та перешкоджання слідчим діям з боку Ткачука.

І що ще більше привертає увагу – Ткачука пов'язували з нелегальними схемами експорту зерна через той самий одеський порт.

Іронічно, чи не так? Знову Одеса, знову зерно й знову БЕБ. Схоже, ця історія вже стала новим трендом.

У таких умовах не дивно, що підприємствам у порту приписують чергові порушення. Цього разу мова йде про умисне заниження цін на послуги та ухилення від сплати податків на загальну суму 30 млн грн.

Та якщо вірити документації, яку нам надали адвокати, перед податковою компанії чисті.

За словами директора “Атолло-гранум”, за час блокування роботи, щодобові збитки підприємства складають більше 750 тисяч гривень.

Ситуація виглядає більш ніж абсурдно. Дії співробітників БЕБ нагадують не професійне розслідування, а погано зрежисовану виставу, де сценарій писали на коліні. І тепер питання: скільки ще буде тривати цей фарс? Адже суд прийняв нову ухвалу та продовжив обшуки до третього лютого.

“Що саме вони переслідують? – Зупинку роботи підприємств. Це такий спосіб шантажу, я так вважаю, це моя власна думка. Я вважаю, що в 21 столітті такий потужний орган, як БЕБ, може за декілька днів провести повну інвентаризацію не лише мого підприємства, а й взагалі всього порту”, – каже директор ТОВ “Аттолло Гранум” Олександр Павленко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Хто ВІДЖИМАЄ ОДЕСЬКИЙ ПОРТ? ВСЕ ЗАБЛОКОВАНО СВОЇМИ Ж! ОЦЕ ТАК ПОВОРОТ! Хапуга.UA

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