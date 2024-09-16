"Щонайменше - 5 спроб на тиждень": як ухилянти штурмують Тису і не тільки

На Закарпатті днями піймали чергову групу ухилянтів, які намагались переплисти Тису. Чотири киянина та мешканець Донеччини не дістались до державної межі лише 70 метрів. Порушників затримали військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua речниця цього підрозділу Леся Федорова, щонайменше 5 спроб на тиждень переплисти Тису прикордонники виявляють та припиняють.

"Є тижні, коли порушники намагаються подолати Тису. Зараз більше спроб - через гірську ділянку. Враховуючи те, що річкова ділянка кордону по Тисі у нас проходить як з Угорщиною, так і з Румунією, це 120 км., то, звісно, що такі спроби є. На жаль ці намагання не припиняються і взимку. Але гірська річка є холодною і влітку, через це у деяких порушників були спазми м’язів і як наслідок - люди тонули", - каже прикордонниця.

За її словами, серед намагань незаконно перетнути кордон трапляються такі, які здатні викликати посмішку.

"Один з порушників намагався переплисти Тису, надягнувши на руки дитячі надувні нарукавники для плавання. На цих засобах були зображені рожеві фламінго", - згадує Леся Федорова.

Порушники кордону, яких затримали прикордонники. Фото: ДПСУ

Комічності цієї ситуації надало ще й те, що чоловік, який надягнув на себе ці дитячі нарукавники, насправді є достатньо кремезним, тому маленькі гумові фламінго на ньому виглядали досить кумедно. Разом з ним був затриманий ще один чоловік. Він, також будучи досить кремезним, планував переплисти річку на надувному дитячому колі.

За даними Лесі Федорової, є випадки, коли порушник, намагаючись незаконно перетнути кордон, потрапляє в біду та сили залишають його, людина отримує переохолодження.

"Був випадок, коли наші прикордонники врятували чоловіка, руки якого вже почали синіти від холоду. Чоловік потребував допомоги, він був врятований", - додає прикордонниця.

Прикордонники нагадують, що на тих, хто порушує кордон, чекає адміністративна та кримінальна відповідальність. Крім того, за їхніми словами, від початку року було знайдено 21 потопельника, загальна кількість чоловіків, які були знайдені мертвими у Тисі від початку повномасштабного вторгнення - більше 40.

СБУ затримала трьох працівників ТЦК, які допомагали ухилянтам

Раніше повідомлялось про те, що "річка смерті" забрала 41-ше життя.

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