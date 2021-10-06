Щороку в світовому океані осідає 12 мільйонів тонн пластику: данські дайвери взялися за прибирання

На березі все виловлене ретельно сортують й одразу везуть на переробку.

За п’ять років вони витягли з моря десяток велосипедів, кілька візків з супермаркету і навіть безголову статую Будди. Група данський дайверів регулярно збирається для того, аби не просто пірнати, а прибирати морське дно. Показувати людям, що на ньому є і тим самим заохочувати смітити менше.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Вони мисливці за антискарбами. Щоразу пірнають з нового місця - з картами допомагають екологи. І підіймають з морського дна усе, чого там не повинно бути. «Це не наше сміття. Це наше майбутнє», - каже учасниця заходу.

Щороку в світовому океані осідає 12 мільйонів тонн пластику. Екологи попереджають, якщо нічого з цим не зробити, за двадцять років ця цифра потроїться. Над водою на дайверів уже чекають друзі на байдарках. Ці теж суміщають спорт з охороною природи - і допомагають доправляти сміття на берег.

«Більшість того, що ми тут знаходимо - пластик щоденного використання, одноразові упаковки. Дуже важливо показати людям, що навіть за тридцять років, викинуте залишається лежати на дні», - запевняє інструкторка і волонтерка Хелен-Джулі.

Новини світу: дайвери з Данії за 5 років витягли з моря купу різного сміття

Вони потоваришували на навчанні в Австралії, усіх об’єднало хоббі, дайвінг. Там і загорілися ідеєю перетворити улюблений спорт на спосіб допомагати принаймні рідним данським берегам. Окрім пластику - сьогоднішній вилов приніс немало автомобільних шин і загублене весло.

«Як правило людям постійно кажуть, чого вони не повинні робити. Ми намагаємося це змінити. Ми не кажемо людям не робіть того чи іншого. Ми показуємо, що варто робити. І робимо це весело», - твердить учасник.

«Це крапля в океані, але якщо ми приберемо тут - принаймні, цього в воді більше не буде», - переконує товариш.

На березі все виловлене ретельно сортують й одразу везуть на переробку. Прибрати все сміття навіть навколо Данії дайвери не сподіваються, однак у них не згасає надія надихнути усіх, хто бачить, чим вони займаються - бути трохи уважнішими і дбайливішими.

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