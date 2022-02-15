Щороку в Україні виявляють 1000 нових випадків онкохвороб у дітей: як батькам розпізнати недугу

Щороку в Україні виявляють 1000 нових випадків онкохвороб у дітей: як батькам розпізнати недугу

Щороку 15 лютого проводиться Міжнародний день дитини, хворої на рак.

В Україні щороку діагностують близько тисячі нових випадків онкологічних хвороб у дітей. Найбільш поширеними онконедугами серед українських дітей є лейкемія (рак крові) та рак головного мозку.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 15 лютого на брифінгу до Міжнародного дня дитини, хворої на рак.

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За словами очільника МОЗ, рак у дитячому віці, зазвичай, неможливо попередити або виявити за допомогою скринінгу. Так само, визначити причини виникнення онкологічних захворювань у дітей здебільшого неможливо.

Лише невелику частку онконедуг, як уточнив Віктор Ляшко, у дитячому віці викликають фактори, пов’язані з навколишнім середовищем, способом життя, деякими хронічними інфекціями. Близько 10 % всіх онкопацієнтів дитячого віку мають схильність до раку через генетичні фактори.

Водночас, як наголосив Ляшко, дитяча онкологія — не смертний вирок, а виліковна в сучасних умовах хвороба. Одним із найбільш ефективних методів боротьби з цією недугою є рання діагностика.

Онкологічні захворювання в дітей часто супроводжуються симптомами, які можуть помітити не тільки лікарі, а і члени родини. Основні тривожні симптоми:

тривала й безпричинна втрата ваги; часті головні болі, що супроводжуються ранковим блюванням; набряки, постійні болі в кістках, суглобах, у ділянці спини або в ногах; ущільнення в зоні живота, шиї, грудей, таза чи пахв, збільшення лімфовузлів; поява синців або висипки на шкірі; часто повторювані інфекційні захворювання; біляста смужка за зіницею в оці дитини; постійна нудота чи блювання без нудоти; постійна втома й помітна блідість шкіри; періодичне чи постійне підвищення температури без видимих на те причин.

"Один або кілька таких симптомів у дитини є приводом для батьків негайно звернутися до педіатра. Рання діагностика - це запорука успішного лікування... Тому для нас раннє виявлення та лікування онкологічних захворювань у дітей - це один із пріоритетів діяльності Міністерства охорони здоров’я та Програми медичних гарантій. Цього року ми заклали ще більше коштів на виявлення та лікування онкологічних хвороб, а також збільшуємо тарифи, за якими Національна служба здоров’я оплачує медичні послуги лікарням, які лікують онкохворих дітей", - сказав Ляшко.

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Зокрема, тариф на діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань у дітей збільшився на 40% (із 90 тисяч грн у 2021 до 128 тисяч гривень в 2022); на діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкогематологічних захворювань (лейкемія, лімфома) на 37%: із 164 тисяч грн до 224 тисяч грн.

Крім того, дітям з онкологічними хворобами сьогодні в Україні вже здійснюють трансплантацію кісткового мозку.

"І це повністю безоплатно для сім’ї хворої дитини. Від початку цього року нашими лікарями вже здійснено вісім трансплантацій кісткового мозку дітям. За 2021 рік вдалося зробити 77 таких трансплантацій", - зауважив голова МОЗ.

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