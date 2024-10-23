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“Щось в цій історії нечисто”: чому КНДР, яка ніколи не брала участь в інтервенціях, допомогла Путіну — думка експерта

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“Щось в цій історії нечисто”: чому КНДР, яка ніколи не брала участь в інтервенціях, допомогла Путіну — думка експерта

Північнокорейські військові / Фото: Associated Press

Північна Корея ніколи не відправляла повноцінні формування воювати за кордон.

Північна Корея ніколи не займалася інтервенціями — не відправляла повноцінні формування воювати за кордон, а зараз раптом вирішила допомогти президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це в інтерв’ю TSN.ua розповів лектор Унівеситету Корьо із Сеула, фахівець з вивчення Північної Кореї Федір Тертицький.

Він каже, що дуже здивувався цій новині, а причину пояснити важко. 

Фахівець з вивчення Північної Кореї Федор Тертицький / ©
Фахівець з вивчення Північної Кореї Федор Тертицький

“У тому, що північнокорейські військові зараз є в Росії, я впевнений відсотків на 90. Десять відсотків залишаю на те, що щось у цій історії нечисто. Дивує мене те, що Північна Корея ніколи не займалася інтервенціями, ніколи не відправляла повноцінні формування воювати за кордон — з моменту, як Північна Корея з’явилася на світ”, — розповів Федор Тертицький.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Що віддав Путін за допомогу Кім Чен Ина?

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