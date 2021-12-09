"Щотижня відбуваються розмови з Вашингтоном": Єрмак про те, як співпрацюють Україна та США

"Щотижня відбуваються розмови з Вашингтоном": Єрмак про те, як співпрацюють Україна та США

Українська сторона часто спілкується американськими дипломатами - майже щотижня.

В Офісі президента України розповіли, що Україна тісно співпрацює зі Сполученими Штатами України, зокрема, відбуваються часті розмови з американськими дипломатами.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", коментуючи розмову Володимира Зеленського та Джо Байдена.

За його словами, майже щотижня представники ОПУ спілкуються з Джейком Салліваном, радником президента США з питань нацбезпекирозмову, а також з представниками Держдепу та міністрами.

"Сьогодні безпрецедентна тісна співпраця з ними (нашими партнерами - ред.). Ми практично кожного тижня маємо або з ним (Джейком Салліваном, радником президента США з питань нацбезпеки - ред.) розмову, або з представниками Держдепу. Також на постійному зв'язку міністр закордонних справ, міністр оборони. Думаю, ми зробимо все, щоб в нас не було замороженого конфлікту або замороженої ситуації і ми дійсно впевнено дивимося у завтрашній день" - сказав Єрмак.

Андрій Єрмак розповів про тісну співпрацю України зі США

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України запевнили, що Сполучені Штати Америки ухвалили для себе рішення "бути активним учасником мирного процесу" у врегулюванні військового конфлікту на Сході України.

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