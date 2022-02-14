Секрет легендарного авіаконструктора Антонова не можуть розкрити і досі: історія життя та творчості генія

Секрет легендарного авіаконструктора Антонова не можуть розкрити і досі: історія життя та творчості генія

Він народився в час, коли людина вперше пролетіла над протокою Ла-Манш.

Ан-2 - легендарний "кукурузник", який увійшов у книгу рекордів Гіннеса як найбільш розтиражований серійний літак. Фактично простий і міцний планер, якому цього року - виповниться 75. І сяде будь-де: хоч на ґрунтовій дорозі, хоч - на лісовій просіці, - йшлося в сюжеті ТСН.Тиждень 13 лютого 2022 року.

А це - наша "Мрія" - найбільший транспортний літак у світі. Сам по собі важить - 285 тонн і вантажу може перевезти - ще стільки ж. "Мрія" - теж у книзі рекордів Гіннеса: але вже за перевезення найбільших в історії авіації вантажів.

Що Україна вміє будувати літаки - сьогодні можемо заявляти завдяки одному і тому ж прізвищу на борту цих "небесних братів» - Антонов. Цього тижня світ відзначав 116 років з дня народження легендарного конструктора: Олега Антонова.

То в чому його секрет, який не можуть розкрити і досі?

Він народився в час, коли людина вперше пролетіла над протокою Ла-Манш. Неймовірна відстань на той час - 37 кілометрів . Це сталося 1909 року - історія француза із крилами - Луї Блеріо - змусила малого Олега Антонова повірити, що він теж так зможе.

Маленькому Олегові бабуся подарувала планер – іграшковий. І він вирішив: теж хоче літати. Тоді ще не було жодних правил, інструкцій, як зробити свої крила. І він збирає вирізки з газет, а за кілька років створить підлітковий клуб любителів авіації.

У 18 років Антонов зробить свій перший планер "Голуб". Згадайте себе у цьому віці, ні інтернету, ні легкого доступу до літератури, та самої літератури ще не написано. А Олег не просто зробив, він повіз свого "Голуба" літати у Крим на змагання.Там була мекка планеризму. Там знайде друга на все життя Сергія Корольова – того, що запустить перший супутник у космос.

А ще – познайомиться з Олександром Яковлєвим. І ця зустріч стане для нього доленосною.

Олег Антонов навіть свій робочий стіл у кабінеті сам спроєктував. Тут усе під рукою і настільки зручно, що дуже нагадує кабіну пілота. А ще - креслив настільки досконально, що кажуть – одним помахом руки робив ідеальне коло.

Цю точність він відпрацював на планерному заводі в Тушино. І будуючи понад 50 легкокрилих машин, досконально вивчив повітряні потоки, обтічність крил. І саме унікальні крила Антонова навіть через 100 років підійматимуть найбільші вантажі в світі.

Та наприкінці 30-х – виробництво планерів закривається і дворянина за походженням Олега Антонова від сталінських репресій рятує той самий Яковлєв, з яким колись запускали планери в Криму.

Олександр Яковлєв вже - іменитий конструктор воєнних літаків. Ім'я Антонова ще ніхто не знав. Він вдосконалював бойові винищувачі, але весь час мріяв про свій мирний, транспортний всюдиліт.

АН-2 задуманий як сільськогосподарський - для оприскування полів, він перевозив людей, пошту, інвентар геологів чи полярників у важкодоступні місця. Цей свій перший літак Антонов зробить в 1947 році на власному конструкторському бюро в Новосибірську. І випуск цих літаків триває досі - вже 75 років. Він буквально не вміє падати.

І хоча АН-2 зовсім не вписувався у тогочасні післявоєнні лозунги – найвище, найшвидше - Яковлєв напише на ескізах АН-2: «це цікавий літак». От тільки тоді він уявляв, що на фюзеляжі намалюють його літери – ЯК. Та Антонову пощастило, що цю розробку помітив Хрущов. І відіслав його до Києва - створити виробництво з нуля.

Для створення цілої серії військово-транспортних літаків Олег Антонов набирає собі команду, яку називатимуть дитячий садок. Усі – зелені студенти Харківського авіаційного, яких конструктор перевчає під свої проблеми і створює окрему школу - в авіабудуванні. Однією з таких підопічних була Любов Івасенко.

І з цими кращими він створить Ан-6, Ан-8, Ан-12, що буде доправляти вантажі на Північний полюс. Температури плюс чи мінус 40 йому не страшні. Ан-14 називали бджілка, бо здатен здійматися у небо майже з місця - достатньо розбігу 90 метрів. Пасажирський Ан-24 - ще одне диво незнищенності, що перевозить мільйони пасажирів на внутрішніх рейсах Африки та країн СНД - ось вже 63 роки, без кваліфікованих техніків, оригінальних запчастин і регламентних робіт.

Він хотів відчувати сам, як рухаються його залізні птахи. І це ще один секрет його успіху.

Та справжній фурор зчинив "Антей" - 1965 року він став найбільшим у світі. І першим – широко фюзеляжним літаком. Свою авіавантажівку Антонов презентував на найпрестижнішій авіаційній виставці в Ле Бурже.

Утім, вразять європейців не тільки розміри і сила літака. А вільна бесіда конструктора з Києва – французькою та англійською.

Останнім гігантом, створеним під керівництвом Антонова став – Ан-124 - в народі більш відомий як "Руслан". У його розміри тоді ніхто не міг повірити. Висота – 21 метр. Вище 5-поверхівки. Розмах крил – 73 метри.

Ці крила можуть здіймати у небо літак разом із вантажем – загальною вагою до 400 тонн, він вміщає 4 танки чи цілий залізничний вагон він легко доправить у будь-який куточок світу. А вбудована у нього рампа означає ще й самозавантаження без жодних підіймачів. До того ж "Руслан" можна одночасно завантажувати з 2 боків – носу і хвоста. Це робить його в рази ефективнішім за будь-що спроєктоване на планеті в усі часи.

Тим часом Борис Гусєв розробляв автоматизовану систему управління під керівництвом Антонова. Каже: це був виклик. Бо раніше щось схоже робили виключно на менших і маневровніших бойових літаках. Але система успішно працює вже понад 40 років.

Обриси АНів всі впізнають з першого погляду. Українські лайнери мають крила розміщені над корпусом, щоб, зокрема, убезпечити двигуни від пилу чи камінців з неідеальних злітних смуг.

Але секрет підіймальної сили крила Антонова і досі ніхто не зміг розгадати. Антонов завжди дбав про безпеку екіпажу. І тому проєктував так, щоб пілот міг посадити літак навіть у випадку відмови усіх двигунів. І "Руслан" теж.

Зліт "Руслана" став останнім, який побачив за життя Олег Антонов. За кілька років після його смерті на світ з'явиться - легендарна "Мрія", перевершити рекорди якої не може ніхто.

І якось так склалося, що той, хто подарував людству найбільший літак - у світі - все життя вважав отой свій перший Ан-2 - найкращим витвором свого генія.

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