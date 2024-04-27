Секрети декларації судді Ольги Юрдиги: як придбати будинок в елітному котеджному містечку за "копійки"

У судді Київського апеляційного суду Ольги Юрдиги журналісти-розслідувачі знайшли будинок, придбаний у Бучанському районі під Києвом, ціна якого може бути занижена чи не в 4 рази.

Київський прокурор Святослав Мазурик, якого 3 роки тому зловили на хабарі в 100 000 доларів, ще тоді, під час отримання хабаря, заявив, що в Київському апеляційному суді може купити будь-яке рішення.

Тобто, якщо вірити корумпованому прокурору, чия дружина там працює, серед 145 суддів, які за рахуються в Київському апеляційному, хабарі не бере 1 суддя.

Журналісти звернулися до відкритих джерел і переглянули їхні декларації. Вони знайшли цікавий пункт. Будинок, придбаний у Бучанському районі під Києвом, у елітному котеджному містечку 2022 року, ціна якого може бути занижена чи не в 4 рази. Що ж там сталося і навіщо суддя показала такі цифри, йдеться в ТСН.

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Ольга Юрдига – спікер суду, людина, яка коментує затримання суддів за корупційні злочини. Ця суддя також фігурує у скандальній історії, коли в 2019 році вона разом з двома колегами звільнила з-під варти Володимира Цемаха – сепаратиста, колишнього "командира протиповітряної оборони" Сніжного. Його СБУ затримала у ході спецоперації на території так званої "ДНР".

Тоді Україна веле переговори про обмін полоненими з Росією. І Цемаха обміняли.

Хоча його просили не відпускати навіть слідчі з Нідерландів, бо хотіли допитати як одного з головних свідків на слуханнях у Гаазі у справі збиття малайзійського "Боїнга" рейсу МH17.

Але судді не звернули на це уваги. Тому що в очевидь, їм сказали це зробити.

"Суддям звонять з Офісу президента, чи з якогось іншого джерела, кажуть зробити так. І вони так роблять. Дуже рідко і мало суддів, які не готові в таки спосіб працювати", – каже Михайло Жернаков, колишній суддя і голова правління фундації DEJURE.

Судді – це одна з незалежних гілок влади в Україні? Чому ж вони та покірно слухаються чиновників роблять що їм кажуть?

Спробуємо відповісти на це питання.

У декларації судді Ольги Юрдиги за 2023 рік вказаний будинок в селі Димитрівка Бучанського району. Житлова площа майже 136 квадратних метрів. Придбаний у вересні 2022 року. Вартість на момент придбання 1 750 100 гривень.

Журналісти поїхали у це село. Проте якщо хтось очікує побачити сільські хати та корів, що йдуть вдовж дороги, то ми вас розчаруємо.

Дім судді розташований ось в котеджному містечку Белгравія. Журналісти кажуть, що хочуть купити тут дім. Менеджер з продажу показує план містечка, яке існує вже більше 10 років.

У судді, згідно декларації, дім площею 135.6 квадратних метрів. Журналісти попросили показати такий самий, на 140 квадратів. У ньому – гарний внутрішній дворик, великі кімнати і високі стелі.

Тут будинки на 230 квадратів, на 150 і на 140, як у судді. У рекламі будиночка як у судді, на 140 квадратів, вказана ціна, – 165 000 доларів.

По курсу на сьогодні це – 6 мільйонів 600 тисяч гривень. А в декларації ціна такого будинку – 1 750 000 гривень. Тобто майже в 4 рази менше. Чому таке неспівпадіння?

Суддя каже, що її зарплата дозволяє купувати такі речі.

"Я поки що не готова була до цього питання. Але я вам зараз поясню. По перше, ніхто не занижував її. Мої статки моя заробітна плата мені дає можливість це придбати", – запевнила Ольга Юрдига.

Так, згідно декларації Ольга Юрдига заробила за 2023 рік майже 3 мільйони гривень. Але, тим більше, нащо занижувати ціну на будинок в кілька разів?

Але суддя каже, що будинок дійсно коштує менше 2 млн. І це законно.

Може суддя має на увазі, що купила свій дім на стадії котловану. І інвестувала гроші в будівництво, тому ціна така низька. Нам довелося залучити ріелтора, щоб прояснити ситуацію.

"Мінімальна ціна на цей об'єкт вартує десь 1250 -1300 доларів за квадратний метр. Навіть на етапі будівництва. Коли закладається котлован, коли починається будівництво такого елітного котеджного містечка, ціна квадратоно метра не знижується нижче ніж 1000 доларів за квадратний метр. 1 млн 750 тис. гривень – це 350 доларів за квадраний метр. Це суттєво нижче, ніж вартсть самих будівельних матеріалів. Тому це неможливо. Апріорі неможливо", – каже експерт з нерухомості Юрій Новосьол.

Але ціна будинку – це не єдине, що викликає великі сумніви в декларації судді.

Будинок стоїть на землі, 4 сотки. Яку, якщо вірити написаному, придбали за 40 000 гривень. Але не забуваємо, це Бучанській район. Недалеко від Київа. У лісі.

"10 000 гривень за сотку – це менше 300 доларів. Ну 250 доларів за одну сотку землі в елітному котеджному містечку – це абсурд", – відверто зазначає експерт.

Журналісти запитали в менеджера "Белгравії", скільки в них коштує земля. Він відповів, що 12 тисяч доларів за сотку.

Чому чиновники роблять такі очевидні помилки, пояснив ріелтор.

"Якщо в даному випадку була занижена вартість відповідного об’єкту – це було зроблено для того, щоб помістися в ту заробітну плату, яка була людиною отримана. Щоб не вилізти за її межі", – зазначає експерт.

Невідповідність цін на землю та нерухомість у декларації судді Ольги Юрдиги, та в реальності становить за приблизними оцінками – 4 мільйони гривень. Фахівець з антикорупційного законодавства Євгенія Вірлич пояснює, що це означає.

За її словами, основою визначення покарання є прожитковий мінімум громадян, встановлений на перше січня поточного року. Наразі це 2361 гривня. І саме в цих мінімумах вираховується міра відповідальності того, хто бреше в декларації.

"Забули подати декларацію до 100 прожиткових мінімумів – то це заходи дисциплінарного характеру. Якщо це від 100 до 500 – то це вже адміністративний. І вже від 500 прожиткових мінімумів порушення – це кримінальна вдіповідальність", – зазнача експертка.

500 мінімумів – це менше 2 мільонів гривень. А тут йдеться про 4 мільйони. Вірлич відповідає, що у такому разі покарання може становити до 5 років ув'язнення. Але тоді потрібно довести, що це було умисно.

"У людини мають бути документи. І за цими документами можна встановити вартість цієї землі. Я не знаю такого випадку, щоб людина не знала. На мій погляд – це свідоме порушення", – каже експертка.

Сама суддя Юрдига вважає, що все зроблено в межах закону.

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Секрети декларації СУДДІ Ольги Юрдиги - будинок в елітному котеджному містечку за КОПІЙКИ!