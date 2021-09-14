Секрети космічного побуту: як поїсти та помити голову на орбіті

Бувалі астронавти дали поради та настанови космічним туристам, які завтра відправляться у свій перший політ ракетою Ілона Маска.

У середу, 15 вересня, у космічну подорож повинна вирушити перша цивільна місія від компанії Ілона Маска SpaceX. У її складі - підприємець, помічниця лікаря, ветеран військово-повітряних сил США та викладачка. Космічні туристи проведуть на орбіті від двох до чотирьох днів.

Про те, з якими побутовими труднощами їм доведеться стикнутися, йдеться 14 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Астронавт NASA Марк Ванде Хей зауважив, що нелегкі випробування почнуться від перших хвилин польоту. “Більшість із нас відчували, як це - кататися на американських гірках. Коли на високій швидкості долається нерівність, ви підлітаєте на сидінні. Це те саме, тільки триває годинами”, - пригадує він свої відчуття.

Астронавтка NASA Меган Макартур влаштувала навчальну демонстрацію - як правильно мити голову в умовах невагомості. Для цього потрібно нанести на волосся трохи шампуню, який не потребує змивання, розтерти його, як звичайно, а тоді — розчесати волосся.

В умовах космічної мандрівки необхідний також особливий підхід до харчування. “Якщо ви будете їсти надто швидко і частина рідини вилетить із харчових пакетів, то вона розлетиться повсюди. Вона потрапить на ваших товаришів по команді. Ви виявите її за тиждень, у повітропроводі чи деінде”, - пояснює Меган.

Астронавтка попереджає, що в космосі не так, як на Землі, де кожна залишена річ — залишається на своєму місці.

Звичайно, перед тим, як вирушити у космос, команда цивільної місії пройшла підготовку за навчальною програмою NASA, тож про всі складнощі польоту знає заздалегідь.

Керувати кораблем цивільним мандрівникам не дозволять - однак, на орбіті вони проведуть низку медичних експериментів із спеціальним додатком, який можна буде використовувати як на Землі, так і майбутнім космічним туристам.

До слова, пасажирів на борту космічних апаратів згодом може побільшати. Наприклад, компанія Virgin Group бізнесмена Річарда Бренсона планує запустити сервіс для туристів уже наступного року. На ці рейси придбали квитки вартістю 250 тисяч доларів - шість сотень людей.

За словами Марка Ванде Хея, космічний політ вартий таких грошей. “Сподіваюся, що люди, які витратили гроші на політ у космос, будуть щасливі та повернуться з досвідом, яким зможуть поділитися з рештою світу, щоб краще зрозуміти наше існування на цій прекрасній планеті”, - зауважив астронавт.

Старт першої цивільної місії SpaceX відбудеться за умови сприятливої погоди.

Новини світу: цивільна місія SpaceX – що космос готує для туристів

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