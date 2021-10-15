Секрети повстанського життя та легендарна історія кохання: у Яремчі відновили криївку часів УПА

Навколо міста колись було 12 подібних схованок.

Криївку часів УПА відбудували в туристичній Яремчі. Із-поміж 12 віднайдених повстанських схованок обрали цю, оскільки в районі вона залишалася нерозсекреченою найдовше. Останній бій з енкавеесівцями вояки УПА прийняли там майже 70 років тому - 28 грудня 1952-го.

Про це15 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Замасковані травою та мохом двері ведуть під землю. Тут - кімната. На перший погляд, ніби звичайна хата. Але конспірація, кажуть, тут понад усе, аби ворог не викрив. Криївку мешканці Яремче облаштували точнісінько так, як це робили упівці у середині минулого століття. Одна з головних умов - поруч має бути джерело.

"Є вода, дренажна система", - показує керівник відділу туризму Яремчанського міськвиконкому Петро Бабчук.

У стелі - отвори, де була вентиляція. З зовнішньої сторони вона також була замаскована.

Новини України: в туристичній Яремчі відбудували криївку часів УПА

Це - криївка-реконструкція. Справжня, повстанська, була неподалік. Витесана у крутій скелі над гірською річкою. З невеликим віконечком, крізь яке проглядалося сусіднє село та дорога. Нині від неї ані сліду не залишилося - знищили чисельні зсуви. Василь Яворський 17-річним хлопцем носив туди упівцям харчі: "То так треба було боком, лежачи, залізати туди в криївку - стоячи не можна було зайти".

Здавалося б неприступну криївку енкавеесівці таки викрили. Завербували одного з чотирьох повстанців, що 1952 року зимували тут. Той і здав законспіроване місце. Коли оточені упівці зрозуміли, що сили не рівні, самі себе постріляли.

Однак ця криївка прославилася не лише героїчним боєм, але й легендарним коханням. Про нього наречена одного з повстанців Василина Гнип'юк мовчала аж до старості. Родичам наважилася розповісти тільки перед смертю - адже за часи Радянського Союзу теревенити про свої зв'язки з повстанцями було смертельно небезпечно. Коли її коханого вбили, 21-річна дівчина дотримала свого слова перед коханим, заміж не вийшла і пішла в монастир.

Оповиту легендами криївку місцеві мешканці облаштовують своїми силами - з горищ повитягали речі тих часів. Більшістю з них й зараз можна користуватися.

Загалом в околицях Яремче було 12 таких повстанських схованок. Цю відновили першою.

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