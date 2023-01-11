Секретна кількість силовиків у центрі Києва на горищах шукає терористів: на черзі спальні райони

Стали відомі перші подробиці масової перевірки в столиці будівель та громадян, про яку сьогодні зранку відзвітувала пресслужба СБУ.

Як розповіли правоохоронці в коментарі для ТСН.ua, таким чином в столиці ведеться боротьба з тероризмом – перевіряються автівки, документи громадян, які перебувають в урядовому кварталі, не стали виключенням підвали будинків. В СБУ додали, що в цих заходах задіяні службові собаки.

Фото: Служба безпеки України

"Будуть "пересіювальні" заходи щодо тих осіб, яких перевіряли. Саме сьогодні перевіряється урядовий квартал, але щоденно перевіряються і об’єкти критичної інфраструктури. В урядовому кварталі оглядаються підвали, горища, місцями здійснюється поквартирний обхід. Такі заходи можливі і в інших районах столиці", - повідомили нам правоохоронці.

Кількість перевіряючих, які задіяні в перевірках, в спецслужбах не називають, мотивуючи тим, що це закрита інформація.

Своєю чергою, мешканці будинків на столичному Хрещатику розповіли ТСН.ua, що вони час від часу самі викликають правоохоронців, коли бачать біля під’їздів підозрілих осіб.

"Станом на 14.00 до нас з СБУ ще не приходили. У нас був випадок, коли мешканці побачили двох підозрілих осіб. Ми викликали правоохоронців, щоб ті перевірили цих громадян. Пам’ятаю, що правоохоронці приїхали, близько тижня допитували їх, але виявилось, що все нормально. Що стосується горища, то у нас його фактично немає – там розташовані дві квартири", - розповів нам один з мешканців будинку №21.

Як стало відомо ТСН.ua, напередодні, 10 січня, близько 20.00 двоє осіб в камуфляжній формі ретельно перевіряли брудну припарковану автівку біля Міністерства освіти і науки на проспекті Перемоги в Шевченківському районі Києва. Здійснювали вони це за допомогою ліхтаря та оглядового дзеркала. В спецслужбах цю подію поки не коментують, пресофіцерка Шевченківського управління поліції Києва Ганна Зубрєва повідомила нам, що автомобіль, про який ми її запитали, досліджували не працівники поліції.

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