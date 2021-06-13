Секретна кімната і власний телефонний апарат: як відбувалися перемовини Зеленського і Байдена

В час, коли ціла планета сидить у карантині, саме телефон став основним інструментом міжнародної політики.

Ми всі боялися. Що Путін Україну випередить - і поговорить із Байденом раніше, ніж наш президент. Бо Москва давно мріє зробити Україну просто розмінною монетою. А очікування офіційного контакту Києва і Вашингтона на найвищому рівні - дедалі затягувалось. Особливо, напередодні великого європейського турне Байдена.

Про це 13 червня йдеться в сюжеті ТСН. Тиждень.

І ось цього тижня - в президентському Офісі задзвонив телефон із написом "Вайт хауз".

Утім, ви не уявляєте, що потрібно - аби ці двоє зробили, здавалося, цілком буденну річ! Зняти слухавку - і подзвонити.

Про що говорили і як відбувалася ця розмова - 13 червня йдеться в сюжеті ТСН. Тиждень.

В час, коли ціла планета сидить у карантині, саме телефон став основним інструментом міжнародної політики. Утім варто пам’ятати, кожна розмова між президентами - це завжди сигнал , який часто виходить за межі однієї країни.

Про що ж з американським президентом домовились ми? Бо Джо Байдена вважають майстерним знавцем зовнішньої політики. Утім, останнім часом щільність його контактів була досить обмеженою. Окрім, японського прем’єра Йосихіде Суга в Овальному кабінеті не було нікого. Навіть канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо спілкувався з Байденом по відеозв’язку. Однак, цього тижня лідер Сполучених штатів вирушив у велике європейське турне - що називається оглядати союзників.

"Це не просто туристична подорож. Це саміт великої сімки, саміт НАТО, дуже важливе для України. І саміт США ЄС. Плюс переговори з Путіним", - зазначає політолог Володимир Фесенко.

Від таких заходів, де збираються зірки світової дипломатії, залежить багато що і багато хто у світі. Зрозуміло, що Україні важливо, аби і на цих зустрічах і в перемовинах, вона згадувалась найчастіше. Тож заручитись підтримкою такого впливового "адвоката", як Джо Байден, напередодні важливих політичних подій у Європі нам украй вигідно. Буквально - на заздрість іншим країнам. Принаймні так розцінює візит держсекретаря Блінкена в Київ, приїзд сенаторів та останню телефонну розмову між президентами України та США, Андрій Сибіга, заступник голови Офісу президента.

"Я навіть більше скажу, представники деяких держав навіть висловлювали ревнощі щодо інтенсивності та рівня контактів з українською стороною", - зазначив він.

То як нам це вдалося? Адже навіть технічно - термін "спецоперація" для таких телефонних розмов підходіть якнайкраще.

Щоби лідери країн могли між собою поспілкуватись, запускається канцелярська машинерія одразу в двох країнах. Вони враховують буквально все - різницю у часі, і конкретну тему розмови і заборонені питання, і тон перших слів . Можуть навіть проштудіювати біографії родичів. Остання розмова Зеленського і Байдена готувалася протягом двох тижнів, а остаточний час її проведення став відомим тільки в понеділок уранці. І це невипадково.

Ігор Брусило - головний протоколіст президента України - до дрібниць контролює таку підготовку.

"Це було в понеділок, воно співпало з графіком президента і тому розмова відбулася. Тому підготовка зайняла 2 тижні, а узгодження зайняло кілька десятків хвилин", - розповів він.

Слово "підготовка" тут означає, що два тижні поспіль наші дипломати тут і в сполучених штатах детально проробляли план телефонної розмови - відступати від нього не бажано, узгоджували тези - бовкнути зайве на таких перемовинах зась, і узгоджували все це з американською стороною. Втім, час йшов, а Джо Байден все не виходив на контакт. І схоже в Офісі президента знайшли своєрідний, і дуже ризикований, прискорювач.

"Я навіть не пригадаю, коли це було в останній раз і чи було взагалі. Це по різному оцінюють. Але думаю, що емоційність і нестандарність подачі змушує відповідати наших партнерів, в тому числі і Байдена", - зазначає Фесенко.

Політолог говорить про скандальне інтерв’ю Володимира Зеленського американському виданню Аксіос, яке вийшло буквально за півдоби до дзвінка з білого дому. В ньому президент України відверто критикує свого заокеанського колегу за відмову від санкцій проти російського газогону Північний потік-2. Видання стверджує, що Зеленський запропонував Байдену тет-а-тет із ним в будь-якій точці планети перед зустріччю з Путіним. Домовились про майже негайний телефонний дзвінк. Як тільки про це стало відомо, ось тут запустився цілий прихований механізм.

Для телефонних розмов в Офіс президента вмонтована секретна кімната. Цей об’єкт нагадує окремий – відрізаний від світу бункер. І його наявність тут - річ очікувана. Для зв’язку із Овальним кабінетом на стіл в кімнаті ставлять окремий апарат. На ньому немає ані диску із цифрами, ані кнопочок. Лише табло - на якому у визначений час висвічується ім’я абонента - Вайт хаус.

Виявляється, наш президент може говорити з американським лише за спеціальним телефоном, наданим Сполученими штатами. Окремі апарати для президентських балачок нам і іншим країнам надають ще Туреччина та Ізраїль.

Спеціалісти держспецзв’язку - головні у з’єднанні двох президентів. Вони перші, хто встановлюють контакт з іншою стороною, перевіряють чи туди зателефонували за спеціальними кодовими словами. Так що пранекрам нічого не світить . Вони ж і захищають сигнал, аби до нього не пробилась жодна розвідка. А розмова була справді приватною. І головне - це саме телефонна розмова - ніякого відеозв'язку.

Співрозмовники ніколи не бачать одне одного. Тільки гучний зв’язок. Кожен з лідерів має чіткий план, буквально прописаний на папірці і узгоджений з абонентом на іншому кінці дроту. І ще одна особливість на цих перемовинах - глава держави ніколи не буває на одинці. То хто ж підслуховує балачки президентів?

"Визначає президент. Визначає керівник Офісу те коло осіб, які можуть бути присутніми під час розмови. З урахуванням знову ж таки питань, які будуть підніматися, перекладач неприсутній в кабінеті, де знаходиться президент. Він знаходиться на паралельній ліні", - зазначає заступник глави Офісу президента Ігор Брусило.

І ось тут з’ясувалась ще одна деталь, яка може значно вплинути на розвиток наших стосунків зі Сполученими Штатами. Її, щоправда, якраз і списали на труднощі перекладу. Після розмови Зеленського і Байдена українська сторона написала про підтримку американським лідером ПДЧ щодо членства в НАТО для України. Втім невдовзі ці слова прибрали. По суті - видали бажане за дійсне. І цю помилку в Білому домі помітили.

"Слово - воно багато, що значить, іноді на саміті над деклараціями працюють два три чотири місяці і за кожне слово потрібно боротися. Тут так само. Але осад залишився. Катастрофи немає. Але, це історія про довіру", - говорить колишній мінстр закордонних справ України Павло Клімкін.

Новини тижня: як відбувалась розмова між Зеленським і Байденом та які домовленості було сформовано

І сигнал іншим - з Україною можна домовлятись. Вже після телефонних перемовин Зеленського і Байдена, де розглядались три блоки питань, відбулися певні зрушення. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, рішення про скасування санкцій проти "Північного потоку" ще може бути переглянуто. Утім, в США чітко розуміють, добудова газогону в обхід України таки завершиться. Тож тепер сполучені Штати і Німеччина обговорюють відшкодування для України втрат транзитних платежів. Єнс Столтенберг зателефонував нам напередодні саміту НАТО і висловив політичну і тактичну підтримку. Втім найголовніше, що хотів почути Зеленський - це підтримка Сполучених Штатів у боротьбі з Росією. Особливо напередодні перемовин із Путіним. Андрій Сибіга запевняє, цю підтримку ми отримали - разом із запрошенням в Білий дім.

"Це має бути історія успіху і так це бачить президент, і так все буде зроблено, щоби дійсно цей візит зрушив багато надзвичайно важливих для України питань. Пришвидшив, які є на порядку",- зазначив заступник глави Офісу президента.

Втім, про практичну позицію Сполучених Штатів щодо цієї підтримки, ми скоріше за все дізнаємось вже після візиту Зеленського у Вашингтон. Дата вже практично визначена.

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