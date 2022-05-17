Секретна операція: що відомо про евакуацію українських військових з "Азовсталі" на окуповану територію

У понеділок, 16 травня, у ЗМІ почала з'являтися інформація про евакуацію поранених українських бійців з маріупольської "Азовсталі", де майже три місяці тримають оборону захисники міста. Ввечері це підтвердила українська влада, а президент Володимир Зеленський записав відеозвернення. 16 травня стало початком операції з порятунку оборонців Маріуполя.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про евакуацію українських бійців.

Спочатку з'явилося відеозвернення командира полку "Азов"

Ввечері 16 травня підполковник Національної гвардії України, командир полку "Азов" Денис Прокопенко ("Редіс") із заблокованої "Азовсталі" записав звернення до українців, у якому сказав, що захисники Маріуполя виконали наказ вищого військового керівництва та 82 дні борються з російськими окупантами.

Він наголосив, що на війні немає безпечних операцій, але важливо "поєднувати виконання поставленого завдання та максимальне збереження життя особового складу.

"У війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш. Головне усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план "Б". Чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен поєднувати виконання поставленого завдання та максимальне збереження життя особового складу. Можливо, саме тому війна - це мистецтво, а не наука", - сказав на відео Денис Прокопенко, але жодних деталей не повідомив.

Натомість російські ЗМІ та телеграм-канали почали масово публікувати фото та відео евакуації, як вони зазначили, з "Азовсталі". На кадрах були зафіксовані автобуси з ліжками у кілька ярусів, на яких лежали поранені бійці. Також були карети швидкої допомоги та кадри, як деяких тяжкопоранених військових виносять на ношах. Однак жодного підтвердження, що це саме українські військові з "Азовсталі", Україна не мала. Про евакуацію повідомляли і міжнародні ЗМІ. Так, Reuters написав, що близько 10 автобусів з українськими військовими залишили завод "Азовсталь" у Маріуполі. Однак додав, що за непідтвердженими даними.

У Міноборони підтвердили евакуацію та повідомили деталі операції

Пізніше, вже вночі, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про початок операції з порятунку бійців з "Азовсталі". "Головне управління розвідки Міноборони, Збройні сили України, Національна гвардія України, Прикордонна служба України спільно розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя", - сказала вона.

Маляр зазначила, що 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську ("ДНР") евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в Оленівку ("ДНР"). Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну, додала заступниця міністра оборони України.

Щодо оборонців, які все ще залишаються на території "Азовсталі": спільними зусиллями вищеназваних відомств проводяться заходи з порятунку.

Зеленський розповів про початок операції з порятунку бійців з "Азовсталі"

В ніч проти 17 травня 2022 року у відеозверненні до українців президент Володимир Зеленський заявив, що операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата українськими військовими, розвідниками.

"Завдяки діям українських військових – Збройних сил України, розвідки, перемовної групи, Міжнародного Комітету Червоного Хреста і ООН ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є тяжкопоранені, їм надається допомога. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина", - наголосив він.

Зеленський також зазначив, що робота продовжується, і ця робота потребує делікатності і часу. "Зберігаємо максимальну дипломатичну активність і на інших напрямках в інтересах України", - додав президент.

"Українські герої потрібні Україні живими" – звернення Володимира Зеленського 17 травня

Заява Генштабу ЗСУ

Гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання. Тим самим завадив реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС. Вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", зберегти життя особового складу, проінформував Генштаб ЗСУ у повідомленні у Telegram-каналі.

"Захисники Маріуполя - герої нашого часу. Вони назавжди в історії. Це окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя. Утримуючи позиції на "Азовсталі", вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало нам можливість підготувати та створити оборонні рубежі, на яких наші війська знаходяться й сьогодні та дають гідну відсіч агресору.

Таким чином, станом на 17 травня відомо, що з "Азовсталі" до окупованої частини Донецької області евакуювали 264 українських військових (53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги і ще 211 осіб через гуманітарний коридор). Далі їх мають обміняти. Інші оборонці Маріуполя ще залишаються там. Це окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці та тероборона Маріуполя. Місто, яке російські окупанти зруйнували на 95%, перебуває в облозі від 1 березня і там наразі гуманітарна катастрофа. Люди не мають медичної допомоги, чистої води та їжі. Відсутні також і комунікації.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 83-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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