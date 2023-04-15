Секретна військова допомога, російські впливи та гостра політична криза: як Україні схилити Болгарію на свій бік

У 2022 році експорт зброї Болгарії перевищив $3 млрд, що в 5 разів більше, ніж 2019 року. А в лютому 2023 року, після 35 років простою, в Болгарії відновив роботу радянський завод "Терем" у містечку Костенец у горах, виробляючи 122-мм снаряди.

І будьте певні, що це безпосередньо повʼязано з Україною та найбільшою з часів Другої світової війною на європейському континенті, розвʼязаною Росією.

Чому ТСН.ua вирішив знову написати про Болгарію та її важливість для України?

По-перше, Болгарія є одним із провідних виробників боєприпасів радянського калібру в Європі. Навесні минулого року Болгарія нас просто врятувала секретними поставками амуніції. Й допоки українська армія повністю не перейде на натівський калібр, співпраця з Болгарією для нас критично важлива.

По-друге, Болгарія - країна-член НАТО та ЄС. Цього року ми очікуємо рішень по європейській та євроатлантичній інтеграції України. З огляду на досить нейтральне ставлення громадян Болгарії до війни Росії проти України за даними соцопитувань, відверте підігрування президента країни Румена Радева російським наративам та глибоку політичну кризу, Києву треба вибудовувати дуже проактивну політику в Болгарії, щоб не дозволити Москві поширювати там свій вплив.

По-третє, не зовсім зрозуміло, як все це зможе забезпечити новоспечена амбасадорка України в Болгарії Олеся Ілащук без досвіду роботи в дипломатії. Наприкінці грудня 2022 року ТСН.ua вже писав про це скандальне призначення ОПУ. Гучна критика лунала й в інших українських ЗМІ. Проте нещодавно Олеся Ілащук вже вручила ввірчі грамоти президенту Болгарії.

Як початок дипломатичної місії нового посла України в Болгарії висвітлювали власне болгарські медіа? Не складно здогадатися. В новинах було все: від практики Ілащук сексологом-консультантом та гештальт терапевтом, до фахівця з дорогоцінних прикрас. Українські ж соцмережі вибухнули критикою з іншого приводу. На сторінці Посольства України в Болгарії у Facebook опублікували перше відеозвернення Ілащук із нагоди вручення ввірчих грамот. Амбасадорка там мовить болгарською, вступ починається в її кабінеті, де вона одягнена в костюм. Але після першої хвилини запису Олеся Ілащук вже у вишиванці, яка, власне, й викликала скандал. Багато хто в Facebook оцінив її халатом на запах, що є порушенням дипломатичного дрес-коду, дехто навіть побачив у ній кімоно, жартуючи, що в Японії Україна вже має дуже фахового посла.

У цьому тексті ТСН.ua не буде оцінювати дрес-код новоспеченого посла України в Болгарії. Натомість, ми хочемо ще раз привернути увагу читачів до самої Болгарії, гострої там політичної кризи, російських впливів та необхідності докласти максимум зусиль, щоб зберегти й покращити наші двосторонні відносини. Адже саме від оборонних потужностей Болгарії багато в чому залежить перемога України над Росією.

Працюють без вихідних

"Це прозвучить цинічно, якщо я вам скажу, що хочу миру. Але в той же час я працюю на збройному заводі". Це цитата одного з місцевих жителів болгарського міста Сопот у репортажі The New York Times. Саме у Сопоті знаходиться Вазовський машинобудівний завод (ВМЗ), який виробляє боєприпаси для артилерії та ракети. У 2015 році тут двічі відбувалися вибухи. Того ж року був отруєний болгарський постачальник зброї Еміліан Гебрев. Лише за три роки британські слідчі повʼязали отруєння Гебрева, який неодноразово заявляв про причетність до цього російських спецслужб, з одним із підозрюваних в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки в Солсбері "Новичком", за яким стояли співробітники російського ГРУ.

Чому The New York Times зробило цей репортаж із Болгарії? Журналіст відомої американської газети поїхав туди якраз із нагоди відновлення роботи заводу "Терем". Наразі військові заводи Болгарії працюють майже без вихідних у кілька змін. Зокрема ВМЗ у Сопоті працює 6 днів на тиждень. За словами колишнього премʼєра Болгарії Кирила Петкова, на першому етапі російського повномасштабного вторгнення, саме від Болгарії українські сили оборони отримали третину всіх необхідних їм боєприпасів. Тому не буде перебільшенням сказати, що саме Болгарія врятувала Україну, коли навесні 2022 року у нас був боєприпасний "голод".

"Минулої весни в українській армії відчайдушно не вистачало пального та боєприпасів радянського калібру, необхідних для боротьби з росіянами. Порятунок прийшов несподівано з Болгарії", - ще в січні писало видання Politico. Це відбувалося таємно через треті країни, зокрема Польщу, Румунію та, як не дивно, Угорщину. Дизельне пальне, яке Болгарія постачала Україні, перероблялося з російської сирої нафти на НПЗ, який на той час належав російському "Лукойлу".

"Болгарія стала одним із найбільших експортерів дизельного палива до України, й іноді покривала 40% її потреб", - говорив колишній міністр фінансів Асен Васильєв.

Проте чинний президент Болгарії Румен Радев, відомий своїми проросійськими поглядами, поки парламент продовжує перебувати у глибокій політичній кризі, неодноразово заявляв, що його країна не буде офіційно постачати Україні зброю, зокрема радянські винищувачі МіГ-29 (наразі Софія має 16 таких літаків - ред.) і танки. Навіть в обмін на американську фінансову підтримку та більш сучасніші західні системи, як це зробили Польща, Словаччина та Греція.

Радев є колишнім керівником ВПС Болгарії та пілотом МіГ-29. Тому, можливо, тут є й щось особисте. Керівник секції Південно-Східної Європи New Geopolitics Research Network Ігор Федик додає, що логічно для болгар якнайшвидше позбутися своїх МіГ-29, бо за багатьма оцінками термін їхньої експлуатації збігає вже наприкінці 2023 року.

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"Тому логічно було б віддати ці літаки Україні. Натомість Болгарія може отримати нові. Вони вже замовили у американців F-16, але вони прибудуть не раніше 2025 року, а повної оперативної готовності набудуть десь 2027 року. Одним із варіантів є передача Україні МіГ-29, натомість отримавши якісь тимчасові рішення від партнерів по НАТО. Чи це будуть вживані F-16, чи якісь інші літаки… Розмови про це також постійно ведуться, але до конкретних рішень не призводять, у першу чергу, я думаю, через позицію болгарської влади", - розповів ТСН.ua Ігор Федик.

Так само Болгарія не приєдналася й до ініціативи ЄС про постачання Україні 1 млн боєприпасів. Проте, за словами Ігоря Федика, ця ініціатива стосується виробництва 155-мм снарядів, а в Болгарії пояснюють, що таких снарядів не виробляють. І це правда, бо в них на озброєні переважно радянські зразки. Можливості вироблення 155-мм боєприпасів в них є, але потрібен попит. Болгарська армія не використовує ці боєприпаси, а експорт болгарської оборонки здійснюється в ті країни, які теж використовують радянські калібри.

Політична криза

На початку квітня в Болгарії відбулися пʼяті за останні два роки парламентські вибори. Перші два місця посіли партійні блоки двох колишніх прем’єрів: "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" та Союз демократичних сил (ГЕРБ-СДС) Бойка Борисова з 26,49%; та блок продемократичних партій "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" Кирила Петкова з 24,56%.

Проте ніхто з експертів не дає навіть мінімальних шансів, що вони можуть створити коаліцію й витягнути парламент із глибокої політичної кризи. Тимчасовий уряд або шості позачергові вибори - ось найімовірніший сценарій. Надто великі розбіжності між цими двома партійними блоками.

За словами директора програми Європейських студій Ради зовнішньої політики "Українська призма" Михайла Драпака, дійсно, вдвох ці два блоки можуть створити більшість, нікого більше не залучаючи. Але шанси на це дуже мізерні. Можливо їх навіть взагалі немає.

"Чому? Бо Петков і його соратники з Демократичної Болгарії, з якими він йшов блоком на ці вибори, вже заявили, що не будуть формувати уряд з Борисовим, який зробив головним гаслом своєї передвиборчої кампанії "повернемо порядок", закликаючи всі політичні сили, навіть "Відродження", долучитися до уряду порятунку Болгарії. Але мало хто з ним насправді хоче об'єднуватися, попри те, що він має величезну підтримку. Все те, що зараз відбувається в Болгарії, почалося ще у 2020 році, й саме з антикорупційних протестів. Проти Борисова виступав Радев, Соцпартія, Демократична Болгарія та інші. Тому, якби вони зараз об'єдналися з Борисовим, це б означало, що вони зрадили свої позиції", - пояснює ТСН.ua Михайло Драпак.

Згадана вище відверто проросійська партія "Відродження" посіла на цих позачергових виборах третє місце, отримавши 14,1%, голосів, що на кілька процентних пунктів більше, ніж на попередніх виборах у жовтні минулого року. Її лідер Костадін Костадінов критикує не лише допомогу Україні, а й США, НАТО та ЄС. Саме представники партії "Відродження" зривали український прапор з будівлі мерії Софії. А нещодавно невідомі понівечили пам’ятник Тарасу Шавченку в столиці Болгарії.

Російська пропаганда активно працює в Болгарії. Проте не можна сказати, що громадяни цієї країни налаштовані категорично проти України й допомоги нам. Суспільство радше розколоте на два табори. Проте більш ніж за рік повномасштабної війни Росії проти України дещо таки змінилося: 61% болгар ставляться до Путіна негативно; а 52% занепокоєні безпекою в Європі.

З одного боку, за даними дослідження Segabg.com, у 2022 році майже щодня один росіянин отримував болгарський паспорт. З іншого боку, з 8 квітня Болгарія запровадила заборону на заходи суден, сертифікованих російським морським реєстром судноплавства, в морські та річкові порти країни. А нещодавно Міноборони Болгарії у своєму звіті констатувало, що Росія вчиняє систематичні воєнні злочини в Україні.

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"Результати не становлять загрози для проєвропейського та трансатлантичного зовнішньополітичного позиціонування Болгарії. Обидві провідні партії (двох колишніх прем’єрів, які посіли перші два місця – ред.) наголошують, що членство Болгарії в Шенгенській- та Єврозоні – це головна ціль на порядку денному. Крім того, ми спостерігаємо консолідацію східного флангу НАТО в регіоні, і це вимагає ясності щодо того, хто керуватиме Болгарією", - каже ТСН.ua керівниця офісу Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) у Софії Вессела Чернєва.

Разом із цим, Болгарія не лише не проявляє лідерства та ініціативи у питаннях забезпечення безпеки Чорноморського регіону та східного флангу НАТО, а й подекуди відверто блокує поступ України до Альянсу. Наприклад у жовтні 2022 року Румен Радев відмовився приєднатися до декларації президентів дев’яти країн Центрально-Східної Європи щодо вступу України до НАТО, заявивши, що це може призвести до залучення країн Альянсу до війни.

З огляду на те, що Україна обрала шлях вступу до НАТО за прикладом Фінляндії та Швеції, минаючи сходинку отримання ПДЧ, що є правильно, Києву треба неабияк попрацювати з країнами, які висловлюють відкритий скепсис щодо цього, побоюючись ескалації з боку Росії. І Болгарія тут не є виключенням. До того ж, не забуваймо, що Болгарія – це країна Чорноморського регіону. Чорне море, як вже писав ТСН.ua, на разі де-факто заблоковане Росією. Україна запропонувала перелік конкретних кроків для вирішення цієї проблеми. Й підтримка Болгарії нам стане дуже в нагоді.