Секретна зброя ЗСУ: військовий експерт назвав "козир", що може змінити війну

Ракети «Сапсан» і «Фламінго», чи можна завдяки їм змінити перебіг війни

Україна має масштабувати виробництво власних балістичних ракет типу «Сапсан», «Фламінго» та іншого далекобійного озброєння. Це один із важелів, яким вдасться зупинити Росію та змусити агресора перейти до зупинення ведення бойових дій.

Таку думку висловив у коментарі ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці.

Експерт зазначає, що протягом останніх місяців у медіа активно обговорюють реалізацію ракетної програми України, яка стартувала у 2022 році.

«Йдеться про розробки вітчизняних балістичних та крилатих ракет, ракет-дронів та іншого озброєння. Під час цих інформаційних хвиль були подані деякі характеристики балістичних ракет. Важливо, що частина з них вже доведена до рівня, коли потрібно проводити випробування, які проводилися по-бойовому, або ж вже успішно їх пройшли», — розповідає Ігор Романенко.

Він додає, що до таких можна віднести балістичну ракету «Сапсан», яка торік пройшла успішне випробування, про це заявляв президент Зеленський.

«Цього року балістичну ракету „Сапсан“ вже застосували по-бойовому, тобто по військових об’єктах РФ. Схожий шлях пройшли балістична ракета „Фламінго“ та „Довгий Нептун“ і ще декілька інших, що розроблялися і доводилися до цього етапу. Тепер стоїть головне питання: займатися їх масштабуванням — ставити на потік їх масове виготовлення. А з цим є проблеми», — зауважує Ігор Романенко.

Проблеми масового виробництва ракет

Експерт пояснює, що виготовлення нового озброєння — складний процес.

«Передусім через те, що це надто складний вид озброєння, яке потребує багато комплектуючих і технологій високого рівня. Це ж не просто ракета, а ракетний комплекс, який вимагає безліч додаткових складових», — каже Романенко.

Генерал-лейтенант додає, що процес виробництва ускладнює те, що він організовується увесь час під постійним бойовим впливом росіян.

«Щоб виявити місця виробництва озброєння, противник застосовує усі види розвідок: з космосу, повітря, моря, використовує агентуру, щоб виявляти та знищити підприємства, де розробляються ці ракети, виготовляються комплектуючі або здійснюється їх збирання. Саме тому, навіть після успішних бойових випробувань на шлях до масового виробництва зброї потрібен певний час», — зазначає військовий експерт.

Чому потрібен додатковий час

Ігор Романенко додає, що у кожної ракети чи дрона цей термін різний.

«Наприклад, розробкою балістичної ракети „Сапсан“ ми займалися ще до війни. І ця робота продовжується: є ракетний комплекс, є ракета, але для того, щоб запустити все це у масове виробництво — потрібен ще час. Наприклад, „Довгий Нептун пройшов вже декілька модернізацій. Якщо раніше це був ракетний комплекс „берег-корабель“ на 300 км, то зараз це ракетний комплекс „земля-земля“ з дальністю до 1 тисячі км», — каже Романенко.

Військовий експерт підкреслює, що тут питання не тільки у характеристиках ракет, а саме у їх масовому виробництві.

«У такій зброї є величезна потреба, бо ефективним застосування такого типу ракет буде, коли до цілі їх долітатиме до десятка. Відповідно, до пуску їх треба у рази більше, враховуючи те, що активно працюватиме ППО противника», — каже військовий експерт.

Коли «Фламінго» та «Сапсан» полетять на Росію

Він додає, що ступінь розробки нових ракет та дронів різний, як і запуск у серійне виробництво. До того ж, росіяни багато б віддали, щоб отримати про них інформацію, щоб шукати протидію.

«Можу сказати, що за оцінками фахівців, по таким комплексам як „Фламінго“, „Сапсан“ та ще декількох ракет-дронів, прогнозується доведення до масового виробництва вже до кінця цього або ж на початок наступного року. І, відповідно, вони одразу надходитимуть до Сил оборони для застосування», — каже Романенко.

Чи змінять ракети перебіг війни

Генерал-лейтенант підкреслює, що наявність балістичних ракет на озброєнні ЗСУ, не гарантує моментальної перемоги у війні чи дива у вигляді «срібної кулі».

«Таких результатів не варто очікувати. Але наявність такої зброї значно збільшить наш потенціал та понизить російський. Ми отримаємо можливість бити по військових об’єктах РФ, наприклад, по аеродромах звідкіля злітають російські бомбардувальники, по стартових позиціях ракетних комплексів „Іскандер“ та іншого. Нагадаю, що завдання стратегічної оборонної операції, на яку зараз у нас не вистачає потенціалу, полягає у тому, що ми маємо зупинити просування росіян, яке вони розпочали з кінця 2023 року і воно триває по цей час», — додає військовий експерт.

Ігор Романенко вважає, що зупинити війну в Україні може наявність обох важелів — далекобійна ракетна зброя та жорсткі санкції щодо Росії.

«Зупинити війну може співвідношення цих факторів — ракети мають бити по військових об’єктах РФ, а санкції по її економіці. На жаль, поки застосування найвідчутніших санкцій для Путіна відтягує Трамп. Він виставляє умови європейцям, і як на мене, цим намагається підіграти Путіну. Якщо якимось дивом санкції запрацюють, то потрібен час, щоб від них був ефект», — пояснює Ігор Романенко.

Що необхідно Україні вже зараз

Він додає, якщо говорити про гарантії безпеки для України після вступу в дію перемир’я, то вони вже зараз мають бути потужними з боку союзників — постачання озброєння, техніки та боєприпасів.

«Саме це може стати надійною гарантією нашої безпеки. І вони потрібні вже зараз, а не в якомусь перспективному майбутньому — швидкі та у повній мірі. Це дозволить збільшити потенціал Сил оборони і допомогти зупинити просування росіян. Якщо все це відбудеться, то Путін буде змушений перейти до реальних перемовин, які він зараз ігнорує або всіма силами гальмує», — підсумовує Ігор Романенко.