"Секретні документи": Данілов прокоментував можливі дати українського контрнаступу 

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що саме Україна ухвалює рішення щодо контрнаступу.

Про це він сказав він сказав у коментарі журналісту ТСН Олександру Цаплієнку.

"Коли будуть відбуватися ті чи інші військові дії на фронті – про це знає наша сторона, наша сторона ухвалює рішення, наші військові на чолі з Головнокомандувачем ухвалюють остаточне рішення і остаточний варіант наших дій в тій чи іншій ситуації. І коли хтось вважає, що він знає дату, знає напрямки, знає набагато більше, ніж вузьке коло осіб, які беруть у цьому участь… Зараз дуже багато експертів з’явилося, які починають тлумачити те, до чого вони не мають жодного відношення. Те, що стосується стратегічних питань – це дуже обмежене коло осіб, рішення буде ухвалюватися з урахуванням всіх обставин, які будуть на той час", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що наразі невідомо, коли буде контрнаступ, проте це рішення буде виважене.

"У світі щодня відбувається безліч процесів. Ми не перебуваємо на іншій планеті. Те, що відбувається в тій чи іншій столиці – воно може впливати на нас. Ми аналізуємо, систематизуємо, доповідаємо вищому Президенту, Головнокомандувачу. Рішення буде ухвалено тоді, коли воно має бути ухвалено. Сьогодні ніхто не може сказати, чи буде (контрнаступ, - ред.) завтра, післязавтра, через тиждень. Інші дати називають. Це рішення буде державницьке, виважене і буде ухвалене, відповідно до законів нашої держави", - сказав Данілов.

Нагадаємо, Данілов заявив, що що Пентагон не мав доступу до планів щодо контрнаступу Збройних сил України.

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