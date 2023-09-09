"Секретний лист" ООН та заклики Ердогана виконати вимоги Кремля: хто і як починає грати на руку РФ

Днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав кількох лідерів G20 виконати деякі вимоги Росії щодо відновлення "зернової угоди", а генсек ООН Антоніу Гутерреш міг вести переговори з МЗС РФ про можливе послаблення санкцій проти країни-агресорки.

ТСН.ua зібрав все про тих, хто знову закликає до переговорів з РФ і починає грати на руку Кремля.

Таємні переговори ООН з Росією

Німецьке видання BILD опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш веде переговори з МЗС РФ про можливе послаблення санкцій проти Росії. Як розповіли журналісти, посилаючись на секретний лист Гутерреша, який він надіслав ще 28 серпня голові російського МЗС Сергію Лаврову, з Росії може бути знята частина обмежень в обмін на відновлення зернової угоди. Чого і вимагав Кремль, влаштовуючи шантаж з експортом українського зерна.

Реакція України на пропозиції ООН щодо санкцій проти РФ

У міністерстві закордонних справ наголосили, що позиція України залишається незмінною – послаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу.

Там також підкреслили, що міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання своїх зобов’язань, а не "посилювати її відчуття безкарності та заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки".

Росія прагне зняти міжнародні санкції, але цьому можна завадити

ООН відхрещується від таємних переговорів з Кремлем

В Організації Об'єднаних Націй відреагували на матеріал журналістів BILD і заявили, що публікації про "секретний лист" Гутерріша Лаврову не відповідають дійсності.

Так, заступник представника генерального секретаря ООН Фархан Хак під час брифінгу сказав, що слова генсека Антоніу Гутерріша передали некоректно – і нібито "йдеться не про скасування санкцій".

Також читайте Зеленський зробив нову заяву про вибори 2024 року

"Інтерпретація інформації у статті Bild некоректна. У ній, як видається, йдеться про те, що ми намагаємося знайти шлях обходу санкцій. Це неправильно", - пояснив він.

Фархан Хак наголосив, що ще торік Антоніу Гуттеріш почав вживати заходів для того, щоб продукти і добрива з України та Росії могли надходити на світові ринки.

"Я хотів би також підкреслити, що йдеться не про зняття санкцій. Важливо пам'ятати, що російські продовольство і добрива виключені із санкційних режимів", - заявив Хак.

Ердоган пропонує G20 виконати вимоги РФ щодо "зернової угоди"

Видання Bloomberg із посиланням на трьох турецьких чиновників, повідомило, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав кількох лідерів G20 виконати деякі вимоги Росії щодо відновлення "зернової угоди".

Як пишуть журналісти,Ердоган намагається провести закриті зустрічі з лідерами під час саміту G20, який проходить 9-10 вересня у Нью-Делі, Індія. Раніше Ердогану не вдалось переконати російського президента-диктатора Володимира Путіна відновити "зернову угоду".

Зазначається, що Анкара просить світових лідерів полегшити страхування російського експорту продовольства та добрив, а також відновити підключення Москви до системи SWIFT для міжнародних платежів.

У Путіна зробили нову заяву про "зернову угоду"

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков 9 вересня заявив, що Росію не влаштовують запропоновані умови поновлення "зернової угоди". Москва вимагає виконання раніше досягнутих домовленостей.

Так, Москва хоче, аби SWIFT відкрили для "Россільгоспбанку", а не для її дочірньої компанії.

Договір про зброю між РФ та Північною Кореєю

За оцінками експертів, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий укласти угоду з президентом Росії Володимиром Путіним щодо постачання зброї.

Саме ця тема може стати головною під час зустрічі політиків у Владивостоці на полях Східного економічного форуму.

Також читайте В Україні розробили графіки відключення світла: що відомо

За даними ЗМІ, Москва як оплату може запропонувати Північній Кореї зерно, нафту, військові технології, а також тверду валюту. Крім того, Російська Федерація може передати КНДР чутливі військові технології, які можуть посилити загрози її сусідам – Південній Кореї та Японії.

"Співпраця між Росією та Північною Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями та продовольчої/енергетичної допомоги, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет", - вважають експерти.

Що кажуть у ГУР про зустріч Кім Чен Ина і Путіна

Представник української розвідки Андрій Юсов розповів, що Володимир Путін під час зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином проситиме у нього снаряди і боєкомплект для артилерійських систем.

"Не всі домовленості обговорені. У більшості випадків те, що просить Росія та на що розраховує російський диктатор і російський режим, не задовольняється навіть тими державами і урядами та режимами, які підтримують комунікацію із світовим ізгоєм, яким сьогодні є Російська Федерація. Тому, проситимуть більше, ніж отримають", - сказав Юсов.

Саміт G20 без згадок про війну в Україні

У проєкті спільної декларації лідерів G20 пропущена згадка про війну в Україні, адже щодо цього ще тривають переговори, пише Reuters. Так, у 38-сторінковому проєкті параграф "геополітична ситуація" залишився порожнім. За даними джерел, спільна декларація може остаточно не досягти одностайної згоди.

За словами іншого високопоставленого джерела в одній із країн G20, пункти про війну проти України були узгоджені країнами Заходу та направлені до Росії для її оцінки.

Від війни в Україні страждають мільйони: G20 готові долучитись до вирішення кризи

Які санкції потрібні проти Росії – Зеленський озвучив

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що санкційний наступ світу проти Росії має посилитися.

Він підкреслив, що важливо посилювати санкції проти енергетичного, фінансового та банківського секторів російських терористів. Також треба заблокувати постачання до Росії будь-яких компонентів і запчастин, які використовуються для виробництва ракет і дронів.

Читайте також: