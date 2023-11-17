Секретний проєкт Black Box: що насправді було у “чорній коробці”, яка кошмарила росіян у Криму та Москві

Нарешті таємницю розкрито. Стало відомо, на що впродовж цілого року донатили українці. Що ж було у Black Box? Спойлер: цим ЗСУ успішно нищили ворога в тимчасово окупованому Криму та навіть били по Москві.

Про яку зброю таки наважилися розповісти у ГУР — в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Легендарна українська зброя

Ця зброя встигла обрости легендами в Росії. Там відверто боялися її та не розуміли, як у їх “магучєй ПВО” знову і знову пропущені. Що було у таємничій чорній коробці? А це український “Бобер” — безпілотник, який здатний летіти на 800 кілометрів, або точнісінько по Москві. Ось такий вигляд має його зменшена копія.

Відкриваємо «Black Box»



Це — «Колібрі». Він — спецпризначенець ГУР МОУ, той, хто працює з «коробкою», і той, хто її розкриває



У «Black Box» знаходиться, зокрема, український баражуючий боєприпас «Бобер», зданий долати до 800 км. І це лише одна зі складових «коробки». pic.twitter.com/Tb4MGHq9PP — Повернись живим (@BackAndAlive) November 16, 2023

А оце вже оригінал. Гудить у Підмосков’ї.

Беспилотники снова атаковали Москву. В этот раз, похоже, пытались долететь до зданий Минобороны pic.twitter.com/ZyT5WvhXj3 — IanMatveev (@ian_matveev) July 24, 2023

Куди літали “Бобри”?

Але не Москвою єдиною. Ми ж не в Радянському Союзі, дефіциту вже давно немає, тож “Бобрами” крили і бідніші регіони РФ. Наприклад, коли невідомі українські дрони підбили їхні стратегічний бомбардувальник Ту-22 під Санкт-Петербургом, або ж пригадайте атаку на аеродром Пскова.

У ГУР кажуть, переживали через нашестя “крилатих гризунів” і в тимчасово окупованому Криму.

Скриншот / Фото: Telegram

Хто “бамбіл Мацкву”?

Тож, кожен українець, який хоч раз донатив на Black Box, тепер може з упевненістю сказати — “я бамбіл Мацкву”. А задонатили українці чимало. Благодійний фонд “Повернись живим”, який і очолив цю без перебільшень підривну ініціативу, звітує, що рік тому на проєкт вдалося зібрати 230 мільйонів гривень. Правду ж кажуть, найкраща інвестиція — донат на ЗСУ.

Скриншот / Фото: Telegram

У ГУР обіцяють нові “подарунки”

Але “Бобер” — не єдине, на що пішли гроші від збору. У ГУР поки не можуть розкрити деталей, бо це може дати фору ворогу, але обіцяють, що ефект буде не менший.

Є гарні новини і від держави. Україна нарешті налагодила виробництво власного аналогу “Шахедів”. Принаймні так висловився міністр із питань стратегічних галузей і промисловості Олександр Камишін. За його словами, щомісяця збирають з десяток БПЛА, в плані — налагодити по-справжньому масове виробництво.

Україна винайшла свій “Шахед”

Що це за український “Шахед”, поки не дають навіть натяку. Якщо ж Камишін має на увазі “Бобер”, то вкотре треба похвалити українців, зокрема волонтерів. Саме за їх ініціативи ці дрони вперше потрапили до ЗСУ, де успішно довели свою ефективність. Саме завдяки цьому, українці точно переможуть у цій війні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАЄМНИЦЮ РОЗКРИТО! Що насправді було у Black Box, який кошмарів росіян у Москві так Криму?!

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