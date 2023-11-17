Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Секретний проєкт Black Box: що насправді було у “чорній коробці”, яка кошмарила росіян у Криму та Москві

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
Дата публікації
Перегляди
838
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Секретний проєкт Black Box: що насправді було у “чорній коробці”, яка кошмарила росіян у Криму та Москві

Що в секретному Black Box? / Фото: ТСН.ua

Ця зброя встигла обрости легендами в Росії.

Нарешті таємницю розкрито. Стало відомо, на що впродовж цілого року донатили українці. Що ж було у Black Box? Спойлер: цим ЗСУ успішно нищили ворога в тимчасово окупованому Криму та навіть били по Москві.  

Про яку зброю таки наважилися розповісти у ГУР — в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Легендарна українська зброя

Ця зброя встигла обрости легендами в Росії. Там відверто боялися її та не розуміли, як у їх “магучєй ПВО” знову і знову пропущені. Що було у таємничій чорній коробці? А це український “Бобер”безпілотник, який здатний летіти на 800 кілометрів, або точнісінько по Москві. Ось такий вигляд має його зменшена копія.

А оце вже оригінал. Гудить у Підмосков’ї. 

Куди літали “Бобри”?

Але не Москвою єдиною. Ми ж не в Радянському Союзі, дефіциту вже давно немає, тож “Бобрами” крили і бідніші регіони РФ. Наприклад, коли невідомі українські дрони підбили їхні стратегічний бомбардувальник Ту-22 під Санкт-Петербургом, або ж пригадайте атаку на аеродром Пскова.

У ГУР кажуть, переживали через нашестя “крилатих гризунів” і в тимчасово окупованому Криму.

Скриншот / © Telegram
Скриншот / Фото: Telegram

Хто “бамбіл Мацкву”?

Тож, кожен українець, який хоч раз донатив на Black Box, тепер може з упевненістю сказати — “я бамбіл Мацкву”. А задонатили українці чимало. Благодійний фонд “Повернись живим”, який і очолив цю без перебільшень підривну ініціативу, звітує, що рік тому на проєкт вдалося зібрати 230 мільйонів гривень. Правду ж кажуть, найкраща інвестиція — донат на ЗСУ.

Скриншот / © Telegram
Скриншот / Фото: Telegram

У ГУР обіцяють нові “подарунки”

Але “Бобер” — не єдине, на що пішли гроші від збору. У ГУР поки не можуть розкрити деталей, бо це може дати фору ворогу, але обіцяють, що ефект буде не менший. 

Є гарні новини і від держави. Україна нарешті налагодила виробництво власного аналогу “Шахедів”. Принаймні так висловився міністр із питань стратегічних галузей і промисловості Олександр Камишін. За його словами, щомісяця збирають з десяток БПЛА, в плані — налагодити по-справжньому масове виробництво. 

Україна винайшла свій “Шахед”

Що це за український “Шахед”, поки не дають навіть натяку. Якщо ж Камишін має на увазі “Бобер”, то вкотре треба похвалити українців, зокрема волонтерів. Саме за їх ініціативи ці дрони вперше потрапили до ЗСУ, де успішно довели свою ефективність. Саме завдяки цьому, українці точно переможуть у цій війні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАЄМНИЦЮ РОЗКРИТО! Що насправді було у Black Box, який кошмарів росіян у Москві так Криму?!

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
838
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація