Секретний ядерний бункер та найстаріше сховище: які є укриття в Україні і скільки коштував їх ремонт

ТСН проаналізувала, скільки коштує ремонт укриттів та як їх облаштували.

В Україні за цей рік переобладнували укриття - деякі коштували мільйони гривень. Загалом ремонт укриттів в Україні коштував 10 мільярдів гривень. Це - гроші від держави, фондів, меценатів і інших країн.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Гущик.

ТСН побачила шість укриттів, ремонт, яких вартує від декілька тисяч до кілька мільйонів гривень.

Ядерний бункер у Києві

Ядерний бункер у Києві із найвищим ступенем захисту - заглиблений на два поверхи під землю. Тут може розміститись 350 людей. А ще є туалет, обігрівачі, мережа, коли її немає ніде, та два виходи.

Втім - найдорожча тут інша кімната. З ящиками противогазів біля системи з труб, яка у разі ядерного вибуху, має врятувати людей у бункері.

Це сховище довгий час було засекреченим від цивільного населення. Аж до ракетної атаки росіян на початку літа, коли загинули люди.

Ядерний бункер у Києві

Тоді укриття взялися ремонтувати не на словах. За кілька місяців лише в одному з районі Києва таких приміщень відкрили уже 5 і ціна кожного 4 з половиною мільйонів гривень.

Ядерний бункер у Києві

Укриття в івано-франківській школі самостійно відремонтували батьки

В Івано-Франківську в укритті однієї із шкіл немає товстих стін і систем фільтрацій. Втім - є бюджетний ремонт: склобетоном залили підлогу, стіни вкрили штукатуркою, повністю поміняли електропроводку та вентиляцію.

Тут нові санвузли - окремо для хлопчиків та дівчаток. І теплоообмінник, аби діти мили руки теплою водою.

Укриття в Івано-Франківську

Майстри, будматеріали, генератор та меблі - все це коштувало 450 тисяч гривень. Гроші зі свого фонду надала депутатка обласної ради. Зусиль доклали і педагоги, і батьки. І усі разом відремонтували приміщення лише за місяць.

Стародавні підземелля-укриття у Луцьку

У Луцьку під колегіумом єзуїтів та костелом є найстаріше укриття в Україні. Тут близько двох тисяч квадратних метрів, десятки залів та багато цінних експонатів. Серед яких і рештки людей, кажуть історики.

Укриття у Луцьку

У радянські роки тут були склади для овочів, потім тонни сміття. Коштами інших країн підземелля реставрували і це стало туристичною локацією для туристів. І щойно розпочалося повномасштабне вторгнення за гроші з квитків - підземелля переобладнали на укриття.

Укриття у Херсоні

Одне із сотень укриттів Херсона розташоване у житловому будинку. Тут нічого зайвого — хороша бетонна стяжка, санвузол з запасами води, електропроводка, освітлення і обігрів. З меблів — щось приносять мешканці, щось волонтери.

Ремонт підвалу робили за кошти міста. Достатньо було подати заявку, призначити відповідальну особу і бути готовими впускати туди не тільки своїх мешканців, а й усіх, хто захоче прийти.

Укриття у Херсоні

Ціна питання: 2 мільйони 300 тисяч гривень. І по місту таких відремонтованих укриттів уже близько пів сотні.

Укриття у лікарні Дніпра

Укриття з настільним хокеєм, іграшками та операційними столами із киснем - у Дніпрі медичний центр облаштував повноцінне сховище на шістсот квадратних метрів. Тут можуть одночасно розміститися двісті маленьких пацієнтів, їхні батьки та лікарі.

Укриття у Дніпрі

Підвал прибрали від мотлоху одразу після повномасштабного вторгнення - розповідають медики. Та своїми силами намагалися створити умови для маленьких пацієнтів. Втім повноцінний ремонт вдалося провести лише влітку цього року.

Ремонт підвалу лікарні сплатили UNICEF та республіка Корея. Вартість не розголошують. А от решту обладнання та меблів медичний центр облаштував власними силами. Сюди перенесли залишки техніки з інших відділень. Чимало подарували небайдужі. Бюджетні кошти не залучали.

Укриття в школі Києва

В одній із шкіл Дарницького району в підвалі облаштували навчальні класи і навіть спортивні зали.

"Ми зараз знаходимось в частині укриття, воно зараз є в короткостроковому платному користуванні спортивного клубу. Тут у позаурочний час займаються діти, молодь спортом розвивається і ще й сплачується оренда", - каже в.о голови Дарницької районної адміністрації Микола Калашник.

Саме за виручені гроші з оренди вдалося оплатити половину вартості ремонту. Ще половина - це місцеві і державні кошти. Загалом, понад два мільйони гривень.

А ще в укритті є зарядна станція, система вентиляції і місце для сховища для понад восьми сотень людей. У найгірших випадках знайдуть місце і для ще більшої кількості.

Укриття у Києві

Скільки коштів витратили на облаштування укриттів і чи розкрадали їх

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко каже, що ремонт укриттів в Україні коштував 10 мільярдів гривень. Це - гроші від фондів, меценатів і інших країн. Десяту частину від цієї суми на укриття виділила держава

"Загальна кількість грошей, які були виділені з державного бюджету це - півтора мільярди, Міністерство освіти - субвенції, це приблизно двісті мільйонів, з Міністерства охорони здоров’я - субвенція. Дуже багато було на місцевому рівні. Дуже багато благодійних організацій, які допомагали - UNICEF, ЮНЕСКО, ООН, багато коштів виділяються приватними організаціями", - каже Тимур Ткаченко.

Попри це в Україні уже є кримінальні справи через розкрадання коштів під час ремонту укриттів.

"Загалом по Україні розслідуються понад 300 кримінальних проваджень, які розпочато за фактом зловживань з коштами, які виділяються на ремонт та оснащення укриттів, 70 особам повідомлено по підозру, 27 з них це посадові особи органів місцевого самоврядування", - каже речниця Київської міської прокуратури та Офісу генерального прокурора Надія Максимець.

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Нагадаємо, у Києві відкрили кримінальне провадження через залишення людей у небезпеці під час ракетної атаки, коли охоронець школи не пустив до сховища дітей із собакою.

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