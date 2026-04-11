Секретний підземний шпиталь на фронті: який він має вигляд і що кажуть військові медики

Підземний шпиталь / © ТСН

Реклама

Безкінечні маскувальні сітки над дорогами та захисні загородження у воді — шлях на Сумщину нині не переплутаєш ні з яким іншим. Десь тут, посеред лісу, під шарами землі та колод, захований унікальний об’єкт — секретний підземний шпиталь. Це два десятки морських контейнерів, що стали надійним захистом для медиків та операційною для поранених героїв.

Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна провела ніч із тими, хто рятує життя під звуки російських авіабомб.

Фортеця під землею

Шпиталь збудували понад рік тому. Це складна інженерна конструкція: спарені контейнери утворюють просторі операційні, обладнані за останнім словом техніки — від апаратів ШВЛ до рентгену та УЗД. Усе працює автономно завдяки потужним генераторам.

Реклама

«Тут у нас два операційних стола, лампи, все необхідне. Контейнери розміщені в різні сторони — це заходи безпеки. Якщо, не дай Боже, буде приліт в один бік, інші приміщення вціліють. Тут врятовано вже дуже багато життів», — каже Тетяна Кукурудза, пані полковник медичної служби.

Лікарі, які рятують військових

Медична команда тут — люди з неймовірними долями. Хірург Єлізар Гаранков закінчив Донецький медуніверситет у 2014-му, саме коли почалася АТО. Потім був Маріуполь. У лютому 2022-го він рятував дітей у блокадному місті й лише дивом зміг вийти з окупації 16 березня. Тепер його фронт — Сумщина.

«Поки ми спілкуємося, до шпиталю заїжджає швидка — привезли плазму та кров. Запас треба поновити негайно, бо зранку рятували чотирьох бійців, чию машину атакував FPV-дроном», — каже Наталія Нагорна.

Підземний дім

Життя під землею — це ротації довжиною в місяці. Операційна медсестра Ольга повернулася з Німеччини, де вже мала роботу, бо зрозуміла: «дихається по-іншому тільки в Україні». У її кімнаті-контейнері — затишок, як у мами в селі.

Реклама

Сусідка Ольги, анестезістка Ірина, заповнює вільний час малюванням картин за номерами. До війни вона працювала в київській поліклініці, а у лютому 2022-го прийшла до військкомату разом із сином.

«Я відчуваю, що я на своєму місці, на цій землі», — каже вона.

Тил, що дає сили

Водій-санітар Юрій із Дніпра не бачив дружину та доньку вже сім місяців. Він показує відео: маленька Дарина спить, притулившись до татової сорочки, бо так «дуже тепло».

«Дружина сказала: поки ти воюєш і живий, я нікуди не виїду. Це найкраща підтримка. Якщо такий тил, то ти просто дієш і виконуєш свою роботу», — каже він.

Реклама

Ця ніч на Сумщині була відносно тихою завдяки дощу — він прибив ворожі дрони та дав медикам змогу виспатися. Але зранку знову цвірінькають пташки і знову працює артилерія. Шпиталь під землею продовжує свою невидиму, але таку важливу роботу — боротьбу за кожне життя.

