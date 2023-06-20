Секс-навчання для чиновників у робочий час: у Львівській ОВА спалахнув скандал

Після низки скандальних закупівель київською владою в соцмережах спалахнув новий скандал. Одна з дописувачок, Вікторія Балицька, розповіла в Facebook, що Львівська облдержадміністрація планує організувати для своїх співробітників у робочий час внутрішній тренінг про секс.

"Це не вкладається в голові: в робочий час, півтори години працівники облдержадміністрації говоритимуть про значення сексу для них, і я припускаю, що за бюджетні кошти, бо навряд чи сексологиня займається благодійністю… хоча всяке може бути, - написала Балицька. - Так от джерела в ОДА підтвердили, що це справді анонсовано такий тренінг… на тему "з сексу починається все".

До цього користувачка додала: "Львівська обласна державна адміністраціє, зараз усе починається з хвилини мовчання за загиблими, а не з сексу… Ви заблукали в сенсах буття суспільства, якому маєте служити. Для сексу є особистий час. Для справедливості додам, що багато працівників ОДА самі в шоці від пропонованого тренінгу. Власне, хтось з них і скинув у публічний простір той анонс".

На цей допис відреагували сотні українців. Більшість із тих, хто прокоментував цю інформацію, висловилися негативно про запланований захід. Декілька користувачів написали, що посадовці "одуріли", одна з дописувачок висловилася двома словами: "Який сором", а ще один із користувачів написав коментар з ознаками тролінгу: "Ви знецінюєте значення сексу в умовах демографічної кризи. Звідки візьмуться тоді наступні покоління?"

Водночас серед дописувачів знайшлися і такі, хто вважає такий тренінг справді важливим за умов, якщо він буде пропагувати гендерну рівність і толерантність.

Не за гроші, а з доброї волі

Своєю чергою, львівські посадовці не відмовилися прокоментувати запланований захід. "У нас в адміністрації постійно є різні теми навчання. Воно побудоване таким чином, що кожен може добровільно записатися і пройти безоплатно це навчання. Запрошені нами тренери - це люди, які завдяки своїй добрій волі та бажанню покращити ситуацію приходять до нас безкоштовно. Тобто ми будуємо такі довірливі відносини", - розповіла ТСН.ua керівниця апарату Львівської ОВА Ірина Шурпяк.

За її словами, метою тренінгу є запобігання і протидія сексуальним домаганням, гендерна рівність та статева недискримінація. "Мабуть, я розумію, чому виник такий ажіотаж, - припускає Ірина Шурпяк. - Це був гарно оформлений анонс. Він був зроблений таким чином, щоб працівники не боялися прийти на цю лекцію. В ОВА проводиться дуже багато різних тренінгів. Є навчання з організаційної культури, менеджменту, навчання, які стосуються психічного здоров’я".

Та додає: "Цього разу ми вирішили запропонувати працівникам тему, яка стосується гендеру. На цю лекцію записалося мало людей. Я переживаю, що після того, як все це набуло розголосу в мережі, люди взагалі не прийдуть. А воно потрібно. Записалося біля 13 осіб, переймаюся, що подія може бути зірвана. Ми мусимо говорити про гендерну рівність, про гомофобію, про недопущення статевої дискримінації, зокрема в таких установах, як державні органи. Якщо працівники не прийдуть на цей захід - легше від того нікому не стане. Додам, що ОВА не платить тренеру за лекцію. Це реально добра воля людей, тренерів. У нас такі заходи проводили психологи, з якими ми розмовляли про емоційне вигоряння, про техніки розвантаження, про те, як повернутися до роботи, коли відчуваєш себе психологічно виснаженим. Лише нормально навчений, всебічно розвинутий держслужбовець, який має додаткову мотивацію, крім невеликих зарплат, може приносити користь".

Без вульгарного

Психологиня-сексологиня Олена Дмитрієнко, яка запланувала провести тренінг для львівських держслужбовців, в коментарі для ТСН.ua розповіла, що лекція викликала такий резонанс через те, що "наші громадяни реагують на слово "секс", як бик на червоне".

"У громадян перед очима з’являється картинка чогось вульгарного, статевих відносин. Вони, напевно, не усвідомлюють, що тема сексу - це низка інших чинників. Я хотіла розмовляти про сексизм, про недопущення сексуальних домагань, хотіла поділитися досвідом європейських, американських практик. Зараз іде активна дискусія щодо легалізації одностатевих шлюбів. Я також хотіла висловити свою думку як психотерапевта про те, чи є це здоровим, чи ні. Гадаю, що державні структури мають бути обізнані в цьому, тому що вони зараз зустрічають європейських політиків, послів. Правильна сексуальна освіта, на мою думку, має значення", - каже Олена Дмитрієнко.

Нагадаємо, днями в потязі Львів-Київ стався скандал через те, що пасажир робив жінці натяки сексуального характеру.

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